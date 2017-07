Te presentamos el cartel de Low Festival 2017, ¡aún estás a tiempo de comprar tu entrada o abono!

Prepara tus energías y tus fuerzas al máximo para vivir intensamente los días 28, 29 y 30 de julio porque llega uno de los festivales más esperados del año a nivel nacional e internacional: Low Festival 2017. Y tendrá lugar, como cada edición, en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm. Durante estos tres días te acompañarán bandas internacionales de la talla de Pixies, Franz Ferdinand, Nada Surf, The Hives o Mando Diao -entre muchos otros- y formaciones de gran éxito nacional como Fangoria, L.A., Los Punsetes, Lori Meyers, Miss Caffeina, Neuman, Xoel López, Kokoshca, Viva Suecia o Triángulo de Amor Bizarro. Todo esto, unido a grandes apuestas de dentro y fuera de nuestras fronteras que van desde el rock electrónico (!!! Chk Chk Chk), el pop bailable (Satellite Stories), el folk-rock (Lígula) e incluso el hip hop (Agorazein), que convierten a #LowFestival en uno de los festivales con una apuesta más firme por la música independiente nacional e internacional.



Este año, #Low2017 se ha bautizado como #GiganticLow



Low Festival cuenta con diferentes tipos de abonos con precios muy asequibles entre los que se incluyen muchas sorpresas. A día de hoy, el abono general -que está a punto de agotarse- puede obtenerse desde 73€ y las entradas de día desde 39€. Cabe destacar que los abonos VIP y VIP POOL están agotados. Estos últimos ofrecen a los usuarios una gran cantidad de ventajas como por ejemplo obtener precios especiales, acceder la grada VIP en la que disfrutar del escenario desde un punto de vista privilegiado o vivir el festival desde una piscina olímpica, entre muchas otras. La elevada demanda de estos abonos supone también una garantía del éxito de este festival ya consolidado en el panorama nacional.



Low Festival se caracteriza por ser un evento musical sin masificaciones, cómodo, limpio, asequible, de la mejor calidad y con una intensa trayectoria. Está pensado para que los jóvenes disfruten de la música en directo, del ambiente lower & lovver (los vasos se reutilizan, por lo que no los verás por el suelo) y el verano en una de las ciudades turísticas más importantes y carismáticas de Europa, Benidorm.



En definitiva, #LowFestival es una promesa de tres días de playa, sol y música en vivo en un espacio con más de 30.000 m2 de césped, multitud de espacios dedicados a la música, 2 zonas VIP -una de ellas con piscinas- y fácilmente comunicado con las principales ciudades del país. Además, cuenta con amplias y cómodas infraestructuras, zonas verdes de relax y restauración internacional con opción vegetariana y celíaca. Sin duda, una gran y variada oferta de ocio que completa un cartel al nivel de grandes festivales internacionales.





Artistas confirmados

Pixies, Franz Ferdinand, Mando Diao, The Hives, Lori Meyers, !!! (Chk Chk Chk), Nada Surf,, Satellite Stories, El Columpio Asesino, Dorian, Sidonie, L.A., FM Belfast, Los Punsetes, Roosevelt, Miss Caffeina, Viva Suecia, Corizonas, Fangoria, Neuman, La Casa Azul, Xoel López, Anni B Sweet, Agorazein, Full, Delorean, Varry Brava, The New Raemon & McEnroe, Triángulo de Amor Bizarro, Kokoshca, Biznaga, Soledad Vélez, Nunatak, Rusos Blancos, Shinova, Ley DJ, Las Odio, Meridian Response, Samonik, Lígula, Monserrat, Golden Dawn, Arkestra, Ojete Calor, Depilada, Elyella djs, Ochoymedio Djs, Las Chillers, Agoraphobia, Geografies, Naranja, FAVX, Gilmer Galibard, HUIAS, Kaixo, My Expansive Awareness, One Path, RRUCCULLA, TVERSKY, VULK, Miss Deep'in, Avant_Y, Balearic Voodoo, Cristian Set-Roc, DJ Fönk, Flash Show Djs, 1st Degree, Jotapop, Me & The Reptiles, Coma (Sugar Free & Fonte), theBasement, Jägermusic Djs.