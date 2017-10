Todas las regatas que se celebrarán en la Volvo Ocean Race

La salida de la regata oceánica Volvo Ocean Race desde Alicante es el pistoletazo de salida de la regata más extrema y desafiante del mundo. 45.000 millas en una de las ediciones con mayor recorrido de los últimos tiempos y que tocará los más peligrosos océanos del mundo.



Alicante no dará tan sólo el pistoletazo de salida de la regata oceánica el próximo 22 de octubre. Pocos días antes a la celebración de la regata In-Port, el 14 de octubre (que será la primera prueba oficial que arrancará en aguas alicantinas) la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana ha coordinado, en torno a la gran cita deportiva por excelencia, una serie de regatas y pruebas que aúnan muchas clases y tipos de público o deportistas.



Los siete equipos participantes en esta edición de la Volvo Ocean Race (MAPFRE patroneado por el dos veces medalla olímpica Xabi Fernández, AkzoNobel de Simeon Tienpont, DongFeng de Charles Caudrelier, Vestas 11th Hour de Charlie Enright, Sun Hung Kai Scallywag de David Witt, Turn the Tide on Plastic patroneado por la fémina Dee Cafferi y Team Brunel de Bouwe Bekking) llegarán a Alicante entre el 11 y el 12 de octubre procedentes de aguas lusas.

Bajo un amplio programa de exhibición y jornadas de tecnificación los mejores regatistas de la clasetendrán un protagonismo muy especial entre lasprogramadas en el marco del Race Village de Alicante.



La primera de las citas reunirá a cerca de un centenar de jóvenes regatistas de entre 7 y 14 años el día 12 de octubre, con una exhibición de navegación dentro de la dársena del puerto. Los Optimist esperarán ansiosos en el agua para dar la bienvenida a los Volvo Open 65, que llegarán a lo largo de la jornada según las actuales previsiones meteorológicas.



La segunda cita llegará el 21 de octubre, día previo a la salida, en el Village con un "Clinic" regional de la clase de vela ligera Optimist. La jornada de tecnificación comenzará a las nueve de la mañana con una visita a las bases de los equipos de la Volvo Ocean Race y a la que seguirá – desde las once a las cuatro de la tarde- diversas regatas de corta curación, entrenamientos de salidas en falso y regatas en formato equipo.





Los primeros puntos suben a los marcadores

El sábado 14 de octubre (a partir de las 14.00 horas) se dará la primera oportunidad en esta Volvo Ocean Race 2017-18 para que la flota de la Volvo Ocean Race, con siete equipos participantes, pueda subir puntos a sus marcadores disputando la regata In-Port.



La prueba se celebrará en torno a la playa del Postiguet, Albufera y Cabo Huertas, y constará de un recorrido entre boyas de fácil seguimiento desde el Paseo Volado del Puerto de Alicante o las mismas playas. La organización de Alicante Puerto de Salida, ampliará con todo detalle esta información en los días previos a la regata costera.



La Volvo Ocean Race cuenta además de sus etapas oceánicas con un formato de competición que acerca toda la emoción de la prueba al público en cada ciudad que toca. Los puntos acumulados por cada equipo en estas regatas entre boyas no tendrán validez para el cómputo final de la vuelta al mundo, pero si será clave a la hora de resolver un desempate en la clasificación final. El sistema de puntuación que se aplicará será al alza (8 puntos al primero, siete al segundo, seis al tercero?).



Previamente a la celebración de la regata tendrá lugar en los pantalanes del Race Village la ceremonia de salida de la flota; una siempre emotiva ceremonia en la las familias de los deportistas, seguidores de equipos y visitantes despiden a los equipos y que tendrá lugar sobre el mediodía.





Las regatas PRO-AM

La regata Volvo Ocean Race ofrece una oportunidad única para patrocinadores, invitados y medios de comunicación que pueden experimentar en primera persona una regata con estas embarcaciones oceánicas. Los días 15 y 20 de octubre se celebrarán las regatas correspondientes al programa Pro-Am (profesionales-amateurs). Un mixto en las que las tripulaciones estarán compuestas por una combinación entre algunas de las máximas figuras de la vela mundial y una variedad de invitados a bordo.





Gran experiencia para invitados: los catamaranes M32

Los M32, rapidísimos y ligeros catamaranes construidos en fibra de carbono, son otra de las actividades deportivas que se podrá disfrutar en la programación del Race Village de Alicante, con una acción denominada "Guest Sailing". Esta prueba ofrecerá a una gran cantidad de invitados la posibilidad de disfrutar de las sensaciones de velocidad y adrenalina que ofrecen estas embarcaciones.



El M32 Guest Sailing se desarrollará en la bahía de Alicante del 18 al 21 de octubre, entre las 10.30 y 12.30 horas.



El circuito M32 World Cup

La joven clase M32 es la elegida por la entidad mundial World Match Racing Tour como embarcación para disputar sus regatas en la modalidad Match-Race (barco contra barco). Alicante, Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela, será la organización que acoja esta prueba del World Tour Event y que se denominará "Alicante Match Cup".

La prueba se disputará, y constará de una primera fase en modalidad de regatas de flota y una segunda en modalidad de Match-Race.La tan esperada gran cita se producirá el próximo 22 de octubre con la salida de laque por cuarta ocasión consecutiva comienza en el puerto español dese enfrentarán a las condiciones más hostiles en una regata vuelta al mundo de 45.000 millas, la más larga de los últimos años.Entre las alineaciones presentadas por cada uno de los siete equipos hay que destacar 14 regatistas que ya conocen elen esta regata vuelta al mundo, a variasademás de varios vencedores del trofeo deportivo más antiguo del mundo: la Jarra de las 100 Guineas ().El domingo 22 de octubre a lasde la Volvo Ocean Race que unirá Alicante con el puerto luso de Lisboa y, antes de atravesar los más inhóspitos océanos,tras ocho meses de competición.Será sobre las doce del mediodía cuando Alicante y sus visitantes puedanen una emotiva ceremonia a las tripulaciones y flota, que comenzará con un, unposterior yen los pantalanes del Race Village, y en el que sonará la música de cada equipo según vayan dejando sus amarres.Antes de poner rumbo a alta mar con la salida de la etapa 1 de Alicante a Lisboa tanto el público en tierra como todos aquellos que les acompañen en el agua disfrutarán de unElfue diseñado por el estudio de arquitectos navalespara la edición de la Volvo Ocean Racey en esta edición volverán a ser utilizados de nuevo. Todas las embarcaciones, lo que significa que son monotipos.Para esta edición sólo se ha construido: el del, mientras que los otros seis participantes lo harán con las unidades que ya navegaron en la Volvo Ocean Race 2014/2015.Eslora: 66,830 pies (20,37 m.)Eslora total (con botalón: 72,63 pies (22,14 m.)Manga: 18,37 pies (5.60 m.)Calado: 15,68 pies (4,78 m.)Peso: 12.500 kg.Peso de la quilla: 5.000 kg.Altura del mástil: 99,4 pies (30,30 m.)Botalón: 7,00 pies (2,14 m.)Superficie de la vela mayor: 163 m2Superficie del génova: 133 m2Superficie vélica en ceñida (mayor y génova): 296 m2(vela mayor y Código Cero): 468 m2Superficie vélica en empopada (mayor y gennaker): 578 m2