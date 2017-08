¡Viva Tía Juana, cabrones!

Este restaurante gastronómico mexicano de raíz situado en la Rambla ofrece sabores distintos en un ambiente de color, de contrastes y de fiesta

México, se dice con la frente en alto y con orgullo, es un país de altos contrastes. Es la celebración de vida y de celebración de muertos a la vez; es color vivo y suaves pinceladas; es sabor intenso de sus chiles junto al aroma encantador de sus hierbas; mágico por naturaleza y amable por convicción. Todo esto y más, es México, un país que estimula los sentidos y una forma de ser.



Se me hace difícil definir con palabras la experiencia gastronómica en el restaurante mexicano Tía Juana. Es complicado tratar de reflejar lo que han creado esta familia con esfuerzo y dedicación, pero lo voy a intentar transmitir lo que es Tía Juana porque es merecedor de una visita y mucho boca a boca.

En una de las avenidas más emblemáticas de Alicante como es la Rambla de Méndez Núñez, encuentras, en el número 45, este restaurante gastronómico mexicano de raíz, en un chaflán privilegiado con gran cristalera que le permite a la luz del día entrar a su antojo y una fachada que invita a pasar para disfrutar de una experiencia diseñada a medida para quien busca ese punch de sabores en un ambiente de color, de contrastes y de fiesta.

Cuando entras te recibe un ring de lucha libre acolchado rodeado de máscaras de luchadores, lo cual ya te prepara para lo que va a suceder, abre la mente.

El mobiliario ha sido fabricado a medida, con material reciclado al igual que su decoración, las coloridas paredes hablan de verdades y rutinas con frases distribuidas por el salón, la tradición que nos traen desde México se respira y se palpa, máscaras de luchadores, calaveras pintadas, su virgen de Guadalupe vigilante entre otros elementos que logran y consiguen envolver al comensal trasladándolo a sus raíces.



En mi visita lo primero que me cautivó fue la gran atención dedicada y la preocupación por el bienestar de sus clientes, probé su gran Michelada MicheJuanaXXL (la mejor que he bebido hasta hoy) Cerveza de barril mexicano con golpe de Lima sal de grano, shot de tequila para aromatizar y la receta de la Juana. Deliciosa y fresca. ¡¡120 millones de mexicanos no están equivocados!!... y desde ese momento en adelante todo fue disfrutar como un crío, como un niño que experimenta por primera vez nuevas mezclas de sabores y aromas, su cocina es potente e intensa, tal y como me demostró con ese Taco llamado El pastor a base de carne de cerdo adobada estilo DF, pin?a plancha, guacamole, cebolla morada, y cilantro, sobre tortilla doble de maiz salseada. Toque meloso, sabroso y fresco, también recomiendo probar otro taco, El Chillón (Carnitas de cerdo a baja temperatura estilo Michoacan, con emulsión de aguacate, cebolla morada-cilantro, golpes de mayonesa chipotle y lima sobre doble tortilla de maíz salseada.) a baja temperatura que no pasa desapercibido, para los atrevidos que como a mí les gusta el picante recomiendo un clásico de su cocina, Los Nachos "El mentiroso" ,Totopos de maiz doraditos caseros con frijoles puercos norteños, de guiso de carne picada black angus estilo mx o de champi, con pico de gallo y guacamole, uno de los mejores guacamoles que he comido lo preparan aquí, en Tía Juana, todo esto regado con unos cocktails seleccionados para maridar con su carta, frescos, sabrosos y muy gastronómicos.



El Robachicos con plátano asado lechera con canela ron envuelto en hoja de plátano con helado o La Chupetona una tartaleta rellena de crema lima-tequila con helado. Virgen de Guadalupe o Negrito Cucurumbet son algunos de los postres para finalizar el viaje culinario. Se pueden realizar reservas por teléfono y a través de su web.



El mensaje que lanzan está claro, cuidado y cariño por sus raíces, por su tierra y su tradición gastronómica, como dice Armando y su familia es cocina tradicional mexicana y valores: "En la antojería mexicana callejera Tía Juana estamos dedicados a la cocina mexicana y sus tradiciones, tratamos en lo que el espacio y las posibilidades nos lo permiten, muestras de estos valores para que además de servirte a tu gusto con lo mejor y más tradicional de nuestra gastronomía, te acompañe el sabor de México plasmado en la presencia de nuestra artesanía y el arte. Salud y buen provecho sobrinitos". Si sales contento, ellos son felices.



Cómo llegar

En Alicante: Rambla Méndez Núñez, 45.

En Petrer: Av. el Guirnei, 8.

Reservas

Tel. 965 03 66 24