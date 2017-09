El 2x1 de los SUV: gran coche de ciudad y todoterreno para el campo

Las razones que finalmente nos hacen dedicirnos por un SUV son múltiples y variadas, pero antes de dar el paso tenemos que tener claro qué es un SUV, qué ventajas podemos encontrar en este tipo de vehículo y en qué se diferencia de un todoterreno.

Modelos urbanos o compactos con estética de todoterreno y una cierta altura libre al suelo algo mayor que la de los turismos convencionales. Así podemos reconocer a un SUV, y es que no pasa desapercibido ante los ojos de, no solo los amantes del motor, sino del público en general.



Un SUV es un coche que puede circular por todos los terrenos. Además, tiene espacio interior suficiente de hasta 7 plazas y maletero modulable. Estamos ante el coche para "casi todo", porque puede ir por carretera como un turismo, por campo como si de un todoterreno se tratara; en cuanto a confort son casi como un turismo, y por espacio y modularidad son casi como un monovolumen. Los SUV, Sport Utility Vehicle, en español, Vehículo Deportivo Utilitario, es el producto estrella de los vehículos, tanto es así que en España ya es el segmento más importante. El pasado año se vendieron entre todas las marcas 306.000 unidades, con un impresionante crecimiento del 30% y representado un 27% del mercado total. El pasado mes de febrero la venta de modelos SUV ha ascendido hasta el 30%. Uno de cada tres coches comprados ya es SUV.

Características de los SUV

El todoterreno urbano: Un SUV es más racional que un todoterreno si no se circula por caminos muy complicados. Y también es más fácil de conducir. Techos altos: Los techos altos de los SUV hacen que el vehículo sea más amplio y espacioso. Mayor altura: Los SUV disponen de una mayor altura libre al suelo, lo que aporta al conductor una mayor visibilidad, un diseño más atractivo y, al mismo tiempo, una mayor sensación de seguridad. Tracción opcional: Los SUV suelen estar disponibles con tracción 4x4, que los dota de mayor agarre y estabilidad, o con tracción 4x2, aconsejable cuando se circula ocasionalmente por carreteras con nieve, hielo, mucha lluvia y caminos rurales.

El éxito de estos automóviles es abrumador e imparable. Los SUV, con aspecto de todoterreno y alma de ciudad, combina a la perfección el atractivo aspecto aventurero de los todoterrenos y se adapta a las necesidades reales del día a día en el asfalto. Otro atractivo de los SUV es que son uno de los tipos dedel mercado. Esto es debido a que, por lo general, todos estos tipos de vehículos tienenpara poder utilizar sillas de seguridad para niños y en la mayoría de los casos cuentan con, grandes maleteros y más espacio y plazas que un utilitario. Como complementos opcionales, algunos pueden incluir equipamiento extra comopara que los niños puedan ver sus películas favoritas durante el viaje. Es así como se convierte en uno de los paradigmas de vehículo familiar en la actualidad.El SUV grande, especialmente en el segmento premium, se ha convertido en la nueva referencia del lujo, incluso por encima de las berlinas tradicionales. Esta preferencia por el formato todoterreno en coches que no van a salir del asfalto se he extendido a todos los niveles de precios, pero los SUV de lujo tiene un especial atractivo al disponer de un gigantesco espacio interior y de maletero combinado con una gran sensación de seguridad a sus mandos. Ejemplo de ello es el, considerado uno de lostanto para la ciudad como para viajes. El BMW X1 ofrece a sus ocupantes una, así como materiales exclusivos y un concepto de manejo intuitivo. Deldestacar que no solo te dará la bienvenida sino que es extremadamente: una segunda fila de asientos ajustable opcionalmente con unse adapta a tus planes en segundos. Además, los, con tecnologías BMW EfficientDynamics, satisfacen tu deseo de ir un poco más allá.

Motivos por los que comprar un SUV



Sin duda, uno de los grandes valores de un SUV es el diseño atractivo. Estos vehículos suelen contar con líneas agresivas, capós abultados, paragolpes voluminosos, elementos cromados y ruedas de gran tamaño. Gracias a la mayor altura libre al suelo de la que disponen los SUV, los "todocamino" pueden afrontar rutas camperas sin tener que preocuparnos de rozar los bajos o de que las piedras golpeen la carrocería.



El hecho de estar sentado más alto permite dominar el entorno gracias a que cuenta con un campo de visión más amplio. Esta circunstancia también supone un plus de comodidad a la hora de entrar y salir del interior del coche, especialmente en el caso de gente mayor o con problemas de movilidad. Además, contar con un espacio interior más amplio contribuye a una mayor comodidad para toda la familia y para almacenar todo el equipaje que puedas necesitar.

Por último, cabe destacar el aspecto económico de los SUV. Éstosen su uso dentro y fuera del asfalto, por ello, y si no se le va a dar un uso frecuente e intenso en caminos muy deteriorados de campo y tierra, es una. En cuanto a su mantenimiento, las nuevas tecnologías en motores han