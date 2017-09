Inteligentes, creativas, luchadoras... mujeres líderes en el entorno digital

Marta Alejano de Hawkers, Rocío Guerrero de SolidQ, Almudena del Mar Muñoz de Blablacar y María Gómez, CEO de Womenalia y embajadora de eWoman 2017.

El encuentro eWoman Alicante de ayer sirvió de inspiración para cientos de mujeres que acudieron dispuestas a conocer las claves del éxito empresarial y la gran trayectoria profesional de cuatro mujeres que se mueven como pez en el agua en el universo digital; mujeres en puestos de responsabilidad y que ocupan cargos de vital importancia en sus compañías:y embajadora de eWoman 2017.

El evento, organizado por Prensa Ibérica,y la Asociación de Mujeres Directivas y Profesionales de Alicante () tuvo lugar en el club INFORMACIÓN y reunió a más de 200 personas en una sala donde se habló de igualdad de oportunidades, feminismo, conciliación laboral y familiar, tecnología, nuevas demandas y perfiles en empresas, redes sociales y mucho más.

Una jornada dinámica, con un formato de grandes experiencias sintetizadas en cuatro intervenciones de 20-30 minutos y una mesa redonda de coloquio, cuyo objetivo principal era claro: servir de inspiración y motivación para impulsar el emprendimiento femenino y fortalecer la presencia de la mujer en los altos cargos de dirección. Y así fue; la gran mayoría de las asistentes coincidieron en que este encuentro ha supuesto una fuente de motivación para ellas, y una gran guía en cuanto a claves y herramientas profesionales y personales respecta.



La encargada de dar la bienvenida a todos los asistentes fue Marcela Ferández Losada, vicepresidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de Alicante (AEPA), que insistió en la importancia de promover la presencia femenina en el mundo empresarial con un dato demoledor: tan solo el 16% de mujeres ocupa puestos directivos y de responsabilidad en España. Una cifra escasa y no representativa del talento y potencial de las mujeres.





También habló sobre el derecho constitucional a la igualdad de oportunidades y su destrucción con la brecha salarial entre hombres y mujeres; de la necesidad de unir esfuerzos para terminar con los desequilibrios y sobre la adaptación de las empresas a la nueva demanda en un marco empresarial donde capacidad, formación y talento son las tres palabras clave.

Cuatro casos de éxito

Una vez finalizado el discurso de apertura, fue el turno para la primera ponente: Marta Alejano , licenciada en Marketing por lay Project Manager de la internacional firma ilicitana de gafas de sol Hawkers.

Marta supo demostrar que la juventud no está reñida con el liderazgo con su actitud sobre el escenario. Valiente, decidida y firme defensora de los derechos de la mujer, supo captar la atención del público con su discurso sobre violencia de género, convencionalismos, diferencias entre feminismo y hembrismo y políticas de conciliación familiar. También explicó algunos conceptos como «modernidad líquida», habló sobre marcas y su papel como agentes socializadores y ofreció algunos consejos muy útiles como tener cuidado con el vocabulario «una mujer líder no es una mujer mandona» o la importancia de fomentar la sororidad (solidaridad y compañerismo entre mujeres) en lugar de la rivalidad.



A continuación, Rocío Guerrero , empresa de análisis y gestión de datos especializada en consultoría, formación y mentoring, contó su experiencia vital y profesional. Y es que siendo tan joven ha tenido la oportunidad de estudiar y vivir en 7 países diferentes: desde Asia hasta América, lo que le ha servido para aprender a adaptarse a todas las circunstancias.

Rocío se licenció en Ingeniería Informática y decidió realizar un master en Marketing Digital. Activa y pragmática, considera que la mayoría de carreras universitarias deberían renovar sus asignaturas y adaptarlas a las necesidades y demandas actuales.



Su ponencia se centró en la transformación digital y personal y en las nuevas formas de trabajo. Al formar parte de una empresa internacional, la mayoría de sus reuniones son vía «Skype», y trabajar en remoto significa que no existe ningún tipo de discriminación, ya que todos (hombres y mujeres) son valorados de la misma forma.



La tercera en participar fue Almudena del Mar Muñoz , que pertenece a una de las empresas de más peso a nivel internacional: Blablacar, la mayor red para compartir coche del mundo. Licenciada en Publicidad, ocupa el cargo de PR Partherships & Events Manager de la plataforma.

Almudena ha hablado sobre la ocupación media de los coches en Europa (1.7 pasajeros). Y es que Blablacar ha conseguido aumentar el número medio de ocupantes de un vehículo (a 2.8), lo que supone una gran reducción del impacto medioambiental y la mejora de la salud de nuestro planeta.



También proporcionó a los asistentes algunos datos sorprendentes: más de 45 millones de personas en todo el mundo utilizan Blablacar, y el equipo humano está formado por más de 500 personas, de las cuales la mitad son mujeres. Además, tienen el placer de contar con una de las mujeres por debajo de los 30 años más influyentes del mundo según Forbes: Cyrielle Callot.



Womenalia y embajadora de eWoman 2017 con un discurso muy motivador que invitaba a todos los asistentes a perseguir sus sueños y luchar por aquello que desean, como ella.

Por último, el broche final de la jornada lo puso María Gómez del Pozuelo , CEO decon un discurso muy motivador que invitaba a todos los asistentes a perseguir sus sueños y luchar por aquello que desean, como ella.

Womenalia era el sueño de María, un sueño cumplido que se ha traducido en una red profesional femenina que inspira y apoya a mujeres de todo el mundo.



A pesar de haber asegurado que hace 5 años «no tenía ni idea sobre el mundo digital», María es una de las emprendedoras españolas con más reconocimientos a nivel nacional e internacional.



Lucha, esfuerzo, perseverancia y dedicación son solo algunas palabras que podrían definir a esta mujer, además de trabajo, mucho trabajo. María ha ofrecido al público herramientas útiles y tangibles para cumplir objetivos, como poner en marcha un plan de acción y apuntarlo «si no está en tu agenda no va a ocurrir», además de «marcarse una fecha límite», y no dejar nunca de formarse; todo esto sin dejar de lado el importantísimo papel de la mujer en el mundo laboral. Y es que, como asegura ella misma, «se avecina un tsunami rosa».