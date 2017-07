La escritora Carme Miquel es nombrada "Filla Predilecta de La Nucía"

Carme Miquel, escritora y académica (Acadèmia Valenciana de la Llengua), fue nombrada "Hija Predilecta de La Nucía" por la corporación municipal por unanimidad, con el voto a favor de todas las formaciones políticas. El pleno extraordinario se celebró el pasado domingo 9 de julio en el Ayuntamiento de La Nucía. La escritora nuciera agradeció el nombramiento en un emocionado y sentido discurso, "para una nuciera recibir el nombramiento de Hija predilecta de tu pueblo es un gran honor y una satisfacción inmensa".





El pleno extraordinario se celebró el 9 de julio, día en el que se conmemora la fundación del pueblo de La Nucía. El 9 de julio de 1705 nacía La Nucía como pueblo independiente y en su 312 aniversario (1705-2017), coincidiendo con la efeméride se nombró "Hija Predilecta" a Carme Miquel, docente y escritora "por su vocación y grandes méritos como maestra y escritora, siempre con el compromiso cívico y social en defensa del territorio, el medio ambiente, la "llengua", la literatura y cultura valenciana. Una persona que siempre ha llevado su nucierismo y que ha llevado La Nucía en su corazón".

"Filla predilecta"

Tras la apertura del pleno por parte de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, intervino Pedro Lloret, concejal de Cultura como representante de la Corporación Municipal, quién habló en nombre de todas las formaciones políticas del Ayuntamiento de La Nucía. En su discurso Pedro Lloret destacó la trayectoria de Carme Miquel, escritora polifacética con publicaciones dirigidas a público infantil, juvenil y adulto, con diferentes y variadas obras publicadas en los últimos 37 años. También recordó que Carme Miquel es académica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) desde 2016 y en cuyo nombramiento hubo "representación del Ayuntamiento de La Nucía, de su pueblo".



"Emocionada y agradecida"

Tras la aprobación por unanimidad en el pleno municipal el "nomenament com Filla Predilecta a Carme Miquel" intervino la escritora nuciera, "emocionada y agradecida con toda la corporación municipal". En primer lugar Carme Miquel agradeció el nombramiento "un gran honor y gran responsabilidad, ya que siempre he llevado con orgullo ser nuciera y ser nombrada hija predilecta de tu pueblo es vaya?. algo impensable" y dedicó el nombramiento a sus padres (don José y doña Rosario, maestros de La Nucía que se conocieron y casaron en La Nucía) y a sus hermanos Charo y Vicent (conocidos en La Nucía como "Rosarito" y Vicentico"). "Ellos no están aquí porque fallecieron pero a mi la más pequeña de la familia siempre me transmitieron el amor y la pasión por La Nucía, un pueblo que siempre ha estado y estará presente en mi familia. Un pueblo donde se conocieron y casaron mis padres y donde nacimos yo y mis dos hermanos. A pesar de vivir en Valencia siempre me he reencontrado con La Nucía a lo largo de mi vida como en las "Jornades de Sociolingüística" de la UA, las campañas de animación lectora en el Instituto y colegios, "Trobades", presentaciones de libros o como miembro de un tribunal de un certamen literario" comentó Carme Miquel. La escritora reconoció que siempre que viene a La Nucía pasa a ver la casa donde nació, en la Carretera nº11, "que se conserva prácticamente igual que cuando yo vivía aquí".





Contrastada trayectoria

Carme Miquel es autora de cuentos, relatos, novelas, ensayos, libros de texto; también de columnas y artículos para medios de comunicación. Miquel inició su trayectoria literaria con un libro infantil y juvenil, su primer libro se publicó en 1970, con el título "Un estiu a la Marina Alta". Y aunque su trayectoria literaria tiene reconocimientos y premios, esta autora nuciera nunca ha olvidado su profesión de maestra de escuela durante 39 años y ha participado en diferentes proyectos educativos como la "Campaña de Animación Lectora Municipal" en La Nucía en 2014 o en les Trobades d´Escoles en Valencià en 2005 en La Nucia. Entre los premios recibidos por Carme Miquel figura el Premi Ciutat d'Alzira en 1998 por la novela "Aigua en cistella" y el premi Samaruc de l´Associació de Bibliotecaris Valencians (1998) por la novela "A cau d´orella (Cartes de Roser)".



A su vez también ha realizado un gran trabajo de investigación y adaptación de cuentos populares valencianos como Marieta i les bromes d´un rei (1972), La rabosa (1972) o Barrets barata rialles (1984).



"Carme Miquel es una escritora y docente, nacida en La Nucía, con una amplia y sólida trayectoria profesional y literaria que siempre ha presumido de su nucierismo, allá donde ha ido. Por ello desde la corporación municipal y por unanimidad ha sido nombrada "hija predilecta" de La Nucía, en una propuesta conjunta de todas las formaciones políticas. Hemos elegido esta fecha del 312 aniversario de La Nucía, del 9 de julio, para unir a la escritora Carme Miquel para siempre con "su pueblo". Ha sido un acto y pleno emotivo, lleno de encuentros y saludos, con personas que crecieron con ella o que fueron alumnas de sus padres, dos profesores que educaron a varias generaciones nucieras, durante la posguerra en años complicados. Creemos que es un nombramiento merecido y una forma de reconocer su gran trayectoria profesional y literaria, donde siempre ha llevado el nombre de La Nucía. De hecho el año pasado se convirtió en la primera nuciera en entrar a formar parte de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, acto que contó con representación municipal de La Nucía" afirma Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.