Mejora tu salud y tu figura con un entrenador personal

Yoann Perrotte – Y+D Training



Durante sus 10 años como entrenador personal, y como cualquier profesional de este sector, Yoann Perrotte sigue formándose para poder ofrecer siempre el mejor servicio a sus clientes: "He aprendido mucho en diversos cursos, pero mi mayor aprendizaje es el día día con mis clientes; horas y horas dedicadas a personas únicas con sus respectivos problemas y/o limitaciones: salud general, patología, morfología, edad, historial clínico, nivel de estrés diario etc. Este aprendizaje empírico junto al cognitivo, me ha permitido crear un método que va mucho más allá del entrenamiento personal clásico: el método Revival".





El metodo Revival se divide en tres fases:



1) Informe previo

Antes de empezar con cualquier programa de actividad física, es imprescindible conocer el estado físico del cliente para saber cuál es su nivel de tolerancia al esfuerzo, tanto en los entrenamientos como en su vida cotidiana.

Para obtener esta información, se realiza un informe personalizado donde se podrán detectar desequilibrios musculares y se conocerán los umbrales de trabajo y cualquier otro factor que pueda influir en la práctica de la actividad a desarrollar.



2) Reequilibrio muscular

Una vez identificados los desequilibrios musculares del cliente, se aplican las técnicas de activación muscular para mejorar su control motor y, así, permitirle una mayor estabilidad musculoarticular.



3) Refuerzo muscular

El ultimo paso del método Revival es reforzar las zonas vulnerables detectadas durante la valoración. Se mejora el control motor, aumentando la capacidad de tolerancia de dichas zonas, aplicándoles estímulos de diferentes tipos: resistencia manual, maquinas de fitness, pilates...



Yoann Perrotte – Entrenador Personal

Web: www.ymasdtraining.es

Facebook: Y+D Training