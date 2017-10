Las 10 ventajas de la Responsabilidad Social Corporativa

Invertir en acciones que beneficien a las comunidades y al entorno siempre traerá grandes ventajas para las compañías. A continuación presentamos diez beneficios, sintetizados por Patricia Nakamura, que vienen de la mano a la hora de implementar una política de Responsabilidad Social Corporativa en empresas.



1- Mejorar la imagen corporativa y la reputación

Actualmente estamos viviendo lo que los expertos catalogan como «la economía de la reputación». En unos mercados en los que todo se copia, los intangibles – marca y reputación – han pasado a convertirse en variables fundamentales para diferenciarse.

Una reputación cuya construcción se ha transformado también en los últimos tiempos. La empresa sigue siendo el actor principal, pero ya no el único. Hoy las aportaciones e interacciones de clientes, trabajadores, proveedores y otros grupos de interés, juegan un papel esencial.



2- Previene riesgos

La RSC es también un instrumento muy eficaz para reducir los riesgos potenciales asociados a las actividades que desarrollan las empresas.

La creación de códigos éticos y de conducta, el establecimiento de estándares responsables en la selección de proveedores o la incorporación de consideraciones medioambientales o de Derechos Humanos a lo largo de la cadena de valor, reduce significativamente la probabilidad de que las compañías incurran en «malas praxis».

Al reforzar el control de las operaciones que realiza una empresa, esta logra minimizar los conflictos con las comunidades en las que opera; disminuir quejas y procesos judiciales, mejorar las relaciones con clientes, empleados, sindicatos, administraciones públicas y otros grupos de interés y reducir drásticamente la posibilidad de sufrir riesgos como publicidad negativa o boicots a sus productos o servicios.



3- Captación y retención de talento

Los millennials constituirán el grueso laboral del futuro. Según las previsiones, representarán el 75% de los trabajadores en el año 2020. Para los millennials, el trabajo no es una carga, sino un ámbito de disfrute y plenitud.

Cuando valoran un empleo, el factor económico pierde peso frente a variables como la adecuación del mismo a su proyecto de vida. Buscan adherirse a causas, prefieren empresas comprometidas con la sociedad y el medioambiente y valoran los entornos que promueven la multiculturalidad y la diversidad.

En este escenario, la RSC ayuda a diseñar y ofrecer propuestas novedosas y atractivas para este nuevo perfil de trabajadores del s XXI.



4- Mejora el clima laboral y de la productividad

Junto a la captación y retención de talento, una buena estrategia de RSC tiene efectos muy positivos en el grado de satisfacción y compromiso de los trabajadores con la compañía. La implementación de programas de voluntariado corporativo ofrece infinidad de ventajas.

Mejora la motivación, las habilidades y la autoestima de los trabajadores; fomenta el orgullo formar parte de la empresa y refuerza la implicación de los empleados y su compromiso con la misma.

Una adecuada gestión de la diversidad incide positivamente en términos de productividad y competitividad, lo que incrementa la probabilidad de encontrar soluciones más innovadoras y robustas.



5- Fomenta la innovación

La RSC incentiva el desarrollo de productos y servicios innovadores. El diálogo con los diferentes grupos de interés, unido a la búsqueda soluciones vinculadas a objetivos de sostenibilidad e impacto social, potencian el desarrollo de productos novedosos que permiten el acceso a nuevos segmentos de mercado.



6- Mejora la eficiencia energética

Los objetivos medioambientales que asumen las empresas en el marco de sus acciones de RSC suelen incluir medidas de eficiencia energética, reciclado y otras iniciativas de disminución de consumo de recursos naturales.

Con ello, además de minimizar sus impactos negativos sobre el medio ambiente, obtienen un significativo ahorro en términos económicos.



7- Trae ventajas para atraer financiamientos

Un comportamiento responsable implica la implementación de prácticas de buen gobierno, éticas y transparentes que inciden favorablemente en su credibilidad en los mercados y mejoran su acceso a financiamiento.

Además de ventajas fiscales, las empresas responsables reducen el riesgo de contingencias, ofreciendo con ello un valor añadido que incrementa el valor de sus acciones y refuerza la confianza de inversores reales y potenciales.



8- Aumenta la fidelización de consumidores y clientes

Los consumidores admiran aquellas empresas que valoran a sus empleados, desarrollan proyectos sociales, se preocupan por el medio ambiente e invierten esfuerzos contra la corrupción.

Por ello, la responsabilidad social es un factor esencial para garantizar la fidelidad del consumidor. Una tendencia al alza, teniendo en cuenta los nuevos hábitos de consumo de las generaciones venideras.



9- Facilita la obtención de premios y reconocimientos

Son muchos los premios y reconocimientos que están surgiendo en materia de responsabilidad y sostenibilidad. Los premios además de reconocer de manera pública los esfuerzos de las empresas en este ámbito, ayudan positivamente a difundir las iniciativas de las compañías a través de foros no empresariales.

Asimismo, mejoran la relación con el entorno, logran una mayor credibilidad frente a nuevos consumidores y usuarios e incrementan la influencia de la empresa en su sector.



10- Sitúa a la empresa en la preferencia para la contratación pública y la licitaciones

Son muchos los gobiernos o entidades que están incorporando consideraciones de sostenibilidad y responsabilidad social como criterios de valoración y mejora para seleccionar a los adjudicatarios en los procesos de contratación pública.





La UA afianza su compromiso con la Responsabilidad Social, la inclusión y la igualdad

La política de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante ha dado un paso de gigante en poco más de un año, el que lleva trabajando el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad. Con el objetivo de poner en valor el compromiso de la UA con la sociedad, el departamento que lidera María José Rodríguez Jaume ha dirigido su actuación a proyectar los principios de Responsabilidad Social en las políticas, planes y acciones en el ámbito universitario. Además, seguirá creciendo en los próximos meses con propuestas de gran impacto social y con un componente innovador elevado que la UA implementará.



La UA presentará próximamente su ´Plan de Voluntariado Contigo+UA´, una estrategia de Responsabilidad Social que pone al servicio de la sociedad el talento, las capacidades y el conocimiento que se generan en la universidad. Bajo el lema "Buscamos gente extraordinaria para grandes causas" busca movilizar a la "gente extraordinaria de la UA" para promover su participación en grandes causas. El plan ofrece formación y reconocimiento de créditos a través de la participación en alguno de los 10 programas que coordina.



"Queremos que todas las sensibilidades y motivaciones tengan cabida en el Plan", indica Rodríguez Jaume. Una de las grandes novedades del proyecto es su proyección externa al campus. Así, "se han fortalecido los programas internos de voluntariado, pero se han incorporado otros que supondrán verdaderos retos", añade la vicerrectora. El ´cibervoluntariado´, el voluntariado comunitario –al que 15 entidades sociales de la provincia han solicitado voluntariado UA para desarrollar sus propios programas-, o el voluntariado ´UAcompaña´ –destinado a promover una red de cuidados a las personas al final de la vida- son propuestas que sitúan a la UA a la cabeza de la acción universitaria en este ámbito.



Entre los proyectos gestados e impulsados este último año por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad está la creación de una Plataforma propia de ´crowdfunding´ para apoyar la investigación, el emprendimiento y la acción social. Esta apuesta por el micromecenazgo tiene un objetivo que transciende la mera captación de fondos para desarrollar los proyectos y pretende contar con una herramienta educativa y creativa que ponga en valor el talento de la comunidad universitaria.



Resulta destacable también que en los próximos meses la UA contará con una Instrucción interna para la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Se trata de "una herramienta imprescindible para que nuestra actividad, a través de la contratación pública, impacte positivamente en la sociedad ya que la consideración de las clausulas sociales mejora las condiciones laborales de las personas que prestan el servicio, promueven la incorporación en entornos laborales de personas en riesgo o situación de exclusión social, cuidan el entorno ambiental y propician el desarrollo endógeno", detalla la vicerrectora.



El balance que supone la puesta en marcha de estos proyectos y de aquellos que están en gestación muestra que el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad tiene vocación de seguir siendo un motor que impulse el compromiso de nuestra universidad por el cambio hacia la igualdad, la equidad y la sostenibilidad de nuestro entorno natural y social.

Laboratorios Lokímica, un claro referente dentro de las empresas dedicadas a la sanidad ambiental

Imagen de la actividad de voluntariado ´Mar Solidaria´ que organiza la UA.

Laboratorios Lokímica, empresa alicantina con más de 35 años de experiencia, es una de las firmas de referencia en el sector de la sanidad ambiental que tiene dos objetivos claros: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proteger el medio ambiente.

Lokímica es la adjudicataria de los servicios en los municipios que forman l´Alacantí, así como en la ciudad de Valencia, Palma de Mallorca, Murcia, la Agència de Salut Pública de Barcelona o la Diputación de Albacete, entre otros.



Está especializada en el ámbito del sector público y de las grandes empresas ofreciendo a sus clientes un resultado de gran calidad, donde el trato es directo y altamente personalizado.



