Sigue estos consejos para evitar o reducir la vista cansada en el trabajo

Nos encontramos a principios de septiembre, las vacaciones se acaban para muchos y el otoño está a punto de comenzar. Nos tenemos que adaptar de nuevo al día a día y, por eso, no es extraño que aparezca la fatiga visual. El gesto de encender el ordenador al llegar al trabajo es un acto común a todos los españoles que pasamos una media de cuatro horas de nuestra jornada laboral frente a la pantalla de un ordenador, la tablet o el smartphone. El uso de estos dispositivos nos ha facilitado muchas tareas pero nos ha provocado algún que otro inconveniente en nuestros ojos como la fatiga visual.



Según el doctor Enrique Chipont, director médico y especialista en oftalmología pediátrica de Oftálica, "a la vuelta del verano acusamos más este cansancio puesto que con el calor y la exposición al sol en el verano podemos sufrir más el cansancio visual, sobre todo si no hemos hecho un uso correcto de gorras y gafas de sol". De todas formas, el ordenador en sí no es el causante de la fatiga visual si no el mal uso y el exceso del mismo.

¿Cómo afecta la vuelta al trabajo a nuestros ojos?

Entre los daños que pueden producirse al estar varias horas frente al ordenador está la sequedad ocular y la fatiga visual. Al fijar la vista en la pantalla del ordenador se reduce el parpadeo y esto hace que se aminore la producción de lágrimas generando sequedad.



La fatiga visual surge en respuesta al esfuerzo muscular excesivo que hacen los ojos durante un periodo largo. Es como si lleváramos varias horas del día haciendo abdominales y seguramente empezáramos a sentir varios síntomas de cansancio ya que necesitamos una pausa. La fatiga visual se manifiesta con escozor en los ojos o quemazón. Además, los ojos suelen enrojecerse y empezamos a ver borroso. En ocasiones aparecen dolores de cabeza. El doctor Chipont explica que, "la fatiga visual provoca unos síntomas que generalmente están asociados al sobreesfuerzo y la falta de descanso puntual de nuestros ojos, aunque si se cronifican debemos consultar con nuestro oftalmólogo".



Para afrontar mejor la vuelta al trabajo y reducir la fatiga visual sigue estos consejos:



Coloca el monitor a una distancia prudente y asegúrate de que esté a la altura de los ojos.

y asegúrate de que esté a la altura de los ojos. Aumenta el tamaño de letra con el fin de evitar el esfuerzo muscular.

con el fin de evitar el esfuerzo muscular. Trata de parpadear más para que no haya sequedad y si es necesario haz uso de gotas para hidratar los ojos.

para que no haya sequedad y si es necesario haz uso de gotas para hidratar los ojos. Si se te irritan los ojos o están secos no te los frotes con las manos ya que esto puede producir infecciones y menos sin lavarte las manos.

ya que esto puede producir infecciones y menos sin lavarte las manos. Trabaja en un sitio luminoso con luz natural .

. Una revisión con tu oftalmólogo después del verano siempre viene bien, ya que se recomienda visitar al oftalmólogo al menos una vez al año.

siempre viene bien, ya que se recomienda visitar al oftalmólogo al menos una vez al año. Utiliza tus gafas y mejor si son anti-reflejantes para evitar los reflejos de las pantallas.



Es importante que descanses la vista cada cierto tiempo, apartándola de la pantalla, vete a por un café o toma el aire, pero recuerda no utilizar el móvil durante ese tiempo, ya que tus ojos tienen que descansar de todo tipo de pantallas.