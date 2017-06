Conciertos en Alicante para este verano en el ADDA

Los mejores artistas internacionales del Jazz, Flamenco, Clásica y World Music se dan cita este verano en el ADDA del 1 de julio al 19 de agosto en el Festival de Verano "Geografía". En él participarán artistas con más de 100 grammys y nominaciones, convirtiéndose así en uno de los primeros y más importantes festivales de verano en Europa.



El festival incluye además conciertos y espectáculos musico-escénicos gratuitos en la calle. Para ello, la llamativa colorística puesta en escena de Xarxa Teatre iluminará la noche del 1 de julio con un canto a la paz Ara Pacis en la explanada del ADDA dando comienzo al festival, y el 19 de agosto lo concluirá el Dj IMGL, Gianluca Tavaroli, con una mezcla de música electrónica y étnica, fusionando diferentes géneros.



Como novedad, este año es la primera vez que puedes comprar tu abono de verano por 60 euros. De forma que traza tu propia ruta sonora eligiendo entre los conciertos marcados con un V los cuatro que más te gusten y disfruta al máximo el Festival de Verano "Geografía". Además, la organización lanza descuentos para los menores de 30 y mayores de 65 años. Consigue las entradas de "Geografía" en Instanticket y en www.addaalicante.es.

1 de julio. Xarxa Teatre. "Ara Pacis". 23:00h. Explanada del ADDA. Gratuito.

Estreno absoluto de la versión definitiva de Ara Pacis, un espectáculo que ahonda en el mensaje pacifista. Tras un proceso evolutivo de cinco paradas como "Work in Progress" en Suiza, Méjico, Francia y Corea del Sur, ahora realiza su versión definitiva en la Explanada del ADDA.



2 de julio. Michael Nyman & Michael Nyman Band. 20€. 22.00h. V

Creador de la BSO de "El piano", Nyman regresa para ofrecer un personal concierto con su "The Michael Nyman Band". Considerado como un "hombre del renacimiento", fue ganador del premio ADDA Solidaria en 2016. Ahora







Para Bona, el ADDA será su única parada en España dentro de su gira internacional "Heritage Tour". Con un estilo es único y electrizante, Richard Bona ha ganado el reconocimiento en los Victoires du Jazz Awards, nominación a los Grammy, Premio Antonio Carlos Jobim por el Festival Internacional de Jazz de Montreal o Premio de Jazz SACEM.

Andrea Motis es una jovencísima músico trompetista y vocal que en muy poco tiempo se ha convertido en un fenómeno jazzístico internacional. Su pureza vocal y personalidad traspasan suavemente la barrera de la emoción en cada concierto.





La fusión entre flamenco y jazz alcanza una nueva dimensión. El fuego de los elementos flamencos se transporta a otro nivel a través de la colorida orquestación de la Big Band, liderada por el saxofonista Hispano-Holandés Bernard van Rossum. Una simbiosis donde las armonías y los ritmos flamencos característicos sirven de plantilla para la improvisación.John Scofield es uno de los extraordinarios artistas que pueden tocar más de uno de los estilos musicales con verdadera virtuosidad. Este verano llega acompañado por músicos de la talla del baterista Dennis Chambers.Chick es ganador de 22 Grammys y el cuarto artista más nominado en la historia de estos premios de la música con 63 nominaciones. También ganó 3 Premios Grammy Latinos, el máximo que ha conseguido cualquier artista en la categoría Mejor Álbum Instrumental. Béla ha ganado 15 Grammys, con 30 nominaciones. Ha sido nominado en más categorías que cualquier instrumentista en la historia de Grammy. Dos leyendas vivas que se unen en el ADDA.The Manhattan Transfer son la banda más mítica del Jazz Vocal y uno de los conciertos imprescindibles de este verano. Son la historia de uno de los mayores éxitos de todos los tiempos y así lo confirman los numerosos premios Grammy obtenidos.

Fred Hersch ha ganado diez premios Grammy además de otros prestigiosos premios del jazz, incluyendo distinciones recientes como Doris Duke Artist 2016 y Pianista Jazz del año 2016 de la Jazz Journalists Association. Puro Trio, puro Jazz.





Interprete y compositror trascendental, el guitarrista Vicente Amigo ha conseguido una importante reputación internacional, actuando con artistas como Camarón, Alejandro Sanz, Al Di Meola o Milton Nascimento. Ha ganado premios como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el equivalente español a la National Medal of Arts y, en el 2001, un Latin GRAMMY® por Ciudad de Las Ideas.La raza de "El Cigala" junto a la salsa, el Jazz y la música étnica consiguen una fusión Indestructible. Un Ondas sólo sería el primer premio de una inmensa nómina de ellos entre los que destacan un Micrófono de Oro, cinco premios Amigo, tres premios de la Música y, en especial, varios Grammy.Miles Ahead, de Sony Pictures, es un análisis cinemático de la vida y música del célebre trompetista, y marca el debut como director de Don Cheadle, quien no presenta un biopic tradicional, sino que se centra en dos periodos determinados de la vida del artista, para trenzar un relato lleno de interés y riesgo y con una especial relevancia de lo musical. La banda sonora incluye nuevas composiciones originales escritas e interpretadas por el artista de jazz y hip-hop ganador de premios Grammy Robert GlasperUn viaje sonoro que abarca continentes, desde la Baja Andalucía, por alegrías, nanas, fandangos, tangos, tarantas, etc., a Tetuán en algunos de los poemas de Manuel Molina; Argentina por milongas; Cuba con su son; Nueva Orleáns, la cuna del jazz fusionado con las raíces más flamencas y en su sonido autóctono más racial.

Canto Ostinato se compone de pequeñas composiciones que se repiten. De forma inesperada y atractiva, una melodía se desprende de la textura alrededor de 1/3 del camino a través de la pieza, que de repente sufre una metamorfosis en tema y acompañamiento durante unos minutos. El resultado es un choque emocional desprendido de cuatro pianistas alicantinos tocando a la vez.Dos personalidades brillantes y locas se encuentran en el escenario por primera vez para dar a luz a un dúo de piano que dejará al público asombrado. Nadie sabe qué va a pasar pero estamos seguros de participar en un gran espectáculo donde el virtuosismo, la improvisación y la complicidad se mezclan en un cóctel explosivo.

Disfruta de una extraordinaria experiencia del sonido y de un auténtico festival Proms sin moverte de Alicante con aclamados artistas de la talla de Joaquín Achúcarro, Artista por la Paz de la UNESCO, Medalla de Oro de las bellas Artes, Gran Cruz del Mérito Civil. El bailarín y coreógrafo Igor Yebra, ganador del premio danza al mejor bailarín en Italia y Premio Leonidas Massine. Y el carismático maestro Josep Vicent al frente de la emocionante ADDA Sinfónica.