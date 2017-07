Cine a 5,90€ todo el verano y nueva zona de ocio para las familias. Conoce todas las novedades de Plaza Mar 2

Los meses estivales, con el buen clima y las vacaciones escolares por un lado, y la llegada de turistas, por otro, contribuyen a que las actividades al aire libre se desarrollen con una mayor frecuencia y a que los visitantes requieran de un mayor servicio y planes de ocio que complemente sus vacaciones en Alicante. Por ello, el Centro Comercial Plaza Mar 2 arranca el verano con importantes novedades que seguro están siendo de la satisfacción de sus clientes.



Si todavía no te has pasado por el centro comercial en lo que va de verano es posible que no sepas lo que allí están organizando para los pequeños y jóvenes de la casa. Y es que desde el 25 de junio parte del parking-terraza de Plaza Mar 2 se ha convertido en el escenario más divertido y dinámico que pueda tener cualquier centro comercial. Los siete días de la semana, de 18 a 22h, los clientes podrán disfrutar en familia de la zona de ocio allí instalada, pudiendo hacer uso de todas sus actividades presentando el ticket de compra con valor a partir de 20 euros. Controlada por monitores, la nueva zona de ocio infantil de Plaza Mar 2 consta de Paintball, para niños desde los 7 a 14 años; Karts, desde 5 años pudiendo ir acompañado de un adulto; Bubbles y Tiro con Arco, "todas ellas pensadas para que las familias compartan tiempo y momentos divertidos, ya que los papás también pueden participar con sus hijos en estas actividades lúdicas y de acción", apunta el gerente del centro comercial, José Palacios. "Se presentan como un complemento a las compras que se realizan en Plaza Mar 2 cualquier tarde de verano", añade Palacios.







Novedades en el cine, restauración y moda de Plaza Mar 2

Tal y como afirma Palacios, la apertura del Centro Comercial Plaza Mar 2 los domingos y festivos cuenta con una, llegando a día de hoy a. "El proceso de selección aún se está llevando a cabo por parte del centro comercial y por parte de algunas firmas de forma individual para los fines de semana", especifica el gerente.

El centro comercial Plaza Mar 2, dentro de su gran oferta comercial, incorpora nuevos establecimientos para dotar de más alternativas a sus clientes en cuanto a moda y restauración, uno de los pilares fundamentales y que a tanta gente atrae, aún cuando el centro cerraba los festivos. Entre las novedades encontramos la tienda Pablosky, especializada en calzado infantil y juvenil, que se instalará próximamente en el centro comercial. En cuanto a restauración, el conocido The Good Burger (TGB) abrió sus puertas el pasado lunes, 10 de julio; y por su parte, el cine, uno de los grandes reclamos de Plaza Mar 2, lanza una oferta muy atractiva para este verano, ya que de lunes a jueves se podrá asistir a cualquier sesión por tan sólo 5,90€.