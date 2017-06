¿Cómo prevenir las enfermedades de las encías?

Las enfermedades de las encías necesitan de una detección precoz y revisiones regulares por el dentista de cabecera. Pero ¿cuáles pueden ser las enfermedades que afectan a las encías? Para su prevención debemos conocer bien cuáles son éstas y cómo detectarlas. La gingivitis y periodontitis forman parte de las enfermedades de las encías, cuyo rápido diagnóstico puede evitar males mayores para el paciente.



El diagnóstico precoz de la gingivitis es el arma fundamental con la que cuenta el dentista y el paciente para evitar la periodontitis. La gingivitis es la inflamación de la encía, sin embargo, al no conllevar pérdida del soporte óseo de los dientes, es una patología reversible. No obstante, si no se trata a tiempo aparece la periodontitis, enfermedad crónica que supone un debilitamiento progresivo del hueso, lo que conduce a una afección de los tejidos de soporte del diente. Así se llega al peor diagnóstico: la movilidad de las piezas dentarias y su consiguiente e irreversible caída o pérdida.



El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA) insiste en las campañas de detección precoz de las enfermedades de las encías y en la visita periódica al dentista de cabecera, profesional que nos realiza un seguimiento en el tiempo, que tiene nuestro historial dental, conoce nuestra dentadura desde siempre y nos aconseja en cada momento lo mejor para nuestra salud bucodental.



Y en el caso de enfermedades relacionadas con las encías, como la gingivitis y periodontitis, el Colegio de Dentistas de Alicante advierte que la revisión periódica por parte de nuestro dentista de confianza es absolutamente fundamental. Lo peor de estas patologías es que cuando son detectadas por el especialista puede que ya sea tarde porque apenas muestran síntomas y no suelen doler, de ahí la gran importancia de las revisiones regulares para poder prevenir y atajar el proceso en la fase más inicial posible.

¿Cómo detectar la gingivitis y la periodontitis?

Debemos prestar atención a la primera señal de alarma, que podría ser el sangrado de las encías. El problema es que el sangrado se produce muchas veces solo con cepillarse los dientes y a menudo no lo tenemos presente como un síntoma de gingivitis. De este modo retrasamos el diagnóstico y aparece la periodontitis. El sangrado, por tanto, debe ser una señal de alerta que nos lleve directamente a visitar a nuestro dentista de cabecera. Y a este síntoma se añade también el enrojecimiento de las encías o su inflamación, así como el mal aliento o la halitosis.



Si acudimos a la consulta en esta primera fase de la enfermedad las posibilidades de recuperación son amplias. El primer paso será tratar la infección, curar los tejidos y luego proceder a unos cuidados específicos.



Si no hemos acudido a tiempo y ya padecemos una periodontitis, es obligatorio someterse a una regeneración de los tejidos periodontales destruidos, que no siempre logra solucionar el problema. Si éste es el caso, el dentista le informará sobre las posibilidades que existen para reemplazar las piezas perdidas, implantes o prótesis.

La enfermedad periodontal, principal causa de pérdida dentaría en adultos

La enfermedad periodontal es la principal causa de pérdida dentaria en los adultos, afectando a tres de cada cuatro personas en algún momento de su vida. Cabe destacar que la principal responsable de la enfermedad periodontal y de la aparición de caries es la placa bacteriana.



Así, la mejor manera de prevenir la enfermedad periodontal y la caries dental, responsables de la pérdida dentaria, es el uso del cepillo de dientes, el hilo de seda o el cepillo interproximal, sin olvidar las visitas regulares al dentista.