«El apoyo que da el CEU a sus alumnos es impensable en otro tipo de universidad»

Charles Mulder, exalumno de ADE del CEU de Elche, es el actual director Banca Privada Levante Sur en Deutsche Bank. En esta entrevista, habla de su experiencia profesional y de su paso por la Universidad, institución de la que destaca la implicación de los profesores y la estrecha relación que éstos mantienen con sus alumnos. Por ello, aconseja a los estudiantes aprovecharse de esta comunicación, sacarle el máximo partido y formarse en idiomas, sobre todo si se quieren dedicar a las finanzas y la banca privada, donde los extranjeros residentes son clientes muy frecuentes en la provincia.

- ¿Qué te ha hecho encaminar tu profesión a este ámbito de la economía?

Puedo decir que gracias al CEU tengo el trabajo que tengo en la actualidad. Yo empecé en el CEU para cursar el segundo ciclo de ADE, con el antiguo plan académico, ya que esta universidad me ofrecía más facilidades a la hora de trabajar y estudiar. Este fue el principal motivo por el que fui al CEU y desde el primer momento recibí el apoyo de la Universidad para compaginar estudios y trabajo. En este sentido, las finanzas siempre me han atraído y quería trabajar en la banca. Fue por el CEU, precisamente, por lo que empecé a trabajar en el Deutche Bank gracias a unas prácticas de verano. Después estuve un corto periodo en otra entidad bancaria pero ya volví otra vez al Deutche Bank, pasando por distintas posiciones hasta que en el año 2009 tuve la oportunidad de trabajar en Banca Privada con esta empresa.



- Con tu experiencia, ¿qué recomendarías a los alumnos que están estudiando en el CEU hoy en día?

En primer lugar, les aconsejaría que saquen todo el partido que puedan a la relación personal que existe en el CEU entre profesores y alumnos. Yo he estudiado también en la universidad pública y puedo asegurar que esta vinculación es muy difícil de conseguir en ellas. El apoyo que da una institución como el CEU es impensable en otro tipo de universidad. Por otra parte y con respecto a los que se quieran dedicar a la parte de la banca, yo les aconsejaría que incidieran en la parte de fiscal, que es algo que les va a ayudar muchísimo De cualquier modo, nuestro sector es muy especializado y requiere una formación continua y de calidad. De hecho, nosotros en el banco estamos continuamente formándonos para adaptarnos a todas las novedades normativas que surgen. Por otra parte, también les aconsejaría que hicieran prácticas en empresas sin dudarlo y lo antes posible.



- Desde tu punto de vista profesional, ¿ha cambiado la forma de ahorrar de las personas en los últimos años?

Yo he vivido la crisis de los últimos años en el mismo banco y es cierto que ha habido una evolución en el sector, sobre todo en lo que refiere a la normativa y a la regulación. Sin embargo, creo que la forma de invertir de los particulares no ha variado demasiado y los hábitos de ahorro permanecen. En cuanto a mi caso concreto, en la provincia de Alicante el turismo juega un papel importantísimo, a lo que se une que también hay una gran población extranjera residente que tenemos como clientes. Por ello, conocer idiomas es fundamental para nuestro trabajo. Yo diría y recomendaría también a los que se quieran dedicar a esto que incidan en los idiomas. El inglés es indispensable para nosotros, ya que nos movemos en un mundo en el que trabajamos con muchos extranjeros.



- ¿Cómo describirías a los profesionales que han salido de las aulas del CEU?

En el Deutche Bank contamos con trabajadores que, como yo, han salido de las aulas del CEU y puedo asegurar que cuentan con un bagaje y una formación muy alta. En este sentido, la importancia que le da el CEU a la parte práctica, y no sólo teórica, es fundamental para sacar buenos alumnos y mejores profesionales.



- ¿Te relacionas con tus excompañeros?

La verdad es que al entrar a la Universidad en el segundo ciclo y sólo hacer dos años los lazos son menos fuertes que un estudiante que haya cursado toda la carrera ahí. Sin embargo, con los compañeros de trabajo que tengo del CEU al final sí se crea una relación más estrecha, ya que tenemos muchas cosas en común y quedan recuerdos de nuestra etapa en la Universidad.



- ¿Qué te gustaría que el CEU hiciera con los exalumnos?

La verdad es que cuando terminé la Universidad he estado muchos años sin volver al CEU y esto es algo que, con el paso del tiempo, me hubiera gustado que no pasara. Hace dos meses volví al CEU y ver que profesores que me dieron clase hace diez años se acordaban de mí fue algo muy especial. En el fondo, y después de tanto años, volví al CEU y me sentí como en casa. Desde mi punto de vista, incentivar el contacto entre los exalumnos y la institución es algo totalmente recomendable. Cualquier iniciativa en este sentido sería positiva para todos, ya que los exalumnos también podemos aportar valor a la Universidad y a los estudiantes que están hoy en día ahí.