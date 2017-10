Pasión por la comida oriental: personaliza los Noodles con estas sugerencias

- ¿Que hay para comer hoy?

- Espera y dame 5 minutos.

- ¡Ta chan, a comer! ¡Que ya están listos unos ricos fideos instantáneos!



Pasión por los Fideos Instantáneos, los Noodles, tan rápidos de hacer, tan adictivos, ¡baratos!, y con mil sabores donde elegir.



Basta con seguir las instrucciones del envase, pero no es más, que poner agua a hervir en un cazo y esperar unos minutos para disfrutar de este sabroso plato oriental.



Pero aunque sean tan fáciles de preparar, siempre darles nuestro toque personal juega a nuestro favor y nunca viene mal tener nuestra propia versión de Noodles al instante.



Partiendo de la base que contienen los paquetes de Noodles (una ración de fideos y de dos a tres sobres de especias, aceites y verduritas deshidratadas) y la parte básica de poner agua a hervir, empieza nuestro reto de potenciar nuestro plato en 5 minutos y ni uno más.



Os propongo añadir los siguientes ingredientes a esta rápida cocción;



Un buen chorrito de salsa de soja (¡cuidado!, que dependerá de lo salada que esté la salsa de soja que utilicéis)

(¡cuidado!, que dependerá de lo salada que esté la salsa de soja que utilicéis) Unas ramitas de hierbabuena o cilantro.

o cilantro. Unas setas o champiñones cortados a tu gusto.

o cortados a tu gusto. Y como colofón final, sésamo tostado y alguna salsa extra en la mesa (Sweet chili o Hoisin son de mis favoritas)







¡Todo en cinco minutos, todo en la misma olla o cazo!



Si ya los comes, prueba con estos pequeños toques que te propongo y si no los has consumido nunca, dales una oportunidad (son sólo entre 0.80€ y 1.50€ de inversión) y los encontrarás en millones de sitios.



¿Quieres un motivo?. Prepara una divertida "Noodleada" en casa para los amigos, con unas cervezas orientales, palillos y Karaoke. Y si te casas, atrévete a ponerlos de resopón a las 3:00 de la mañana, con unas divertidas fotos de fin de fiesta, cubata en mano y sorbiendo Noodles. ¡Sé diferente, sé creativo, sólo son cinco minutos!



Curiosidades sobre los Noodles

- En 2013, China consumió más de 46 billones de paquetes de fideos instantáneos.

- En la investigación realizada en el año 2000 por el Instituto de Investigación de Fuji, declaró que los japoneses son los más orgullosos de introducir los fideos instantáneos al mundo.

- Existe un museo en Yokohama, Japón, dedicado exclusivamente a los fideos instantáneos. El museo tiene un lugar llamado "Fábrica de mis propios fideos instantáneos", donde los visitantes pueden hacer sus propios Noodles.

- Los primeros fideos consumidos en el espacio eran los fideos instantáneos. Fideos más pequeños, sellados al vacío con un caldo más espeso (para evitar que se escurriera). Esto se hizo para el viaje en el transbordador espacial Discovery, del astronauta japonés Soichi Noguchi.