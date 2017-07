Megadeth en Leyendas del Rock y La Raíz en Rabolagartija Festival, ¿te los vas a perder?

La promotora Sufriendo & Gozando ofrece el próximo mes dos festivales de altura en Villena: del 9 al 12 de agosto Leyendas del Rock con más de 70 grupos, y 18 y 19 de agosto Rabolagartija Festival

El verano ya está aquí y con él numerosos festivales que os harán vibrar y vivir experiencias únicas. Y entre ellos destaca Leyendas del Rock, el festival que se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la música rock y heavy metal, primero a nivel nacional y después, de manera cada vez más intensa, también a nivel internacional.



La XII edición de Leyendas del Rock se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de agosto, en el Polideportivo Municipal de Villena. Un espacio privilegiado donde se puede disfrutar de césped natural, piscina, arbolado, ludoteca y otra serie de servicios que lo convierten en uno de los mejores recintos de España.



VIDEO LEYENDAS ROCK





Megadeth (Grammy Award 2017 Best MetalPerformance), Sabaton, Amon Amarth, Blind Guardian, UFO, Steve Harris de Iron Maiden o los hermanos Max& Igor Calavera recreando el icónico Roots Bloody Roots de Sepultura son sólo algunos de los artistas más destacados de esta nueva edición de Leyendas del Rock, donde actuarán más de 70 grupos, distribuidos a lo largo de 5 escenarios, incluyendo acústicos en la Plaza Mayor de Villena.



Pero además, Sufriendo & Gozando, la promotora del festival, organiza una nueva edición de Rabolagartija Festival, que se celebrará los días 18 y 19 de agosto, en el Polideportivo Municipal de Villena. En él se podrá disfrutar de los conciertos de La Raíz, La Mala Rodríguez, Muchachito Bombo Infierno, el regreso de 7 Notas 7 Colores y Amparanoia Oficial, la despedida de Canteca de Macao y el toque internacional de TodosTus Muertos, Dubioza kolektiv, Russkaja y Bohemian Betyars y otros muchos grupos más conforman el elenco de bandas que estarán en esta nueva edición del festival más fresco de Alicante, el Rabolagartija Festival.



VIDEO RABOLAGARTIJA





Asistencia

La afluencia de público a Leyendas del Rock ha crecido de manera paulatina y sostenida desde sus inicios, alcanzando una cifra total de más de 50.000 asistentes durante su última edición.



Mención especial merece la jornada de bienvenida, pues el primer día no es necesario pagar entrada para los abonados y un precio reducidísimo para no abonados, invitando a la ciudadanía a disfrutar del espectáculo, y habiendo superado los 20.000 asistentes ese solo día en las últimas ediciones.









Según los registros de Ticketmaster, Leyendas del Rock 2016 vendió entradas en 76 países distintos. Así, y siendo España el principal país de origen de los asistentes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Murcia, Málaga, Almería, Zaragoza, Bilbao, Córdoba, Salamanca, Donosti, Santander, Coruña€), es cada vez más notable la presencia de asistentes extranjeros, fundamentalmente de origen europeo (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Suiza, Países Bajos, Suecia, Finlandia...) y latinoamericano (México, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela€), pero también de lugares tan dispares como Rusia, Armenia, Arabia Saudí, Ucrania, Australia, Japón, Corea del Sur, EE.UU. o Nueva Zelanda.





Carteles

Son cientos las bandas que a lo largo de los años han actuado en Leyendas del Rock, por lo que aquí reflejamos solo las más destacadas de las últimas ediciones:



2016: Avantasia, Anthrax, Helloween, Steel Panther, Fear Factory, Warcry, Venom, Children of Bodom, Uriah Hepp, Tarja, Stratovarius, Nazareth, Barón Rojo, At the Gates, Mayhem, Eluveitie, Symphony X, Powerwolf, Dark Tranquillity, Skindred, Saurom, Mojinos Escozíos€





: Sabaton, Within Temptation, The Darkness, Los Suaves, Kreator, Sodom, Destruction, Tankard, Over Kill, Gamma Ray, Obus, Sober, Edguy, Doro, Epica, Barckyard Babies, Turisas, Blues Pills€: WASP, Volbeat, Michael Schenker, Arch Enemy, Hammerfall, Stryper, Unisonic, Heat, Behemoth, Panzer, Banzai, Leo Jiménez, Lujuria, Easy Rider€: Venom, Accept, Testament, Kreator, Warcy, Obus, Barón Rojo, Sabaton, Ñu, Saratoga, Doro, Ensiferum, Nashville Pussy, Ankhara, Lujuria, Medina Azahara€





Los carteles completos de cada edición, así como del resto de años, pueden consultarse íntegramente en su página web