Más de 3.000 personas asisten a los talleres de prevención de la Escuela de Salud CEU

También pusieron el acento en las sesiones sobre alimentación.

Educar en la prevención de riesgos cardiovasculares, intervención de Primeros Auxilios Domiciliarios y cómo actuar ante un accidente infantil, así como sesiones sobre alimentación y deporte sostenible son algunos de los talleres impartidos gratuitamente por la Escuela de Salud CEU en centros sociales de las localidades de Elche, Torrellano y Santa Pola, en los que han intervenido estudiantes y profesores del grado de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera y en los que han participado más de 3.000 personas de estas poblaciones.

Los estudiantes han realizado tomas de Tensión Arterial, Determinación de Glucosa Capilar, Cálculo del Índice de Masa Corporal, medición del perímetro abdominal, estudio de hábitos de vida, entre otras acciones preventivas para el cuidado de la salud de los mayores. Entre otras herramientas se han empleado los cuestionarios de para valorar los hábitos de salud en el proceso de Diagnóstico de Hipertensión Arterial y el estudio Findrisk (valoración de Diabetes tipo2).





También se ha enseñado a los asistentes el manejo de los Primeros Auxilios Domiciliarios en Mayores y cómo actuar ante un accidente, especialmente en casos de quemaduras por agua y calor, caídas accidentales, heridas, posición lateral de seguridad, atragantamientos, entre otras. Estas intervenciones se han llevado a cabo con una metodología participativa para que el mayor se convierta en el objetivo principal y nuclear del proyecto.

Durante las diferentes sesiones, en conjunción con los técnicos de las concejalías del Mayor en Elche, y de Sanidad en Santa Pola, se ha incidido en conocer cuáles son otros aspectos que se deben incluir en futuras sesiones de la Escuela de Salud CEU de cara a la promoción de la salud. En las encuestas, los asistentes han destacado la importancia de talleres dedicados a formar a las personas mayores en cuidados y primeros auxilios a menores, así como sesiones dedicadas a la alimentación.

En este sentido, Arantxa Cámara, una de las coordinadoras de la Escuela de Salud CEU, ha señalado que este tipo de taller ya está diseñado y se incidirá en la malnutrición, la desnutrición y la disfagia o dificultad o imposibilidad para tragar, ya que «la ausencia de una buena ingesta nutricional puede tener consecuencias físicas y psicológicas que incluyen: pérdida de peso, problemas respiratorios debido al bloqueo de las vías respiratorias, vergüenza y aislamiento social, tos, ruidos molestos y alargamiento de la hora de comer».

El CEU inaugura el curso académico con el discurso del catedrático de Economía y Finanzas Gonzalo Rubio

El, Gonzalo Rubio, dictó ayer la lección inaugural del curso académico de la, con una conferencia en la que introdujo a los asistentes en elen la aversión al riesgo como clave para entender el comportamiento de los ciclos económicos y, sobre todo, las recesiones económicas, de tal modo que mostró la relación existente entre finanzas, la macroeconomía y la incertidumbre.

El profesor Rubio, quien ha dedicado la mayor parte de su investigación a cuestiones de economía financiera y, más concretamente, la valoración de activos financieros, y que ha derivado hacia un análisis de la interconexión entre las finanzas y la macroeconomía, inició su conferencia advirtiendo de que «desde mi punto de vista, la forma tradicional en que los macroeconomistas han explicado las fluctuaciones económicas ha ignorado, en gran medida, la importancia de la aversión al riesgo para entender los ciclos económicos».

Para este experto, que recientemente recibió el homenaje de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN) por generar conocimiento con impacto internacional, señaló que en los últimos años, la macroeconomía, y en particular la política monetaria, se han centrado en el uso del tipo de interés como herramienta fundamental para controlar los objetivos de inflación y actividad económica. Sin embargo, según el profesor Rubio, esta referencia de los modelos macroecónomicos al tipo de interés en abstracto ha infravalorado el papel de las perturbaciones financieras y del sistema financiero (con sus efectos amplificadores) en las fluctuaciones económicas. «La gran recesión ha cambiado en gran medida el papel que la economía financiera tiene en la modelización macroeconómica y en las propias políticas económicas».

Para el catedrático de Economía y Finanzas, la nueva macroeconomía reconoce sin ambigüedades que las perturbaciones financieras son muy relevantes para la economía real. «De hecho, son precisamente los momentos de crisis financieras (y no los momentos de recesiones oficiales o guerras) cuando la prima de riesgo esperada del mercado y la volatilidad de la rentabilidad bursátil son mayores», aseguró.

A partir de estas cuestiones, Gonzalo Rubio destacó que, a diferencia de lo que se plantea, la inversión no parece haber caído como respuesta a una subida del tipo de interés, sino que su origen hay que buscarlo en el aumento de la prima de riesgo esperada del mercado. «La caída de la inversión empresarial está asociada a un aumento de la prima de riesgo esperada del mercado. Dicho incremento, que aumenta el coste de capital de los recursos propios, afecta muy negativamente al comportamiento de la inversión y, en definitiva, al deterioro del crecimiento del PIB», advirtió el experto.

Sin duda, entornos de tipos de interés bajos que facilitan la financiación empresarial ayuda a la inversión pero la variable clave como factor determinante de la inversión es la prima de riesgo esperada del mercado. En este sentido, Rubio lanzó un interrogante: ¿cuál es el factor determinante de las expectativas que condicionan la prima esperada de riesgo del mercado y que, por tanto, afecta al comportamiento de la inversión empresarial y el PIB? La respuesta, según este experto, radica en la aversión al riesgo de los agentes económicos.

«Aversión al riesgo, primas esperadas de riesgo y ahorro preventivo son los aspectos centrales de las fluctuaciones económicas y, especialmente, de las recesiones. Y no lo son los tipos de interés, ni la sustitución intertemporal del consumo de los agentes económicos que han sido las variables claves usadas por los modelos económicos para entender las fluctuaciones económicas (la inversión no se hundió porque subieran los tipos de interés)», destacó.

Relacionado con estas reflexiones, el profesor Rubio introdujo el índice de incertidumbre de la economía política, que se asocia a la capacidad y dificultades que los responsables políticos tienen para ejecutarla «pero también incluye la propia incertidumbre sobre la situación económica cuyo origen puede ser exógeno a las propias autoridades económicas».

El papel de la incertidumbre

Según el profesor Rubio, la incertidumbre de economía política altera la respuesta de las variables macroeconómicas a perturbaciones exógenas. «Los principales canales a través de los cuales la incertidumbre puede afectar la economía son las decisiones de consumo y ahorro de las familias y las decisiones de inversión, financiación y contratación de las empresas», argumentó. Por ello, la incertidumbre sobre la economía política supone un efecto amplificador de enorme importancia en los ya relevantes impactos que la aversión al riesgo de los agentes económicos tiene en las variables macroeconómicas.

Asimismo, advirtió que la incertidumbre asociada a la economía política es especialmente perjudicial en periodos en los que la situación económica es mala o está debilitada «que, como sabemos, son periodos en los que los agentes económicos presentan más aversión al riesgo». La incertidumbre asociada a la economía política reduce el valor de la protección implícita que ofrecen los gobiernos ante situaciones económicamente adversas (con alta aversión al riesgo)». Por ese motivo, generar incertidumbre política en momentos económicos malos afecta negativamente al valor del Estado como agente protector de la sociedad y, en especial, de las clases más desfavorecidas, destacó el catedrático.

En este contexto, el profesor Rubio argumentó que las autoridades políticas deben ser conscientes del gran impacto que las perturbaciones financieras tienen sobre la economía real. «Deben vigilar de cerca el grado de aversión al riesgo agregado de la economía y no mantenerse al margen de las relevantes implicaciones que tiene el comportamiento contra-cíclico de la aversión al riesgo. Sus actuaciones sobre el control de la incertidumbre que afecte tanto a la economía como a la política sería un paso en la dirección correcta», concluyó.

Derecho CEU, inmersión profesional desde el primer día

Desarrollar habilidades interpersonales, conocer y aplicar técnicas de liderazgo, negociación y planificación, trabajar en equipo, aprender a manejar el estrés, implementar tácticas de comunicación oral y escrita, adentrase producción de textos, y manejarse con bases de datos jurídicas son algunas de las herramientas básicas que utilizan los abogados en su vida profesional. Acercar a los estudiantes de Derecho a estos escenarios es el objetivo de la nueva iniciativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, integrado en su plan de estudios.

Según Lola Cano, vicedecana de Derecho en el CEU de Elche, esta iniciativa, enmarcada en el proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente en la titulación de Derecho titulado «Si eres lo que haces hazlo ya: Construyendo el futuro desde Primero», se ha integrado en «la asignatura Gestión Jurídica: Técnicas y Tecnologías, que se imparte en 1º del Grado en Derecho, con la finalidad de que los alumnos adquieran desde el primer momento unos conocimientos básicos e instrumentales necesarios para su formación». Ésta es una asignatura de carácter obligatorio y proyectual «ya que pretende dotar al alumno de métodos y herramientas necesarios que empleará no sólo a lo largo de sus estudios de Derecho, sino también en su futuro ejercicio profesional, por ello su naturaleza es transversal, no estando adscrita a ninguna rama en particular del Derecho".

El contenido de esta asignatura ha sido fruto de las necesarias relaciones que la Universidad ha de mantener, en este caso en particular, con los profesionales del Derecho «quienes nos han ido manifestando las exigencias necesarias para conseguir una formación jurídica integral para nuestros estudiantes». De esta forma, tras una profunda reflexión de estos dos ámbitos del mundo jurídico, el académico y el profesional, «se han diseñado seis Módulos monográficos, que serán impartidos por especialistas acogiendo la modalidad de Master Class, todo ello desde un punto de vista eminentemente práctico", asegura la vicedecana».