Conoce cómo es la vida profesional tras estudiar en el CEU

Alejandra Zaragoza y Constantino Verdú, exalumnos de Enfermería del CEU de Elche, hablan en esta entrevista sobre su experiencia profesional y personal después de su formación en la Universidad CEU de Elche, de la que destacan la implicación de los docentes y los talleres formativos que se dan durante la carrera. Tras haber trabajado en Inglaterra, los dos aconsejan una experiencia en el extranjero y recomiendan a los actuales estudiantes de Enfermería seguir luchando por sus sueños e ilusiones porque aunque es duro «al final vale la pena».



- ¿Por qué te dedicas a lo que haces? ¿Qué te ha hecho encaminar tus pasos profesionales a este ámbito de la Enfermería?

Alejandra Zaragoza (A.Z): Provengo de una familia con una gran trayectoria en el mundo de la salud. Mi abuelo era enfermero y la mayoría de mis tíos y tías son médicos o enfermeros. Supongo que eso debió de influir en que desde bien pequeña tuviera claro que quería ser enfermera y dedicar mi vida profesional a ayudar a aquellos que lo necesitaran. Actualmente estoy trabajando en España como enfermera, pero en un futuro muy cercano me gustaría iniciar los estudios en Psicología y poder compaginarlos con Enfermería para poder así mejorar la atención que ofrezco a mis pacientes y, de este modo, encontrar la manera de aplicar ambas disciplinas en el campo de neonatos, que al fin y al cabo es a lo que me gustaría dedicarme de manera permanente en un futuro.



- ¿Pensabas, mientras estudiabas la carrera, que te dedicarías a este ámbito profesional?

A. Z: Honestamente, durante los cuatro años que ha durado la carrera de Enfermería, he cambiado mucho de opinión. Entré con la firme idea de que quería ser enfermera y no especializarme, y durante los 4 años de carrera he pasado de querer ser enfermera especialista en cuidados paliativos, matrona y, finalmente, enfermera especialista en Pediatría, concretamente en el campo de neonatos.



- ¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión?

A. Z: Sería muy díficl decir una sola cosa que me apasiona de mi profesión porque son tantas que me faltaría papel para poder escribirlas todas. Pero si tuviera que elegir una diría que lo que más me apasiona de mi profesión es el hecho de ayudar a los demás cuando más lo necesitan sin importar el cómo, el cuándo ni el porqué. Es esa capacidad para dar tu vida y tu tiempo para hacer que la vida de otro sea un poquito mejor.



- ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en el Reino Unido?

A. Z: Mi experiencia en Reino Unido se podría describir como una montaña rusa de emociones. Gracias a unas prácticas voluntarias en el Royal Stoke University Hospital durante un mes en verano obtuve la oportunidad de conseguir un trabajo en el servicio del Hospital. En mi caso me volví a España hace unos meses. Estar en un país extranjero lejos de tu familia y amigos se hace muy cuesta arriba, por lo que finalmente decidí volver a España.



- ¿Recomendaríais trabajar en el extranjero a los estudiantes de Enfermería actuales?

Constantino Verdú (C.V): Totalmente. Creo que independientemente de que la aventura salga bien o mal es una experiencia digna de vivir. El hecho de verte en un país extranjero, hablando una lengua que no es la tuya, lejos de tu entorno y trabajando de una manera totalmente diferente a la que te llevan enseñando durante cuatro años hace que te plantees muchas cosas y que crezcas personal y profesionalmente.



- Por vuestra experiencia en el sector, ¿qué mensaje os gustaría dar a los estudiantes que se están preparando ahora para tu profesión?

A. Z: Que no desistan nunca y que, a pesar de que el camino es duro y en muchas ocasiones se hace cuesta arriba, la recompensa vale mucho la pena. No hay mejor recompensa que la de llegar a casa con la sensación de que has hecho lo que te gusta.



- De vuestro paso por el CEU-UCH, ¿qué es lo que más destacáis de la carrera?

C. V: En primer lugar destaco a mis compañeros de estos cuatro años de carrera. Me llevo grandes amigos que compartirán el camino de ahora en adelante conmigo. También destacaríamos la implicación de los docentes y los talleres formativos. Creo que estos últimos juegan un papel fundamental en nuestra formación, ya que el hecho de hacer una práctica basada en una simulación te acerca bastante a la realidad que te puedes encontrar el día de mañana en tu vida profesional.



- ¿Qué te ha aportado el CEU como profesional?

A. Z: En primer lugar y gracias a Linda Palfreeman tuve la oportunidad de marcharme a Inglaterra a realizar las prácticas voluntarias y con ellas la oportunidad de conseguir un trabajo en Reino Unido en un servicio de Neonatos, lo que a su vez me ha permitido en España, gracias a la experiencia obtenida en Reino Unido, poder trabajar en un servicio de Neonatos. Así que en resumidas cuentas al CEU le debemos nuestro despegue profesional, que no es poco.



- ¿Qué recomendaríais a los estudiantes que quieren desarrollar su carrera profesional en un ámbito como el vuestro?

C. V: En primer lugar, que no dejen de luchar por sus sueños e ilusiones, ya que con esfuerzo todo se consigue, ya sea más tarde o más pronto. Y en segundo lugar, que ser un profesional de la salud lleva implícito estar dispuesto a sacrificar muchas cosas para conseguir tus objetivos pero que al final vale la pena.



- ¿Te relacionas con tus excompañeros?

A. Z: Sí. Yo tuve la suerte de poder cursar la carrera con una de mis mejores amigas de la infancia a la que veo casi a diario. En la carrera conocí a Tino, mi pareja con la que compartí la aventura en Inglaterra e hice amigos que a día de hoy forman parte de mi día a día. Es genial poder sentarte a tomarte unas cervezas con compañeros y compartir batallitas de hospital.



- ¿Qué os gustaría que el CEU hiciera con los exalumnos como vosotros, ahora que ya estáis en la realidad profesional?

C. V: Lo cierto es que durante el último año de carrera se podría hacer un poco más de hincapié en el tema del funcionamiento de la bolsa de trabajo, hospitales,... ya que cuando llega el momento de presentar unas instancias o el papeleo de la bolsa es un caos y nadie tiene nunca idea de cómo funciona ni de dónde hay que ir o que hay que hacer. Creo que la explicación del funcionamiento solventaría muchas dudas de los alumnos. y con respecto a los exalumnos se podría crear algún tipo de plataforma tipo intranet que nos permitiera seguir en contacto y poder acceder a ofertas formativas o recibir información.



- ¿Cómo creéis que los conocimientos adquiridos durante tu formación en el CEU se aplican en la sociedad?

A. Z: En el campo de la Enfermería es muy difícil plasmar en unos apuntes la complejidad de la realidad del mundo sanitario, ya que cada paciente es un mundo. No obstante y en líneas generales se acerca bastante, sobre todo gracias al tema de las simulaciones.