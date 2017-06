La Generalitat defiende la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante las próximas dos ediciones

El Director General de la Sociedad Proyectos Temáticos, Antonio Rodes, ha aprovechado su asistencia a las conferencias de los distintos puertos por donde transcurre la regata organizada por Volvo Ocean Race, para en su intervención trasladar la apuesta firme del Consell y en particular del President de la Generalitat, Ximo Puig, para que Alicante siga siendo Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela este año y las dos próximas ediciones.



Rodes también ha recordado que el actual contrato no recoge la bianualidad de la celebración de la regata, por lo que se ha mostrado convencido que tanto el Consell como Volvo deberán dialogar en base a la consecución de un acuerdo; y ha señalado también que la Sociedad Proyectos Temáticos junto con la Generalitat Valenciana "ya están realizando un estudio de las repercusiones jurídicas, presupuestarias, etc de lo que puede suponer la modificación", y sin que ello implique cualquier aspecto negativo para Alicante, sino que sea un atrayente turístico y un elemento para potenciar la marca Alicante a nivel internacional.



En su intervención durante la conferencia ha valorado la disponibilidad de Volvo Ocean Race en todos los aspectos, para que la preparación de los trabajos conjuntos que la ciudad lidera, se lleve a cabo con eficacia; y ha avanzado que en esta edición habrá "un Race Village lleno de emociones y sensaciones para todos los públicos, desde los más pequeños con el programa educativo Alicante Aventura Junior, las actividades para los mayores, así como un sin fin de actividades lúdicas, educativas, de sostenibilidad y por supuesto náuticas".



Antonio Rodes tampoco ha pasado por alto, la importancia que la regata con más prestigio a nivel mundial tiene no sólo para la ciudad de Alicante, sino para toda la Comunidad Valenciana, en cuanto a la promoción global de nuestro territorio. El director general de la Sociedad Proyectos Temáticos, en un alegato al mar y en concreto al Mediterráneo, ha expresado lo que estas aguas suponen para los refugiados; dejando así patente, la necesidad de reflexionar y actuar sobre este drama humano, que obliga a muchos huir del horror que viven en sus tierras, aun arriesgando sus vidas, para encontrar un destino mejor y un futuro esperanzador.







Para finalizar, Rodes Juan se ha referido al legado que, con motivo de la salida y a lo largo de toda la competición, se tiene que impulsar; y es que a su juicio "estamos obligados a promover la sostenibilidad de nuestros océanos, y para ello, nuestro compromiso debe ser ningún plástico en el mar, por esta razón la Sociedad Proyectos Temáticos pondrá de manifiesto esta premisa en el Race Village". Ha insistido el titular de la Sociedad Proyectos Temáticos en que la sostenibilidad es un concepto que se debe inculcar a todos los visitantes para que la interioricen y lleven a la práctica, con el objetivo de mejorar este mal que sufren las masas de agua del planeta.



El director general de la Sociedad Proyectos Temáticos, Antonio Rodes, ha asistido a estas jornadas organizadas por Volvo Ocean Race, en calidad de máximo responsable institucional delegado por la Generalitat para el evento, con el objetivo de intercambiar experiencias con otros puertos que acogen la regata de la Vuelta al Mundo a Vela. El responsable autonómico de la entidad también pretende garantizar el buen funcionamiento y éxito de la gran cita náutica por parte de la ciudad que acoge la salida.



En las conferencias, celebradas en la sede de la EUIPO, se han dado cita 320 profesionales llegados de todo el mundo. Cabe destacar que también han participado 5 de los equipos participantes, quedando ausente el equipo Sun Hung Kay Scallywag, de Hong Kong, que no ha podido unirse presencialmente al encuentro.



La Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana valora la conferencia como una gran oportunidad de intercambio de ideas y propuestas, así como un momento idóneo para conocer al resto de eslabones de la cadena de trabajo que garantizará que el evento de Alicante 2017, Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela quede grabado en la mente de todos, llevando el nombre de la capital alicantina a lo más alto del panorama internacional.