Practica Bikram Yoga en Alicante, la actividad física y mental más practicada por famosos y deportistas

¿Llevas una vida activa, una alimentación saludable, y aún no has probado Bikram Yoga? Algo se está perdiendo tu cuerpo y no será por falta de información. Aquí te vamos a contar en qué consiste esta modalidad de Yoga, qué beneficios aporta tanto a nivel físico como mental y en qué lugar de Alicante puedes practicarlo.

Bikram Yoga es una de las prácticas más común entre las celebrities y deportistas profesionales en la actualidad y eso no es casualidad o una cuestión de modas. Esta modalidad de Yoga es una creación del maestro yogi Bikram Choudhury y consiste en una combinación de posturas que engloba los beneficios de distintos tipos de Yoga consiguiendo un cuerpo saludable así como el alcance de la paz interior y la felicidad personal. Esta disciplina, que se lleva practicando desde hace años en diferentes partes del mundo, proporciona una salud total a través del equilibrio y fortalecimiento de todos los sistemas del cuerpo, con el objetivo de prevenir enfermedades, lesiones y limitar los efectos del envejecimiento. Además la serie de posturas combina habilidades de concentración, paciencia, determinación y auto-control, que conducen a aumentar la claridad, incrementar la autoconfianza y vitalidad.

Las clases de Bikram Yoga tienen una duración de 90 minutos en las que se llevan a cabo dos series de 26 posturas (asanas) de Hatha Yoga de Patanjali, considerado el padre del yoga de hace 4.700 años, y dos ejercicios de respiración (pranayamas). La sala en la que se practica Bikram Yoga está preparada para alcanzar los 42 grados y entre un 40– 50% de humedad. El calor y la humedad permiten calentar y preparar el cuerpo para los movimientos, potenciando los beneficios de las mismas, así como quemar grasa eficazmente y eliminar toxinas a través de la sudoración de nuestra piel, el órgano más grande del cuerpo. Sin embargo, en esta práctica no existen niveles ni importa la condición física, edad o género. "Es una práctica con uno mismo, de forma que si acabas de empezar y no aguantas el ritmo descansas un poco y sigues, no tienes porqué haberlo practicado antes. Esto no es una competición ni ver quién lo hace mejor. Son los beneficios lo que cada uno se lleva", destaca el gerente de Alicante, Pepe Ten.

¿Dónde practicar Bikram Yoga en Alicante?

Life es el único centro de la provincia de Alicante que cuenta con una Hot Room climatizada a 42 grados 40% de humedad para la práctica de Bikram Yoga. Además, situado en la zona del Golf de San Juan, su privilegiada ubicación destaca por sus espacios abiertos, buen clima, cercanía al mar y entorno relajado, propicio para potenciar tu bienestar. Este centro también ofrece otras actividades que utilizan el calor como potenciador de sus beneficios, como Excellence Life Training (entrenamiento personal con TRX y superficies inestables practicado en grupos reducidos o individual), además de clases de reprogramación abdominal e hipopresivos, masaje deportivo y shiatsu y otros servicios especializados en nutrición y salud.



Life Alicante, en su claro concepto de "Construye tu propia salud", complementa sus servicios con su recién estrenado servicio de cocina, elaborada con alimentación ecológica, integral, vegana, vegetariana y ayurvédica. En su terraza chill out podrás tomar menús veganos o vegetarianos, postres sin gluten, naturales e integral, y...sobre todo deliciosos.



¿Te apuntas al reto de Life?

En Life se han propuesto un reto basado en el ejemplo de Bikram Choudhury: "Dame 30 días y cambiaré tu cuerpo, dame 60 días y cambiaré tu vida". El objetivo consiste en hacer 30 días seguidos de Bikram Yoga y quien lo consiga tiene la oportunidad de hacer otros 30 más. ¿Te apuntas a su retó

Además, los últimos viernes de cada mes realizan una clase especial, Silent Class, donde "sí es necesario tener nivel porque la profesora no habla, solo pronuncia el nombre de la postura y todos los alumnos tienen que saber cuál es; al contrario que en las clases normales donde contínuamente se van dando indicaciones sobre cómo hacer la postura y de cuándo empieza y acaba ésta", explica Pepe. El sábado anterior a estos viernes, entre el 18 y 24 de cada mes, se puede participar en la Posture Class para aquellos que quieren perfeccionar en algunas posturas.



¿Practicas tenis, fútbol, pádel, natación u otra disciplina deportiva?

Bikram Yoga + es la fórmula perfecta para un entrenamiento completo. A nivel físico, la elasticidad, la postura y la coordinación de los movimientos que se adquieren con la práctica de Bikram Yoga potencian el deporte que practiques; a nivel mental, la determinación y el aguante que proporciona esta técnica se convierten en la clave para la victoria.

Son múltiples los beneficios que Bikram Yoga aporta a tu estado físico y mental, desde trabajar todos los músculos, articulaciones, órganos y sistemas del cuerpo, hasta la mejora del sueño, liberación de adrenalina al destensar el cuerpo y generar cortisol, la hormona de la felicidad. "Anímicamente cuando sales de clase tienes una sensación placentera, de relajación profunda", define Nuria Roselló, profesora de Bikram Yoga en Life Alicante. "Mediante su práctica continuada solucionas problemas de espalda, ganas mucha flexibilidad en todo el cuerpo, además de ser ideal para la artritis, puesto que alivia el dolor en los huesos", añade Roselló.

Muchos de los alumnos de Life Alicante son deportistas y asisten a las clases de Bikram Yoga en Alicante para complementar su deporte. "Viene gente después de hacer triatlones con el cuerpo agarrotado y aquí ganan estiramiento y flexibilidad, además de servirles para prevenir lesiones, fortalecer articulaciones, tendones, ligamentos...", apunta la profesora.

En cuanto a la pérdida de peso, el gerente de Life Alicante especifíca que "una clase de Bikram Yoga equivale a 10 km corriendo, es decir el consumo de unas 500 calorías". "Siempre y cuando acompañes todo el proceso con una alimentación sana y equilibrada estarás adelgazando mientras mejoras tu cuerpo y mente", comenta Roselló.

Bikram Yoga se caracteriza por ser una disciplina muy intensa y dinámica, en la que la meditación es activa y donde no hay relajaciones excesivas; siendo estos los factores que le diferencian del Yoga, además del calor. La práctica de esta modalidad también es mental: "educas tu cabeza a través de una meditación activa de 90 minutos callados y prestando una atención permanente y únicamente a lo que te indica la profesora en esos 90 minutos", describe la experta de Bikram Yoga.

"Es una filosofia de vida", resalta Pepe, "el que realmente se engancha acaba llevando una vida saludable. Tiendes a que tu alimentación te ayude a hacer la clase, beber mucha agua. La práctica es exigente y tienes que dar lo mejor de ti".

Ahora ya sabes, súmate a una buena y continuada práctica de Bikram Yoga y logra un peso adecuado, tono muscular, buena salud y sensación de bienestar.



