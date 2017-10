Conoce qué técnica de reproducción asistida es la más adecuada para ti

Nuestra vida cada vez dura más, y con ella nuestra juventud y ganas de realizarnos laboral, académica y personalmente. También es cierto que actualmente es más difícil alcanzar la estabilidad económica. Todo esto nos puede llevar a retrasar la decisión de tener hijos y, para cuando decidimos tenerlos, nos podemos llevar la sorpresa de que no sea tan fácil como esperábamos.



Tradicionalmente la juventud y la fertilidad han ido de la mano, pero en la actualidad eso ha cambiado. Ahora se es joven más tiempo del que se es fértil, al menos esto es así para la mujer.



En IVF Spain trabajan cada día para que tu fertilidad dure tanto como tu juventud y tus ganas de formar una familia. Tanto si tienes algún problema ginecológico o de salud que afecta a tu fertilidad como si sólo necesitas una pequeña ayuda, disponen de soluciones para ti.

Pacientes de IVF Spain felices tras recibir la noticia de que el Ciclo Natural ha funcionado y están embarazados.

Su rango de especialización va desde el estudio del ciclo e inseminación artificial, pasando por distintos tratamientos de fecundación in vitro de diferente intensidad de estimulación, hasta los tratamientos con óvulos de donante.



Tratamientos para lograr el éxito en el embarazo

En España el tratamiento estrella de IVF Spain es la fecundación in vitro con óvulos propios. Dentro de este tipo de tratamiento, en función del caso concreto ofrecen varios programas de tratamiento:



- En el Ciclo Natural estudian el ciclo menstrual de la paciente y hacen un aprovechamiento óptimo de sus momentos hormonales para llevar a cabo la extracción de óvulos y la transferencia embrionaria. La paciente no se medica con hormonas, sino que se aplica el conocimiento de los expertos y tecnología a sus hormonas naturales. Sólo se obtiene un óvulo, ya que ése es el producto de una ovulación natural.

- En else estudia el ciclo natural para potenciarlo de la forma adecuada con lapara la paciente en concreto. De esta forma se puedey controlar más de cerca su maduración para extraer los óvulos en el momento óptimo y garantizar así una parte importante de su calidad. Es muy popular porquede la paciente (por lo que los efectos secundarios se minimizan) y, al obtener más óvulos y por tanto poder generar más embriones, la probabilidad de que el tratamiento resulte en un-En elgeneran una estrategia de tratamiento y unapara cada paciente en función de muchos factores. Así se asegura una respuesta hormonal óptima y unsobre el crecimiento y maduración de los óvulos antes de la extracción. En este caso el entorno hormonal es más intenso, lo que permiteque en los ciclos naturales, aumentando así de forma proporcional la tasa de embarazo.- Elconsiste en la realización decon sus respectivas. Se extrae una biopsia a los embriones y se crio-conservan. La biopsia se somete a un análisis llamado "screening" genético pre-implantacional o PGS, que revelará los cromosomas de los embriones de forma que podremos(euploides) ypara la transferencia embrionaria el mejor entre éstos. Los embriones cromosómicamente anormales (aneuploides) serían descartados. Al reducir hasta casitambién se reduce drásticamente la probabilidad de que se dé un fallo de implantación y no se produzca el embarazo, un, o de que el embrión desarrolle, ya que estas situaciones están determinadas en grandísima medida por el aspecto genético del embrión.En todos los casos lase trata con las últimas tecnologías de separación parapara la fertilización. Y por supuesto se utiliza el medio de fertilización más apropiado a su condición (FIV/ICSI/IMSI/PICSI). También en todos los casos, excepto en el ciclo natural puro, se realiza una(la capa del útero donde se implanta el embrión), para que esté más receptivo.Además, en IVF Spain cuentan con análisis y tratamientos extra dirigidos a otros aspectos de la fecundación e implantación, como por ejemplo lay laA menudo nos preguntan qué tratamiento es mejor, pero es difícil contestar en esos términos. Cualquiera de estos programas puede ser el mejor para la paciente adecuada.para darle justo lo que necesita, ni más (ya que puede saturar el cuerpo y ser contraproducente), ni menos (puede ser insuficiente y generar un fracaso innecesario).Por poner un ejemplo, else puede recomendar eny el número de óvulos activados es muy pequeño; también a partir depara realizar el análisis genético, ya que con la edad el ADN de los óvulos se fragmenta y aumenta la probabilidad deElse puede recomendar para pacientes, o que tienen algunos problemas hormonales, o para parejas en las que el problema puede estar en el. También ha mostrado eficacia en pacientes con varios tratamientos fallidos en las que el cuerpo ha reaccionado muy bien al dejar de hormonarse y respetar su propio ciclo.Eles muy popular en España porque al permitir un grado tan alto de control hormonal nos permite tratar con muchísimo éxito a pacientes con(entre otras cosas), que es muy frecuente en nuestro país.En definitiva, las herramientas técnicas son muchas y es importantísimo contar con ellas, por eso se mantienen a la vanguardia tecnológica; pero lo que marca la gran diferencia es ely la aplicación delpara la situación del paciente. Por eso es muy importante lay el estudio en profundidad de cada caso, que se han convertido en las señas de identidad de IVF Spain, como clínica de fertilidad , siendo