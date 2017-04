«No creo que este año Alcoy tenga el disparo que se merece»

No ha resultado fácil lidiar con los problemas que han ido surgiendo desde que asumió la presidencia hace diez meses. No obstante, Juan José Olcina asegura que, dentro de lo que cabe, «todo está saliendo bien», excepto el tema de la pólvora, en el que no han tenido margen de maniobra, según él mismo explica.

¿Cómo define estos últimos meses?

Ha sido un año muy complicado. Ha habido mucho movimiento y estos últimos meses con el tema de la pólvora hemos tenido un jaleo brutal.

Uno de los asuntos que han abordado es la modificación de la ordenanza.

Así es. Se detectaron deficiencias y se solucionaron. Yo creo que ahora está como debe de estar. El principal problema es que había alguna incongruencia en la ordenanza, se ha adecuado al estatuto y ya está.



¿Serán necesarios más cambios?

La ordenanza está viva, es más fácil de cambiar. Si se detecta algo más, pero ya no sólo en el tema de la mujer, sino cualquier deficiencia, siempre se puede estudiar y, si procede, cambiar.

La nueva normativa ha complicado el reparto de pólvora.

Nos ha complicado el trabajo mucho, sinceramente no creo que este año tengamos el disparo que Alcoy se merece. Se está haciendo un esfuerzo brutal por parte de todos. Desde Navidad que se nos informó de la necesidad del permiso de avancarga nos pusimos manos a la obra. Hemos conseguido en dos o tres meses que más de 2.300 festeros consigan el carné, pero no son suficientes. En Alcoy para funcionar bien harían falta unos 3.000 kilos, ya que hay que tener en cuenta que nuestro recorrido es muy largo y con un kilo un festero no tiene suficiente, por lo que tendrán que repartir el recorrido con otro compañero. Desde luego, el disparo no lucirá, pero bueno, será un año especial.

¿Están buscando soluciones cara a las Fiestas de 2018?

Cara al año que viene vamos a prepararnos, ahora tenemos todo un año para plantear el tema de los dos kilos que permite la nueva ITC, ya que el problema es que hay que volcarlos en la cantimplora in situ y yo eso lo veo muy complicado. Vamos a buscar fórmulas, pero hay que tener en cuenta que sólo contamos con día y medio para repartir la pólvora.

El desprendimiento de una ladera afecta a cinco filaes, ¿cómo está el tema?

Es un tema complicado. Estas Fiestas la Llana y los Abencerrajes no podrán utilizar sus sedes. En pasar estos días se va a trabajar en ello.

Superados todos estos obstáculos, ¿cómo se prevén las Fiestas?

Estupendas. Estoy convencido de que saldrán muy bien. Los cargos están muy implicados y van a sacar unos boatos espectaculares. Sólo falta que el tiempo acompañe, aunque yo creo que con la ayuda de San Jorge será posible.