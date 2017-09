El mundo digital y las mujeres. Hablemos de igualdad

Con el objetivo de conocer las claves del éxito de algunas mujeres líderes dentro del entorno digital y tecnológico, el periódico INFORMACIÓN celebra hoy la primera edición de eWoman, un encuentro pensado para que todos los asistentes conozcan la trayectoria profesional de algunas de las mujeres que destacan en la actualidad en el mundo online.

Este evento, que arranca a partir de las 09:30 horas, está organizado por Prensa Ibérica , el periódico INFORMACIÓN y la Asociación de Mujeres Directivas y Profesionales de Alicante (AEPA).En eWoman se va a contar con la intervención de diferentes ponentes que expondrán susque desarrollan. Debido a que la sociedad está cambiando, el perfil de las ponentes también es diferentes. La organización del evento ha buscado ponentes deque han vivido la transformación digital en primera persona, pero también empresas nuevas cuyo, y por tanto, el perfil de sus directivas, también lo es.La jornada se ha pensado en un formato deante un público. El evento se ha concebido para servir de inspiración y motivación para impulsar la creación de empresas y fortalecer la presencia de la mujer en los altos puestos de dirección.

eWoman se desarrollará a lo largo de la mañana de hoy, siendo lade 09:30 a 10:00 horas en el Club INFORMACIÓN. Se iniciará con unapor parte de Marcela Fernández, vicepresidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Alicante. Sobre lascomenzarán las, de una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos. «Join de Woman Revolution» será la primera intervención a cargo de, Project Manager de la firma. «Hablaré de la Revolución Feminista necesaria, de temas convencionales y cotidianos que no deberían serlo, y mucho más...» comenta la ponente. Posteriormente será el turno de, Corporate Marketing Lead en. Que contará su experiencia después de vivir y trabajar 14 años en numerosos países.También intervendrá, PR Parthersips & Events, con una ponencia bajo el título «Llega a donde quieras ir» a partir de las 11:15 horas para destacar la idea de «poder elegir como profesional qué es lo que quieres hacer y disfrutar del camino» según explica la propia ponente.

Tras un descanso para un café con pausa para conocerse un poco mejor, se procederá a desarrollar una, la innovación y el. En dicha mesa redonda intervienen, entre otras, María Gómez del Pozuelo, CEO y cofundadora de Womenalia y embajadora de eWoman 2017; Almudena del Mar Muñoz, PR Parthersips & Events Blablacar; Marta Alejano Peña, Project Manager de la firma Hawkers; y Rocío Guerrero, Corporate Marketing Lead en SolidQ.Lade la jornada correrá a cargo de, CEO y cofundadora de Womenalia y embajadora de eWoman 2017.El encuentro reviste una gran importancia para lasque quieran conocer de primera mano la experiencia empresarial de lasque intervendrán en eWoman.

- María Gómez Del Pozuelo, CEO Womanalia y Embajadora eWoman

María Gómez del Pozuelo sueña con transformar el mundo laboral paraque las mujeres tienen actualmente para acceder a los puestos que desean, cambiando sus vidas, y un poquito el mundo. Es una de las emprendedoras españolas con más reconocimientos a nivel nacional e internacional. Womenalia , la red profesional de mujeres que se encuentra en pleno proceso de expansión, recondujo su vida profesional para emprender un proyecto que buscay empresarial. Reconocida conferenciante, actualmenteen el programa «Emprende» de. «Nuestras casi 300.000 usuarias pueden aprovechar la web para hacer networking y encontrar todo tipo de consejos específicos para cada momento, ya sea en su carrera profesional o en el emprendimiento». Rocío Guerrero Pastor es, actualmente, ladel departamento de marketing en SolidQ , una consultora informática. Ingeniera informática de origen, terminó interesándose por la, la publicidad y la relación con el cliente, formándose en marketing digital, «un ámbito que me fascina», y que culminó adquiriendo conocimientos de ventas., estudiado en diferentes sistemas educativos, ha convivido entre numerosas culturas y aprendido varios idiomas. «La diversidad es un tema muy importante en mi vida». Otra parcela que valora mucho es la formación.. Rocío es pragmática, activa y encuentra oportunidades de negocio hasta en su vida cotidiana. Emplea su tiempo libre en seguir formándose y aprendiendo formas de mejorar tanto personal, como profesionalmente. Marta Alejano , entre otras tareas, coordina el Hawkers , la firma española con sede en Elche que comercializa gafas de sol. Se considera una mujer«con el objetivo de afrontar retos cada vez mayores». Es una de las cuatro ponentes que participan en la I edición eWoman, que organiza INFORMACIÓN el próximo 14 de septiembre. Obviamente, Marta se consideraporque señala que «es necesario seguir luchando,, por una sociedad más justa e igualitaria». Licenciada en Marketing en la Universidad Rey Juan Carlos.

- Almudena del Mar Muñoz, PR Partherships & Events Maneger de BlaBlaCar

"El perfil de empresarias ha evolucionado de servicios y comercio a empresas tecnológicas"

Como responsable de todos losasí como en los que participa la plataforma digital colaborativa BlaBlacar, Almudena del Mar Muñoz , es una de las cuatro ponentes que participan en la I edición de eWoman. Bajo el lema, Almudena desgranará en su ponencia la importancia de «darse cuenta de lay lasque hoy en día tenemos para poder llegar a donde sea que queramos. Llegar a donde quieras ir, pero disfrutando». «He podido vivir en primera persona el crecimiento que ha experimentado en los últimos años la comunidad de Blablacar , uno de los primeros y más consolidados» destaca la ponente.

Marcela Fernández Losada, Vicepresidente de AEPA y presentadora del evento E-Woman, es la encargada de abrir

El número de mujeres emprendedoras sigue muy por debajo del de los hombres

Dentro de las actividades de nuestra Asociación priorizamos todas aquellas que dany nos reúnen en torno aen su sector cuya experiencia es un aprendizaje para las demás. En este caso eWoman trata de poner en valor a las mujeres que desarrollan una actividad relevante en empresas que son un. Para Alicante yen un evento que se realiza en nuestra ciudad.Nadie duda hoy que el proceso de transformación socio-economica en el que estamos inmersos no puede hacerse sin contar con el talento femenino. Es evidente que existe una, y concretamente en el sector de las nuevas tecnologias y startup nos situamos en torno a un 16%. Pero un dato relevante es que el número de emprendedoras ha crecido en los últimos años consecuencia del convencimiento que elpermite desarrollar uncon el que compaginar la vida laboral con la familiar, y un modelo que permite superar la situación de desempleo consecuencia de la crisis reciente.El papel de empresaria requiere una gran dedicación, si bien permite ser dueña de tus tiempos. Pero aunque sigue recayendo en las mujeres las obligaciones familiares, es verdad que cada vez nos organizamos mejor, promoviendode un modo mas efectivo, y utilizando laspara mejorar en la gestión del tiempo, de modo que nos permita realizar uny compaginarlo con uncomo forma de vida.Las experiencias que vamos a tener la posibilidad de oir enpuede ser de gran interes para otras empresas y organizaciones que están pensando en como incorporar las nuevas tecnologias a sus estructuras para dar respuesta a unay un contacto permanente con sus potenciales clientes.A las mujeres nos examinan todos los días sobre nuestra profesionalidad y capacidad, pero es evidente que uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es aque es el mayor quebranto del principio de igualdad y no discriminación.Si a ello añadimos que durante el periodo más activo de nuestra carrera profesional nos encontramos con la; que todavía hay empresas que sus procesos deprofesional favorecen a losmás que a las mujeres; que elsigue recayendo en nosotras y hay quelaboral y tiempo libre, es evidente que tenemos un importante camino aun por recorrer. No obstante recientemente han visto la luz estudios que son muy optimistas en este sentido y auguran que a medio plazo estos condicionantes del desarrollo profesional de las mujeres estarán superados.

«Hombre de 36 años con formación universitaria». Así es el perfil del emprendedor español actual, según el «Mapa del Emprendimiento 2017» publicado por Spain Startup-South Summit, tras analizar 1.585 proyectos de los 3.516 presentados en la cuarta edición de la Startup Competition. Vuelve a poner de manifiesto la escasez de mujeres al frente de startups: apenas lideran el 18% de este tipo de proyectos.



El informe destaca que la presencia femenina en el ecosistema emprendedor español de startups continúa siendo una «asignatura pendiente», pese a que las empresas emergentes que tienen una mujer al mando tienen más éxito. El número de mujeres emprendedoras sigue muy por debajo del de los hombres en este ecosistema, tanto en España como en América Latina. El documento se desprende que las startup creadas por féminas fallan menos que las de los hombres, un 27% frente al 59% del género masculino



En concreto, en Europa y España la mujer representa el 18% de los emprendedores que participaron en el evento, mientras que en Latinoamérica este porcentaje asciende cinco puntos.



Además, según este mapa, únicamente tres de cada diez startups puestas en marcha por mujeres fracasaron, frente al porcentaje del 58% de fallos de proyectos fundados por hombres.



Una de las explicaciones a esta situación podría encontrarse en los obstáculos que se encuentran las mujeres a la hora de conseguir financiación. Según una plataforma que permite descubrir compañías innovadoras y que ha analizado la escasez de féminas fundadoras en EEUU, tan solo el 11% de todos los fondos invertidos a través de capital riego en los dos primeros trimestres de 2017 se destinaron a empresas iniciadas por mujeres.



Por otro lado, expertos apuntan que la propia falta de referentes femeninos desanima a las mujeres para comenzar sus proyectos, lo que provoca que el avance de la diversidad de género en este sector sea muy lento.



«La mujer es más conservadora a la hora de desarrollar su proyecto y éstos tienen más tiempo de vida, por lo que es más claro que salga adelante», destaca la fundadora de Spain Startup-South Summit, María Benjumea, en la presentación del informe.