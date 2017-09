Detecta a tiempo el cáncer de próstata. Quirónsalud te hace las pruebas gratis

El Hospital Quirónsalud Torrevieja pone en marcha una campaña gratuita de diagnóstico precoz del cáncer de próstata con motivo del día mundial de esta patología, que se celebra el 15 de septiembre. La iniciativa consiste en la realización de analíticas gratuitas de PSA y consulta con el urólogo con solicitud de cita previa a varones de la población en general y a pacientes del centro hospitalario a partir de los 45 años; y, si tienen antecedentes familiares, a partir de los 40 años.



Gracias a una simple analítica de sangre, el especialista puede establecer el valor del PSA, una proteína sintetizada por la próstata cuyo valor aumenta ante la presencia de un tumor. Como explica el Doctor Sven Petry, jefe de la Unidad de Urología de Quirónsalud Torrevieja, "la alteración de la arquitectura prostática del cáncer facilita la liberación del PSA al torrente sanguíneo y puede determinar en qué personas es más probable encontrar este tipo de células malignas y realizar o no más pruebas en función del diagnóstico del urólogo, como por ejemplo, una biopsia prostática o una imagen radiológica específica".



El 90% de los casos se pueden curar

El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente del mundo en varones y el primero en incidencia en Europa. Cada año se diagnostican unos 25.000 nuevos casos en España. "Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, este tumor puede curarse en el 90% de los casos", advierte el doctor Petry.



El cáncer de próstata, exceptuando las fases avanzadas, es raro que produzca algún síntoma; de ahí la importancia de la revisión urológica, que permite la detección precoz de esta enfermedad. Pero lamentablemente muchos hombres no saben de la importancia de la detección precoz y de la levedad del examen. El resultado es que simplemente no van a la consulta de urología.



El objetivo de la campaña es sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz para un buen pronóstico de esta enfermedad. La intención es "informar y concienciar a la sociedad sobre el cáncer de próstata.", explica el Doctor Petry.



Cómo acceder a las pruebas

No es necesario acudir en ayunas y se realizará en los Hospitales Quirónsalud Torrevieja y en los centros médicos Quirónsalud de Orihuela y de Santa Pola.



El periodo de analíticas será del 18 al 22 de septiembre y las personas interesadas podrán solicitar información y cita en el teléfono 966 92 57 70, en el correo prevencion.trv@quironsalud.es o a través de esta web.