8 academias en Alicante para estudiar inglés o dar clases de repaso universitario

Durante todo el año se ofrece gran variedad dede todos los niveles, desde 3 años niños, adolescentes y adultos. Los horarios son amplios y adaptados a las necesidades de los alumnos,También se ofrecen cursos depara inglés y cursos de preparación del examenpara alemán, al ser centro preparador de estas certificaciones oficiales.Proyecto Idiomas es la única academia con ambiente internacional en el centro de Alicante, ya que al compartir lasse pueden organizar un sinfín de actividades con estudiantes extranjeros y estudiantes españoles. La actividad más popular es el, que además se realiza en lapropia de la escuela y es una actividad gratuita. También se organizan, visitas por la ciudad,, clases extra, entre muchas otras. Lo mejor es que no tienes que ser alumno para participar, ¡cualquiera puede hacerlo! Toda la información la puedes encontrar en sus redes sociales C/ García Morato 28, AlicanteTel: 965 230 655Abierta todo el año en horario ininterrumpido de 9:00-20:30h

Los alumnos cuentan con profesores y entrenadores que les acompañan a lo largo de toda su preparación . Ésta se basa en el uso de un campus virtual de última generación con contenidos específicos y siempre actualizados sobre sus oposiciones. Además, los alumnos de MasterD pueden participar todas las semanas en multitud de actividades presenciales , donde se ponen en práctica conocimientos y se trabajan habilidades. Si en el sector público son referentes, algo muy similar sucede con sus programas orientados hacia la inserción laboral en el sector privado. Y es que las Escuelas Profesionales de MasterD ofrecen a todos sus alumnos la posibilidad de conocer e incorporarse al mercado laboral realizando prácticas formativas en importantes compañías de nuestro país. Cuando un alumno de MasterD Alicante finaliza sus estudios, accede automáticamente a una bolsa de trabajo a la cual tienen acceso miles de empresas con las que colaboran. Localízalo : C/ Reyes Católicos, 57, 03003, Alicante Tel: 965130523 E-mail: alicante@masterd.es

Estas actividades están dirigidas a niños y jóvenesy en ellas tendrán que afrontar el reto de imaginar, diseñar y, ya sea de manera individual o colaborativa. Para ello se ha creado un espacio adaptado y dotado con las herramientas necesarias para la enseñanza y la realización de sus proyectos. De este modo cada curso tendrá unen el que cada uno tendrá asignado su puesto de trabajo para su desarrollo individual y poder así formar parte, de forma eficaz, enque se vayan dando a lo largo del curso, siempre dirigidos poren cada una de estas competencias y con experiencia docente.Si deseasllama al 637 604 126 - 640 331 834 o en su web C/ Escritor Enrique Cerdán Tato, 7 esq. C/ Albacete, 38 (Barrio de San Blas), AlicanteTel: 637 604 126 - 640 331 834E-mail: hola@creatumundo.es

La formación para QB Consultores se sustenta en un proceso de diálogo , basado en preguntas y reflexiones , que pretenden provocar en el alumno una visión diferente de las situaciones personales/profesionales que vive. Se pretende que la persona sea capaz de encontrar respuestas diferentes a las que está aplicando, y de esta forma provocar en él un "darse cuenta" como forma de encontrar nuevas formas de alcanzar sus propias metas . En QB Consultores pretenden que exista un enfoque hacia la solución y una orientación a nuevas posibilidades de acción, no al problema, para que con ello el "descubrir" signifique un reto para actuar .

Alter Musici, vive, disfruta y comparte la música

Numerosos estudios demuestran los beneficios de la música en el desarrollo cerebral, cognitivo y motor en edades tempranas, así como la mejora en el proceso de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, de su inteligencia en las diferentes áreas curriculares del colegio.



Alter Musici, Escuela de Base y Altos Estudios Musicales, es una entidad dedicada a la enseñanza musical desde 1998, que cuenta con Centros Autorizados para impartir Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música en Murcia, Cartagena, San Pedro del Pinatar y más recientemente en Alicante, ubicado en el Colegio Sagrado Corazón – Maristas, contando con 17 especialidades instrumentales autorizadas. Cabe destacar que no es necesario ser alumno de Maristas para poder acceder a cursar dichos estudios musicales.

Los estudios realizados en Alter Musici son, es decir los alumnos cursan sus estudios en un Conservatorio Privado adscrito al Conservatorio de Alicante, lo que permite el, siempre mediante la correspondiente solicitud de traslado de expediente y viceversa.En los centros Alter Musici, los alumnos no solo siguen las pautas docentes que les permitirán ir superando los cursos,, sino que además la estructura de los estudios en Alter Musici promueve el disfrute de la música comodel alumno en esta rama artística.Independientemente de los estudios oficiales, Alter Musici ofrece la posibilidad de realizar estudios musicales en cualquier especialidad instrumental en la, no existiendo para ello límite de edad, y pudiendo elegir el instrumento que se desee.Maristas Sagrado Corazón (C. Isla de Corfú, 5, 03005) AlicanteTel: 965 299 230 - 654 626 461E-mail: secretariaalicante@altermusici.com