El protector bucal en los deportes de contacto

Los protectores bucales deportivos son la mejor manera de proteger los dientes mientras se practica cualquier deporte, sobre todo aquellos considerados de riesgo y donde hay contacto físico. El rugby, el boxeo, el judo o el hockey son algunas de las prácticas deportivas que más demandan este tipo de accesorio, pero hay otros deportes donde también comienzan a usarse como el fútbol, baloncesto, skate o el patinaje. Para protegerte, atiende a las recomendaciones del Colegio de Dentistas de Alicante.



- ¿Es necesario proteger los dientes de posibles golpes al practicar deporte?

No en todos los deportes es necesario utilizar "protectores bucales" contra golpes o traumatismos, solamente en los que existe una posibilidad alta de recibir un golpe o trauma en los dientes o mandíbula. Estos tipos de deportes son denominados "de contacto". Entre ellos podemos nombrar: fútbol americano, rugby, hockey, boxeo, artes marciales, skate baloncesto, fútbol, etc.

- ¿Los protectores bucales solamente protegen los dientes?No, también protegen de losque forman parte del sistema masticatorio, como losy articulación temporo-mandibular.



- ¿Cómo realizan estos protectores bucales la protección contra los traumatismos?

El protector bucal está construido con un material flexible y blando denominado polímero termoplástico. Al ser un material blando, absorbe los impactos, minimizando el daño causado por el golpe.

- ¿Qué tipos de protectores bucales existen para el deporte?Hay varios tipos pero principalmente están los denominadosy los(calentar y morder). También puede haberloso hechos. Los protectores deson los que se compran en comercios afines o farmacias, peropara una correcta protección. Tienen mal ajuste y no son confortables.

Los protectores Boil and Bite también se compran en comercios y farmacias afines, pero a diferencia de los de Stock, permiten ser adaptados a la boca del deportista sumergiéndolo en agua caliente y adaptándolo manualmente dentro de la cavidad bucal. Son un poco mejores que los anteriores pero también son molestos y dificultan el habla o la respiración durante su uso. Ambos tipos de protectores pueden cubrir solamente una arcada dentaria superior (simple) o también la inferior (doble). La única ventaja de estos dos tipos de protectores es su bajo costo económico.



- ¿En que consiste el protector bucal hecho a medida?

Los protectores personalizados o hechos a medida sontomando una impresión (molde) de la boca del deportista. Su realización es muy sencilla y. Son realizados con laen materiales termoplásticos íntimamente adaptados a los dientes y encías. Al tener este excelente ajuste, sondurante su uso con respecto a los que se venden en el comercio. Son los que producen unacontra los traumatismos. No en vano son los utilizados por los. Pueden sero de diferentespor motivos estéticos.



¿Cuál es el mejor protector bucal para el deporte?

Sin lugar a dudas el protector personalizado o hecho a medida bajo la supervisión del dentista. Dentro de este tipo se encuentran variantes con respecto al material con que está construido. Son todos de consistencia blanda pero pueden ser de una sola capa o de más. Los que mejor protección realizan son los multilaminares.



- ¿Cómo debo higienizar el protector bucal deportivo?

Se debe higienizar bajo el agua corriente con un cepillo con jabón neutro o pasta dental. El cepillo puede ser un cepillo dental cualquiera o existen cepillos especiales para higienizar prótesis dentales que son muy útiles. Se puede utilizar también "pastillas limpiadoras" de prótesis dentales (dentadura postiza). Es muy importante que esté higienizado cuando se introduce en la boca y cuando se retira de ella antes de guardarlo. Para guardarlo y transportarlo existen recipientes que se utilizan también para los "aparatos" de ortodoncia. Estos, tienen perforaciones para que no permanezcan guardados con humedad y así no favorecer un medio ideal para los microorganismos. También hay que tener cuidado al guardarlo en el recipiente que no se doble el protector y no exponerlo a altas temperaturas.