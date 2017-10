Por una mayor calidad de vida de las personas mayores

La ternura y la delicadeza que nos inspiran nuestros abuelos y las personas mayores en general es motivo suficiente para que nuestra atención recaiga en ellos de una manera más especial. Ofrecerles el cariño y los cuidados que precisan debe ser una prioridad para los familiares, y también para la sociedad, y por ello deben atender a sus necesidades, ya que muchas veces ellos no son conscientes de sus dolencias.

Cerca del 20% de los mayores de 65 años nunca se ha revisado la audición



Un 20% de los mayores de 65 años en España afirma que nunca ha acudido al médico para realizarse una revisión auditiva, según se desprende del "I Estudio de hábitos de cuidado auditivo" elaborado por GAES Centros Auditivos. Además, el 86% considera que presta poca atención al cuidado de los oídos.



«La pérdida de audición es ya la tercera afección más común entre las personas mayores por detrás de la artrosis y la hipertensión, condicionando la calidad de vida de las personas afectadas», afirma Juan Royo, doctor en otorrinolaringología.

Tener dificultades a la hora de seguir una conversación .

a la hora de seguir una . No entender algunas palabras .

. Escuchar la televisión a un volumen más alto de lo habitual.

De esta manera, los expertos recomiendan acudir al especialistapara someterse a una revisión periódica para prevenir los problemas de audición. No obstante, elde los mayores de 65 años en España sólo acude al médicoen su audición.Existen una serie de señales que nos pueden alertar de un posible trastorno en la audición. Por este motivo, es fundamental prestar atención a estas señales, especialmente si los afectados son personas mayores.

Además, el 59% de las personas mayores en España, afirma que la pérdida auditiva está relacionada con el aislamiento social ya que influyen en su día a día y en las actividades más cotidianas. Ante el más mínimo indicio, lo más recomendable es acudir a un especialista y a una revisión auditiva para poder obtener un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra el afectado.



Estos síntomas se pueden agravar si no se acude al médico ni se cuida suficiente a los oídos ya que el 86% considera que presta poca atención al cuidado de los oídos. «La prevención es muy importante para detectar rápidamente cualquier problema auditivo y adoptar a tiempo la solución más adecuada» afirma el doctor Royo.



Afrontar esta nueva circunstancia con total normalidad es primordial en estos casos ya que las personas que sufren pérdida auditiva no son del todo conscientes de los cambios que están experimentando y puede provocarles un choque emocional. Así, el 68% de los mayores encuestados considera que la pérdida de audición les puede provocar problemas depresivos y de autoestima.



«Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, cada vez son más las personas con pérdida auditiva que pueden llevar una vida totalmente normal» concluye el doctor Royo. Sin embargo, según se desgrana en el estudio todavía existe un 10% de los españoles mayores de 65 años que procuraría evitar los audífonos.



Sonidos favoritos de los mayores

El estudio elaborado por GAES revela que al 63% de los mayores de 65 años el sonido que más le relaja es el del mar. Por el contrario, el sonido que les pone más nerviosos es el de las obras, según el 49% de los encuestados.



A la hora de salir de ocio, existe mayor conciencia cuando se elige el restaurante al que ir a comer o cenar. Así, cerca de un 80% de las personas mayores tiene en cuenta si el restaurante o establecimiento es muy ruidoso, llegando incluso a descartarlo por ese motivo.



Según este estudio, el primer sonido que escuchan los mayores de 65 años en España es el de la radio (35%) y el del despertador (21%).





Sólo 5 de cada 10 españoles usarían un audífono si sufriesen pérdida auditiva



La empresa Oi2, especialistas en el cuidado de la audición, ha elaborado un estudio recientemente para conocer con más detalles los hábitos y percepciones de los españoles en materia de salud auditiva. Según los datos que refleja esta investigación, sólo un 52% de los españoles se pondría un audífono si sufriese pérdida auditiva.



Así, un 48% de ellos afirma no estar seguro de ello, ya que dependería de su comodidad y estética; mientras que el 3% restante no lo llevaría bajo ningún concepto.

¿Se plantean los españoles que puedan sufrir pérdida auditiva? La posibilidad de perder audición incluso a edades no tan avanzadas es una realidad en la actualidad. Por ello,de los españoles cree que. Por el contrario, el 44% restante no considera que tenga este tipo de riesgos.Son muchos los factores externos por los que nuestros oídos deben combatir diariamente, especialmente los relacionados con el. ¿Existe preocupación entre la población española por? Según la investigación, un 27% de los españoles no se preocupa por sus oídos, y sólo lo hace en el caso de¿De qué manera cuidan sus oídos los españoles que sí se preocupan por su salud auditiva?, el 36% asegura mantener una limpieza diaria adecuada, mientras que el 11% restante acude a revisiones de forma periódica.¿Son conscientes los españoles de la importancia de cuidar la audición?Los datos reflejan que la limpieza auditiva forma parte de la rutina de higiene diaria de sólo un tercio de los españoles (28%).Por el contrario, unde la población se limpia los oídos; un 27% de forma ocasiones; mientras que unLos españoles estamos inmersos en un panorama preocupante en materia de, pero cada vez más nos estamos poniendo manos a la obra parade ello. Aun así, bajo la Campaña de Prevención puesta en marcha por Oi2, los expertos recomiendan acudir al especialista de forma periódica para realizar unay seguir los consejos para proteger nuestra audición.