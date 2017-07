¿Cómo puedo tener unos dientes más blancos y sanos?

¿A quién no le gustaría tener una sonrisa sana y natural? Para ello, las clínicas dentales especializadas en rejuvenecimiento dental te ayudan a eliminar esas pequeñas imperfecciones estéticas que a veces te impiden disfrutar plenamente de las relaciones profesionales, personales o familiares.



Con los años los dientes se oscurecen, se desgastan y se mueven, llegando incluso a envejecer el rostro. De esta forma, una sonrisa madura se caracteriza por poseer dientes más oscuros y con menos volumen, un perfil recto del borde de los dientes, lo que confiere una cierta dureza a la línea de sonrisa y un mayor o menor apiñamiento del grupo incisivo inferior con efecto escalera.



Por el contrario, una sonrisa juvenil se identifica por la luminosidad y el volumen de los dientes, una mayor longitud de los incisivos centrales con respecto a los incisivos laterales y un perfil de la sonrisa suave y con tendencia curvilínea. Y precisamente, para conseguir esta sonrisa juvenil, los tratamientos de estética dental son la mejor opción para acabar, por ejemplo, con esas manchas o dientes oscuros, teñidos por elementos externos que no conseguimos eliminar con la higiene dental del día a día.



La mayoría de los tratamientos que se aplican actualmente en las clínicas dentales, que tienen como fin mejorar la estética dental, son sencillos e indoloros; algunos, incluso, pueden llevarse a cabo en una sesión única con excelentes resultados. De esta forma se otorga armonía estética a la boca, lo que se traduce básicamente en lograr una sonrisa perfecta.



Por ejemplo, la Cínica Gioia, con 25 años de experiencia y ubicada en Elche, aplica diferentes tratamientos para mejorar la estética de los dientes. Entre ellos destacan las carillas de composite, que consiste en la colocación de unas capas de resinas compuestas que se modelan artesanalmente sobre los propios dientes para darles la forma deseada. Por otro lado, las carillas de porcelana, que por su naturaleza vítrea, no cambia de color ni pierde brillo con el paso del tiempo. Constituye una excelente solución para lograr un objetivo verdaderamente estético, natural y duradero.



Otro de los tratamientos empleados para el rejuvenecimiento dental son las carillas postortodoncia. En este caso, antes de colocar las carillas de composite, el paciente debe someterse un tratamiento de ortodoncia (con brakets invisibles, alineadores invisibles (Invisalign), ortodoncia lingual, etc.). Una vez los dientes están bien colocados y muerden correctamente, podemos realizar el tratamiento estético mediante carillas de composite o blanqueamiento dental. Con éste último, que se utiliza normalmente porque los dientes van perdiendo su color natural, se logra aclarar la tonalidad de los dientes al tiempo que se conserva esa diferencia de tonos. Gracias a ello, se consigue una sonrisa más luminosa y natural. Así mismo, se aplica un producto blanqueador en el interior del diente en caso de tener un diente oscuro



Los dientes pueden presentar espacios negros debido a su posición o a la pérdida de hueso y la consecuente pérdida de encía, lo que puede provocar la formación triángulos negros entre los dientes. Para ello se aplican técnicas restaurativas de mínima intervención para el tratamiento de estos espacios negros y para la mejora de la sonrisa del paciente que se ha sometido a un tratamiento periodontal u ortodóncico. En una sola sesión, se moldean las zonas del esmalte a las que les falta el recubrimiento de la encía y se da a las paredes del diente el volumen y la forma adecuados. Así, el esmalte del diente no sufre ningún daño, ya que únicamente adherimos composites estéticos que se pulen como si fueran porcelana, con lo que tampoco se acumula placa bacteriana y la salud de la encía no se ve comprometida.