Si piensas cambiar tu cocina no te pierdas a Hogar Mobiliario en Firahogar

Hogar Mobiliario asiste este año a Firahogar, que se celabrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en IFA, y lo hará de la mano de cocinas Santos, el mejor fabricante de cocinas a nivel nacional y de gran reconocimiento a nivel internacional. En dicha feria, esta empresa ilicitana presentará la nueva colección 2018, la cual marcará la tendencia de mercado en los años venideros.



Como todos los años, Hogar Mobiliario expondrá en Firahogar las últimas novedades en diseño de mobiliario para hogar presentados en el Salón del Mueble de Milán 2017 en un gran stand doble con muchas sorpresas.



Este año más que nunca, Hogar Mobiliario apuesta por un concepto global de vivienda, en el que hasta el último detalle está vinculado con el resto de elementos, para que la experiencia de vivir en tu hogar sea completa. La transición entre estancias fluye con armonía y refuerza la sensación de coherencia y personalidad que hace que la idea cobre realmente vida a partir de un sólido y estudiado proyecto.





Con Hogar Mobiliario las ideas cobran vida y tus proyectos también



La historia de esta empresa comenzó hace un par de décadas, cuando se fundó con la idea de poner al alcance del usuario productos de los mejores fabricantes de mobiliario nacionales e internacionales, muchos de los cuales no contaban con un punto de distribución en la provincia, debido al carácter innovador de sus propuestas. Afortunadamente, el público asimiló rápidamente la nueva tendencia de interiorismo, y las nuevas ideas y conceptos de hogar que estas empresas visionarias anticipaban. Aunque suene contradictorio, Hogar Mobiliario cuenta con la solera y la experiencia de muchos años trabajando en interiorismo de vanguardia, lo cual le permite continuar innovando y proponiendo nuevos conceptos sin caer en la repetición, la imitación o influenciarse con modas que llegan tarde o incluso que se interpretan incorrectamente debido a la inexperiencia.



No obstante, Hogar Mobiliario no es un Estudio de Interiorismo al uso, ya que nació como Showroom y es por ello por lo que es reconocido. Tampoco es una tienda de muebles ni se define solo como una empresa de reformas o una tienda on-line. Gracias a la experiencia del equipo humano de Hogar Mobiliario, esta empresa ha aunado todas estas facultades, logrando la excelencia sin que ello repercuta en el bolsillo de sus clientes. De esta forma, abordan proyectos integrales, tanto de viviendas como de espacios públicos (despachos, hostelería, peluquerías, salas de espera, academias, etc.), armarios a medida, dormitorios juveniles e infantiles, baños, descanso, cocinas, mobiliario de todo tipo, dormitorios, mueble de exterior, tapicería, reformas, iluminación decorativa y técnica, etc€

El establecimiento, que se ubica en Av. de Novelda nº 9 en Elche, cuenta con unade más de 300 metros cuadrados donde muestran con ejemplosde cocina, baño, dormitorios, armarios, juveniles, salones y un largo etc. Esta exposición evoluciona y se actualiza constantemente, ya que su estrecha colaboración y relación con los fabricantes permite en ocasiones convertir el establecimiento en elposible para presentar las





Hogar Mobiliario se compone de un equipo humano apasionado y complementario que afronta los problemas de sus clientes desde perspectivas y disciplinas distintas. Un proyecto se compone de varias fases y para cada fase es importante poner énfasis en el parámetro correcto, es por ello, por lo que hace mucho tiempo que Hogar Mobiliario se olvidó de "vender muebles", y comenzó a entender que sus clientes lo que buscaban realmente eran soluciones a sus inquietudes y formar parte de la experiencia de crear un hogar a medida de sus necesidades, donde vivir el tiempo y construir experiencias. En definitiva que crear el espacio donde vivir se convierta en un placer para disfrutar a diario.