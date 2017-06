Universidad CEU Cardenal Herrera: formación e innovación para los nuevos retos

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche se ha convertido, desde su instalación en el municipio en 1994, en un referente educativo en la provincia de Alicante. El compromiso por la formación y la educación ha situado al centro ilicitano en una universidad con carácter internacional, que apuesta por la calidad de la formación y la innovación docente en sus titulaciones con el objetivo de formar personas y hacer realidad el futuro laboral de sus estudiantes en las cuatro áreas de conocimiento donde el CEU de Elche imparte formación: Educación, Empresa y Marketing, Ciencias de la Salud y Derecho.

Para conseguir el éxito de sus alumnos, la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche cuenta, además, con los mejores colaboradores de empresas y organizaciones en cada uno de los sectores profesionales donde sus estudiantes van a encaminar sus pasos cuando concluyan la carrera. Así, en el ámbito de la Salud, área en la que cuentan con importante número de estudiantes extranjeros que les eligen por la calidad de la formación, la UCH-CEU trabaja con entidades de prestigio como Novaire, Imed Hospitales o el Grupo Quirón, referentes en su sector y con una dilatada y contrastada experiencia.

Los estudiantes de Derecho, por su parte, pueden mejorar y poner en práctica sus conocimientos, entre otros, en los despachos de abogados de ?rmas como Garrigues, Cuatrecasas o PricewaterhouseCoopers (PWC), mientras que los alumnos de Dirección de Empresas y de Marketing tienen la posibilidad de empezar sus prácticas en empresas de diferentes sectores, como el bancario (BBVA, Santander o Deutsche Bank), el de logística (TMS o Grupo Moldtrans, líderes en España), o el deportivo (Kelme o Mondraker, son algunas de las organizaciones conveniadas).

Formación cualificada

La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche ofrece una formación cualificada y de prestigio en las áreas de Educación, Empresa y Marketing, Ciencias de la Salud y Derecho. Desde sus aulas se forman cada año profesionales preparados para afrontar sus retos personales y los de la nueva economía.





Educación

En la rama de Educación, el CEU de Elche ofrece los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria. Además, también cuenta con dos dobles grados para que los alumnos que lo cursen salgan de las aulas con una formación más completa de cara a afrontar su futuro laboral: Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria y el Doble Grado en Educación Primaria y Educación Infantil. Asimismo, el centro ilicitano también ofrece el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y el Título de Experto en Enseñanza Escolar de la religión Católica.





Empresa y Marketing

En el área de conocimiento de Empresa y Marketing, el CEU de Elche cuenta con el Grado en Dirección de Empresas, el Doble Grado en Derecho y Dirección de Empresas, el Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho, así como el Doble Grado en Dirección de Empresas y Marketing (5 años y 312 ECTS). Esta formación se completa con el Grado en Dirección de Empresas+Título de Especialista en Integración Europea y Mercado Exterior. En cuanto a la formación especí?ca de Marketing, el CEU de Elche cuenta con el Grado en Marketing, el Doble Grado en Dirección de Empresas y Marketing, así como el Grado en Marketing+Título de Especialista en Integración Europea y Mercado Exterior.





Ciencias de la Salud

En el área de Ciencias de la Salud, la UCH-CEU en Elche ofrece formación en Enfermería y Fisioterapia que, además, se pueden estudiar de un modo conjunto gracias a los dobles grados que ofrece el centro educativo. En Enfermería, cuenta con el Grado en Enfermería, el Doble Grado en Fisioterapia + Enfermería. Fisioterapia, por su lado, ofrece el Grado en Fisioterapia y el Doble Grado en Fisioterapia + Enfermería. Además, también está disponible el Título de Experto en Acupuntura.

Derecho

El Derecho es una de las señas de identidad del CEU de Elche. Para esta área de conocimiento, cuenta con el Grado en Derecho, el Doble Grado en Derecho + Dirección de Empresas, el Doble Grado en Dirección de Empresas + Derecho, así como el Grado en Derecho+Título de Especialista en Integración Europea y Mercado Exterior (4 años y 274,4 ECTS). Además, cuenta con el Máster Universitario en Abogacía.