¿Cómo funciona por dentro el Hospital del Vinalopó?

Dentro de la cartera de servicios, el Hospital del Vinalopó tiene tres pilares interconectados fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Estos son el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Medicina Interna y Diagnóstico por la imagen, que están dirigidos por las doctoras Pilar Serrano, María Isabel Pérez Soto y María Isabel Moya. Tres mujeres que lideran equipos de profesionales que trabajan por y para mejorar la vida de nuestros pacientes.



María Isabel Moya no duda en afirmar que el Servicio de Radiología del Hospital del Vinalopó es un servicio central diseñado y dotado de los recursos humanos y materiales necesarios para prestar una asistencia de máxima calidad a los pacientes. "Realizamos una labor intermedia entre médicos y pacientes puesto que realizamos, supervisamos e interpretamos todas las pruebas de imagen para ofrecer un diagnóstico certero a los pacientes". En este sentido, la Organización Mundial de la Salud asegura que el 80% de las decisiones médicas se toman con ayuda de la radiología."Nuestra aportación en el diagnóstico permite realizar cirugías más seguras además, la imagen aporta estrategias para que los cirujanos realicen intervenciones menos invasivas".



La Dra. Moya tiene a su disposición un total de 1.300 metros cuadrados donde trabaja un servicio altamente tecnológico, totalmente digitalizado que pone a disposición de los pacientes todos los modelos de pruebas disponibles. Un espacio dotado tecnológicamente con equipamiento avanzado y que ofrece una cartera de servicios completa. Los pacientes tienen a su disposición ecógrafos de alta gama, TAC, resonancia, densitómetro, ortopantomógrafo, mamógrafo, telemando y sala de radiología vascular intervencionista.



El Servicio está compuesto por un equipo de radiólogos, técnicos especialistas en imagen, personal de enfermería y personal no sanitario, todos con un alto grado de especialización en el proceso radiológico. Para ello, el servicio organiza su actividad a través de unidades funcionales que permiten que los profesionales desarrollen su labor en aquellas áreas en las que tienen una formación específica. Esta forma de estructurar el trabajo permite superar las dificultades con una mejor coordinación y eficiencia en el trabajo, con el fin último de conseguir la mejora atención personalizada al paciente.



La Medicina Interna es una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto enfermo. Abarca todas las patologías médicas de los pacientes ingresados en un hospital desde la edad adolescente hasta el paciente anciano. Cubre las enfermedades de la mayoría de los órganos y, sobre todo, las de los pacientes con patologías complejas o que afectan a diversos sistemas de forma simultánea.



Con el apoyo de los servicios centrales del hospital y de los especialistas de las restantes áreas médicas un servicio de Medicina Interna puede manejar la mayoría de la patología médica que llega al hospital. La patología más frecuente que atiende este servicio es el paciente crónico complejo. Es decir pacientes con una edad media de 70 años, con enfermedades neurológicas degenerativas y/o que presentan varias patologías crónicas, siendo las más frecuentes la insuficiencia cardíaca, neumonía, EPOC e ictus.



Los médicos internistas son especialistas formados para la resolución de problemas en las distintas áreas de atención médica. Constituyen el primer encuentro del enfermo con la medicina hospitalaria. Un total de 15 internistas trabajan con gran dedicación y profesionalidad para mejorar la calidad asistencial de nuestros pacientes."La labor en equipo es nuestra principal fortaleza. Resultado de ello ha sido conseguir una menor mortalidad ajustada por riesgo así como un descenso del número de readmisiones que garantiza la seguridad de nuestros pacientes".



La Dra. María Isabel Pérez Soto destaca además la importancia de realizar un abordaje multidisciplinar de todas estas patologías. Para ello es fundamental el trabajo conjunto que realizamos con Cirugía y Radiología, así como con otros servicios como Atención Primaria, Urgencias y el resto de especialidades como única forma de hacer una medicina eficiente centrada en el paciente."Y esa ha sido mi labor más importante desde 2015, como coordinadora primero y como jefa de servicio posteriormente".



Medicina Interna trabaja por tanto de forma muy estrecha con todos los servicios médicos y quirúrgicos del hospital, sin olvidar los servicios sociales. La enfermedad crónica no acaba con el alta hospitalaria y garantizar los cuidados de los pacientes en su domicilio constituye una buena parte de su proceso de mejora, sobre todo, para disminuir al máximo las reagudizaciones.



El Servicio de Cirugía General está compuesto por un equipo de 9 cirujanos que forman diferentes unidades especializadas. El funcionamiento habitual del servicio es un trabajo continuo y dinámico multidisciplinar con otras áreas en las que es fundamental la opinión y la decisión con otros especialistas, "lo que permite establecer pruebas diagnósticas, decisiones de abordaje y tratamientos en un tiempo preferente", señala al doctora Serrano, jefa del Servicio. En este sentido, es fundamental lograr que el proceso clínico sea lo más eficiente y ágil posible, con el fin de prestar la mejor asistencia sanitaria al ciudadano. Entre las áreas destacadas del servicio se encuentran la de coloproctología, esofagogástrica y biliopancreatica, así como La Unidad de Mama liderada junto a Ginecología.



Es un servicio troncal que trabaja de forma multidisciplinar con todos los servicios del hospital. En este sentido, desde hace dos años se trabaja de forma común entre el Hospital del Vinalopó y el Hospital de Torrevieja lo que garantiza que los pacientes adscritos a ambos departamentos cuenten con una atención protocolarizada e igual trato.



El servicio apuesta por la personalización de la atención y la humanización de la asistencia. Para la doctora Serrano "somos un servicio que está presente desde el inicio del proceso hasta el final. El paciente conoce a su médico desde el primer día y éste es quien realiza el seguimiento. Yo siempre he dicho que es importante que el jefe de servicio de ejemplo para tener a todos los integrantes del servicio trabajando al 100% y con respeto y entrega".



Currículum Vitae

- María Isabel Moya

Estudió en la facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. Realizó la residencia en el Hospital General Universitario de Alicante. Es doctora en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Trabajó diez años en el Hospital Marina Baixa como radióloga. Cinco años en la Unidad de Mama del Hospital General Universitario de Alicante. Radióloga lectora de las Unidades de Screening de Alicante. En 2010 se incorporó al Hospital del Vinalopó como Jefa del Servicio de Diagnóstico por la Imagen. Actualmente desempeña este cargo también en el Hospital de Torrevieja. Es miembro de la Sociedad Española de Radiología Médica SERAM, de la Sociedad de Senología y Patología Mamaria SESPM y de la Sociedad Española de Imagen Mamaria-SEDIM.



- Pilar Serrano

Formada en Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. Doctorado en Cirugía General y Digestiva por la Universidad de Alicante. Realizó su residencia en el servicio de Cirugía del Hospital General Universitario de Elche, donde desarrolló su labor hasta 2010, momento en el que se incorporó como Jefa de Servicio de Cirugía General en el Hospital del Vinalopó. Ha sido profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. Miembro de la Asociación Nacional de Cirujanos, de la Sociedad Valenciana de Cirugía y de la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva. También forma parte de la Sociedad española de coloproctología.



- María Isabel Pérez

Estudió Medicina en la Universidad de Alicante y se doctoró en Biología Adaptada en la Universidad Miguel