The English School of Mutxamel, ejemplo de sistema educativo británico

The English School of Mutxamel, ejemplo de sistema educativo británico

En el año 2002 abrió sus puertas The English School. El centro dispone de unas nuevas y modernas instalaciones ofreciendo una alternativa educativa, centrada en la multiculturalidad. En la actualidad el colegio cuenta con alumnos de diferentes nacionalidades y con un equipo de profesores nativos de Reino Unido. El centro imparte el actual sistema de enseñanza británico (British Curriculum) para alumnos desde los 2 a los 16 años.



De la mano de José Garrigós, en 2002, abrió sus puertas en Mutxamel The English School. En un moderno y nuevo edificio se instaló este centro escolar en el que se imparte el actual sistema de enseñanza británico (British Curriculum). El colegio, una clara apuesta por la multiculturalidad dado que a él asisten alumnos de diferentes nacionalidades, junto a un nutrido grupo de niños españoles, cuenta con la Certificación Oficial del British Council de Reino Unido y con la autorización de la Consellería de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana.



En The English School of Mutxamel trabaja un equipo de profesores nativos de Reino Unido, aceptando a niños desde los 3 hasta los 16 años.



La Dirección Pedagógica del centro representa el punto de apoyo imprescindible para aclarar y dar soporte a todos los padres que necesiten comprender las especiales características del sistema educativo británico.



«Nuestro centro se caracteriza por una pedagogía activa y estimulante, que atiende a los procesos individuales de los alumnos, brindándoles una formación integral acorde con los requerimientos de la sociedad actual», señalan desde el centro.



El sistema educativo británico cuenta con dos años de educación preescolar. Los alumnos acceden a esta primera etapa educativa con tres años y la concluyen con cinco. En este periodo la única lengua vehicular es el inglés. La Educación Primaria, Primary Education, se divide en dos ciclos y se prolonga desde los 5 a los 11 años. Parte importante de esta etapa educativa son las Asambleas Semanales. En ellas se tratan de forma lúdica y didáctica aspectos relacionados con los valores que se intentan transmitir, además de facilitar la convivencia entre alumnos de distintas edades, lo que favorece un clima de respeto y aprecio entre alumnos, seña de identidad del centro.



En Secondary Education participan niños de los 11 a los 16 años. Los niños comienzan en esta fase la enseñanza a cargo de profesores especializados en cada asignatura.



Al término de este ciclo de tres cursos los alumnos realizan los exámenes finales, Cambridge Checkpoint, que evalúan de forma externa el nivel alcanzado por los alumnos en materias como Inglés, Ciencias y Matemáticas.



Curriculum español

En esta etapa educativa los estudios correspondientes a la lengua y cultura españolas están impartidos por profesores de nacionalidad española que, a su vez, son coordinados por una jefatura de estudios españoles. Los alumnos a partir de 6 años, tienen varias sesiones semanales destinadas a Lengua Castellana y Valenciana, así como Cultura Española.