¿Cuál es el vino protagonista de Spring Festival, las Hogueras de San Juan y EMDIV?

Rebeldía, pasión, disfrute y un toque canalla son sinónimos de Bodegas Arráez. Sólo hay que echar un vistazo a las referencias de esta bodega para descubrir que no dejan indiferente a nadie y que sus etiquetas son un gran reclamo

Bodegas Arráez es una bodega familiar fundada en 1950 que vivió una gran «revolución» con la llegada en 2007 del enólogo de prestigio y actual director de la bodega, Toni Arráez. Uno de sus mayores logros ha sido acercar la cultura del vino a la gente joven de espíritu, ya que en palabras de Toni Arráez: «la edad no es un número y sí un estado mental». Su filosofía hace huir de los convencionalismos, de ese elitismo que probablemente no haya hecho más que alejar al consumidor de hoy en día.



De nada sirve llamar la atención si no se repite, si no hay una segunda vez. Por ello desde Bodegas Arráez cuidan el vino con esmero, cultivando en las mejores zonas de cada región sin perder la personalidad ni el terroir que aporta cada lugar. Su dream team está formado por Bala Perdida (Plata en Berliner Wine Trophy 2017, DOP Alicante), Vividor (Gran Premio Proava 2017, DOP Utiel Requena), Mala Vida (90 puntos en la Guía Peñín 2018, DOP Valencia), Vivir Sin Dormir (Oro en Bacchus 2017, DOP Jumilla), Cava Sutra (Plata a Mejor Cava Premium PROAVA, DOP Cava).



Arráez es una bodega muy dinámica que apuesta más que nunca por Alicante y por su gente. Este año su Mala Vida ha sido el vino oficial de grandes eventos como el Spring Festival, el Montgorock y el festival de música indie EMDIV. También han conquistado las barracas más divertidas de las Hogueras de San Juan, además de participar en las ferias que organiza la DOP Alicante. Y estos son sólo algunos ejemplos de donde puedes encontrar sus vinos, sin olvidar los restaurantes con encanto o las mejores vinotecas, como la bodega Bernardino en la calle Alberola 40 de Alicante.



Visitas guiadas

Estando a menos de 5 km de la provincia de Alicante, se puede visitar las instalaciones de Bodegas Arráez y atravesar su «Laberinto de Interpretación del Vino», catar los 3 vinos que se elijan y disfrutar de un estupendo maridaje con gastronomía local. Cuentan con una sala de exposiciones donde los jóvenes talentos de la Comunidad Valenciana muestran su punto de vista a través de la pintura, la fotografía o la escultura. Para más información, sólo hay que mandar un email a enoturismo@bodegasarraez.com.





Localízalo:

Dirección: C/ Arcediano Ros 35. La Font de la Figuera (Valencia)

Teléfono: 962 29 00 31

Facebook: @bodegasarraez