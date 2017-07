Cómo resolver los conflictos de convivencia entre vecinos durante el verano

La convivencia dentro de las comunidades de vecinos o de propietarios siempre es un tema delicado que requiere de la comprensión de todos los que forman parte de ella. Para que este aspecto sea llevadero, las comunidades se proveen de unas normas o reglamento interno que facilitan la habitabilidad y las buenas relaciones entre vecinos. Si hay una época del año en que esto se pone a prueba, es precisamente en la epoca veraniega, ya que se presta más a las actividades en el exterior y se hace más uso de las zonas comunes: piscinas, pistas deportivas, zonas de recreo, zona ajardinada, etcetera.



En estos meses estivales se acentúa más la interacción entre propietarios de una misma comunidad y, por tanto, es más fácil que salten chispas cuando hay confrontación de intereses o acciones que se consideran molestas.



Ante un problema en su edificio, no dude en llamar a un arquitecto

Juan María Boix García, Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante

La polivalencia del ingeniero civil en el sector de la construcción

Los edificios necesitan, por ello suele ser habitual que las comunidades de propietarios se encuentren con problemas que requieren. Ante la presencia de fenómenos como humedades, grietas, corrosión o aluminosis, resulta necesario tener un buen diagnóstico, con el fin de. Cuanto más tiempo tardemos en reparar las lesiones, mayores serán los daños en nuestro inmueble.Cuando requiera este tipo de trabajos, es importante que cuente siempre con un. Sin duda aportará su formación y experiencia para. Además, puede ayudarle en la tramitación de subvenciones, como por ejemplo lasde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio para la rehabilitación de elementos comunes y los Informes de Evaluación de los Edificios (IEE). Estos últimos son obligatorios para edificaciones dey presentan una doble finalidad. Por un lado, pretendende los habitantes de las viviendas y de los ciudadanos que. Además, buscan fomentar la prevención de patologías, antes de que seanPor otra parte, de acuerdo al R.D.L 1/2013, a partir del. Dada la proximidad de esta fecha, multitud de comunidades de vecinos están recurriendo a los arquitectos para desarrollar los proyectos y obras que adecuen los edificios a esta exigencia.Un factor muy importante a tener en cuenta es ely el confort térmico, así como las herramientas y los requerimientos normativos para llevar a cabo laen su vivienda. Ello se consigue mediante loso carpinterías con ruptura de puente térmico. La visión integral de un arquitecto le facilitaráque sin duda aportaran un valor añadido a sus viviendas.Para cualquierque tenga relación con las edificaciones, le recomendamos que se ponga siempre en manos de un arquitecto. Por eso, desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante hemos creado una aplicación informática donde podrá, siempre que lo necesite.

Juan de Dios Alix Guirao, Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Alicante



En la actualidad, variadas circunstancias están favoreciendo el ascenso de nuestra Profesión a una posición de centralidad y preeminencia en el sector de la construcción, tomado éste en su concepción más amplia.



La polivalencia de nuestros profesionales viene derivada de su formación generalista emanada de los nuevos planes de estudio de 2009, que termina por perfeccionar la excelente base académica de la tradicional ingeniería técnica de obras públicas.



Particularmente y en este sentido, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante ha realizado un importante esfuerzo para ofrecer a sus alumnos, futuros ingenieros civiles, y por ende a la sociedad alicantina, una formación multidisciplinar extraordinaria sin desatender los distintos campos tecnológicos específicos que componen su currículo. En este esfuerzo ha participado el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC), al que represento como Decano en Alicante, con aportaciones fundamentalmente vinculadas al punto de vista práctico del ejercicio profesional, que este Colegio tiene legalmente encomendado auspiciar, autorizar y acreditar. Todo ello se ve favorecido por una más que razonable regulación legal de la Profesión fundamentalmente basada, por un lado, en las facultades plenas de ejercicio otorgadas por la vigente Ley de Atribuciones Profesionales de los Ingenieros Técnicos y, por otra, en la exigencia de colegiación que lo es obligatoria y única, dado el carácter y ámbito nacionales del CITOPIC.



El futuro de esta Profesión, a medida que se recupere el sector de la construcción y se vaya normalizando el nivel de inversión pública y privada en obras y servicios, es indudablemente brillante y esperanzador. Con estas previsiones, el graduado en ingeniería civil se convertirá a no tardar en el profesional polivalente, generalista, versátil y adaptado que la sociedad demanda, referente y centro de las profesiones técnicas en España, con amplias capacidades en edificación, obras lineales (carreteras y autovías o ferrocarriles), infraestructuras y diseño urbanos, hidrología y obras hidráulicas, aprovechamientos energéticos, obras portuarias y de defensa del litoral, urbanismo y planificación territorial, transportes y diseños intermodales. No es de extrañar pues que nuestros nuevos graduados ya se encuentren habilitados para ocupar los puestos de máximo rango en la Administración (grupos A1 y A2), para ejercer la docencia como los antiguos licenciados u ocupen en las empresas del ramo las más altas cotas de responsabilidad, con o sin máster post-grado.



Por otro lado, la relación anterior debe entenderse siempre sin perjuicio de todo tipo de actuaciones profesionales de distinta envergadura que también pueden ser requeridas al ingeniero civil y técnico de obras públicas por empresas, Administraciones y particulares, en relación a su patrimonio inmobiliario y actividad productiva o comercial, como habitabilidad, reformas, restauraciones, rehabilitaciones, accesibilidad, seguridad y salud, medio ambiente y licencias ambientales, gestión de residuos, instalaciones de servicios y un largo etcétera de actividades para las que la formación y el "propio ingenio" de nuestros profesionales colegiados son la mejor garantía de éxito.



El Colegio que dirijo y represento en Alicante, cuyo principal fin es el servicio a la Sociedad, se ofrece a ésta y en particular a los actores de la economía alicantina para informarles sobre las ventajas de optar por nuestros profesionales colegiados, como he dicho, corazón y centro de la ingeniería española.





Problemas en comunidades de propietarios en verano

Hay que tener en cuenta que conforme al RD 742/2013, la Comunidad deberá disponer de un protocolo de autocontrol específico de la piscina, que siempre estará en la misma a disposición del personal de mantenimiento y de la autoridad competente, y que deberá contemplar aspectos tales como el tratamiento y control del agua, el mantenimiento de ésta, la limpieza y desinfección, la seguridad y buenas prácticas, el plan de control de plagas, así como la gestión de proveedores y servicios. El espíritu de esta norma es otorgar la importancia que merece a los procesos de mantenimiento físico, técnico, sanitario y de seguridad de las piscinas. Así mismo, debe atenderse también al Decreto 143/2015 de la Generalitat Valenciana relativo a la obligatoriedad de contratar socorrista (obligatorio a partir de los 200 m2 de lámina). Norma ésta que refleja nítidamente que toda piscina de uso colectivo deberá disponer de un reglamento de régimen interno que será de obligado cumplimiento (arts. 265 y siguientes de dicha norma), todo ello al objeto de minimizar riesgos (caídas, resbalones,€) como conductas negligentes de quienes utilicen las mismas, entre otras.



Otro aspecto a considerar es el uso de la piscina por quienes han alquilado una vivienda con carácter vacacional, siendo su estancia en la urbanización efímera, pero pudiendo causar molestias al resto de vecinos, así como incluso deterioros en las instalaciones, e incluso inseguridad (al no saberse quién ocupa los pisos destinados a esta actividad). En estos casos opera el Decreto 92/2009, de 3 de julio de la Comunitat Valenciana, por el que para poder ejercer esta actividad es preceptiva la inscripción de la vivienda turística en el Registro General de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana, junto con la correspondiente declaración responsable del interesado, otorgándosele un nº de inscripción. La inexistencia de la licencia o registro implica que por la Administración Pública se debe decretar la inmediata suspensión del funcionamiento de la actividad. Indicar que toda licencia administrativa se otorga dejando a salvo los derechos de la propiedad y sin perjuicio de terceras personas (con lo que dicha licencia, si se hubiere otorgado, puede revocarse). Como indican los Tribunales, estamos ante la inserción de una explotación hotelera en una parte considerable de un edificio destinado a un uso residencial privado, lo que significaría el cambio de destino de estos inmuebles y por tanto, una modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal, precisando para todo ello de la aprobación de la Comunidad de Propietarios.



Para una mayor información al respecto, pueden contactar con la Administración de Fincas Terraminium Alicante-Calpe-Jávea a los teléfonos 968 316 78 y 966 592 100 sin compromiso alguno, y a fin de atenderles y servirles lo mejor posible.



Antra, gestión integral de la construcción

Desde su nacimiento en 2002, Antra abarca desde reforma a la rehabilitación de la vivienda unifamiliar al edificio de

Todo forma parte del cometido de Antra , toda obra es digna cuando se hace de un, son otros aspectos que aporta la compañía, así como, tratamiento de documentos, seguimiento de, solicitud y tramitación de, elaboración de proyectos de interiorismo o de construcción en general, para lo cual Antra realiza una alianza con diferentes profesionales de reconocida solvencia técnica, arquitectos,de interior, teniendo como meta lade quien contrata sus servicios.La empresa Antra cuenta desde el año 2009 con certificado de sistema de gestión de la calidad, otorgado por la empresa certificadora