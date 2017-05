El aperitivo de moda para este verano: las Chips de kale

El kale, esa col rizada o berza que hace unos años te negabas a poner en el plato, ahora está de moda. No es de extrañar si echamos un vistazo a todas sus propiedades€ Contiene más hierro que la carne de vacuno y más calcio que la leche de vaca. También es antioxidante, pero sobre todo se ha puesto de moda en Estados Unidos por su bajo aporte calórico (tiene incluso su propia fiesta cada primer miércoles de octubre con el National Kale Day). Lo malo es que cuando estos superalimentos llegan a nuestros mercados o neveras, la mayoría no sabemos como usarlos. Por eso esta receta, fácil, sorprendente y deliciosa, no dejará indiferente a nadie.



Las chips de kale son una opción perfecta para sustituir las patatas de bolsa tradicional en el aperitivo sin grandes dramas, son mucho más sanas y originales que las segundas e igualmente deliciosas. Para ésta y otras recetas, lo más importante es masajear bien las hojas de kale para suavizar su textura fibrosa.

Ingredientes:

1 puñado de hojas de kale

1 chorrito de aceite de oliva virgen extra

levadura nutricional / limón / pimienta / ajo





Preparación:

La lavamos bien y nos quedamos solo con las hojas, desechando el tallo. En un bol, maceramos las hojas de kale con el jugo de un limón, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta, escurrimos bien y las extendemos en una bandeja de horno. Dejamos hornear unos minutos hasta que estén crujientes y damos la vuelta. También podéis probar aliñando las hojas con levadura nutricional, aceite, unos dientes de ajo, y repetir el proceso de horneado.