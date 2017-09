Elimina la papada sin cirugía con el innovador tratamiento de Perla Medic

La papada, también conocida como grasa submentoniana, es una capa de grasa subcutánea que cuelga debajo de la barbilla en forma de pliegue más o menos perceptible que desdibuja el óvalo facial. Es uno de los problemas que más preocupa a nivel estético y hasta ahora el problema más difícil de tratar.



La papada no sólo aparece con el sobrepeso. La realidad es que puede aparecer en cualquier persona a cualquier edad y puede estar relacionado con el envejecimiento, la genética o el aumento de peso. Esta grasa subcutánea, además, suele ser resistente a la dieta y al ejercicio.



Hasta ahora la única opción posible para deshacerse de ese pliegue que cuelga de la barbilla era la liposucción, una opción quirúrgica no exenta de riesgos y complicaciones, pues para realizarse se precisaba de anestesia, de un periodo de recuperación de varias semanas y de cuidados como el uso de una mentonera que, además, no corregía la flacidez de la piel.

Sin embargo, gracias a laspuedes recurrir a un tratamiento revolucionario,, que podrás encontrarlo en Perla Medic , clínica especializada en medicina estética. "Esta ténica es el único tratamiento inyectable,y mínimamente invasivo capaz de eliminar la grasa de la papada y redefinir la línea mandibular", señala Joanet Perera, doctora de esta clínica.Este tratamiento, conocido como KYBELLA® en Estados Unidos donde lleva años utilizándose con magníficos resultados, consiste en lade un fármaco (ácido desoxicólico de origen sintético), un agente lipolítico capaz dede los adipocitos, las células grasas, y destruirlos, por lo que se trata de un. Es el propio organismo el encargado de eliminar la grasa.BELKYRA® es un tratamiento que se realiza de forma ambulatoria,, que no precisa de anestesia, aunque puede aplicarse localmente. Se caracteriza por ser un tratamiento seguro y necesita como mucho, que es lo que dura la inflamación, su efecto secundario más frecuente. La ventaja principal es que además de destruir la grasa, retrae el tejido yLo primero que se hace para eliminar la papada es unapara determinar cuántas sesiones de tratamiento se pueden necesitar en base a la cantidad y distribución de la grasa debajo de la barbilla y los deseos del paciente. Se suelen necesitar, las cuales suelen durar unos 30 minutos, espaciando los tratamientos entre 4 y 6 semanas."En general, los candidatos que suelen recurrir a BELKYRA® son, con grasa subcutánea bajo el mentón de leve a moderada", indica Perera.Cabe destacar que para llevar a cabo BELKYRA®, único tratamiento para la papada de tipo no invasivo aprobado por la FDA, se requiere un "para su correcto uso", especifica la doctora.