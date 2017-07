Pum, Pum, Pum, ¡Orden en la nevera!

Desde el clásico veraniego "Melón con Jamón", hasta el picoteo de día y noche con unos buenos quesitos, un poco de embutido y bebida cuanto más fría mejor. Llega la época de poco cocinar y mucho lerele, es decir, mucho tiempo fuera de casa, pocas ganas de meterse en la cocina y sí, de darse a la buena vida.

Ir a la compra y llenar nuestra nevera de fruta y verdura para hacer rápidas y ricas ensaladas; de pasta, de arroz, de patata, con frutas, sin frutas, con cous-cous, con quinoa... pero, que no me falte mis cuñitas de queso, mi jamón, mi lomo, embutido variado, pan, vino, cerveza fría y admitimos tinto de verano.

Así que, ¡orden en la nevera señoras/es!, que una vez hecha la compra, toca guardar todo los alimentos y que me duren.

Porque por mucho que no nos guste guardar algunos quesos y el jamón al frío, en Alicante con la que cae en verano, no hay más vuelta de hoja. Ahora, eso sí, bien guardados y luego ya hablaremos.



Todo fiambre y embutido cortado en lonchas, se guardan en recipientes cerrados en la nevera.

Las cuñas de queso en recipiente de plástico, para evitar que no se resequen demasiado o se deterioren por enmohecimiento. Cuidado porque envolverlas en papel de plástico transparente, papel film para los amigos, no es recomendado por que hace que el queso sude y favorece el crecimiento de moho.



Los recipientes con florituras, si muy monos, pero engañosos, no dejan ver el estado del producto a simple vista y al final te toca abrirlos sin necesidad, sólo para ver cómo está y de que cantidad dispongo y entra aire y sale aire y entra aire y al final, el que sale es el queso malo, jajaja.





Busca buenos recipientes, de plástico superior, de fácil limpieza, transparentes, apilables, con más de una función, a la altura de ese queso y ese embutido rico del mercado que hemos comprado, de nuestra charcutería de toda la vida, de nuestro paladar.

Hay muchos recipientes y marcas en el mercado, yo os digo el que me gusta, y me gustan los tuppers de la marca Tescoma por cumplir todo lo que os he comentado antes, y en las fotos que hemos elegido lo podéis apreciar.



Y ahora, consejos para consumir un queso y embutidos que hemos conservado en frío:

Antes de comer un queso que hemos conservado en la nevera, se tiene que atemperar para que esté perfecto para comer.



que hemos conservado en la nevera, se tiene que para que esté perfecto para comer. Si vamos a preparar una torta lo ideal es dejarla a temperatura ambiente durante medio día.



lo ideal es dejarla a durante medio día. Para conseguir que los embutidos se ablanden después de haber estado refrigerados, os recomiendo probar el truco de mi casa de toda la vida, una vez fuera de la nevera y colocado para servir, tapar con un paño de algodón humedo, el embutido se atemperará sin resecarse.

Encuentra tus utensilios de cocina en Tescoma

Fotos de Rafa Arjones