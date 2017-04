«El Casal ha sido muy valiente al modificar los puntos en los que había discriminación en las Fiestas de Alcoy»

Después de superar con éxito sus primeras Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy como concejal, Raül Llopis asegura que en esta ocasión «voy más desahogado». No obstante, los problemas con la pólvora y los cambios en la ordenanza han hecho que sea un año «complicado» y que «casi no me permite percibir que estamos ya en Fiestas».

¿Cómo se presentan este año?

Muy intensas y estoy convencido de que muy bien. Sabemos que la afluencia de gente será un éxito y posiblemente tengamos el 100% de las sillas vendidas y el 100% de los alojamientos ocupados. Los cargos y las filaes me consta que han realizado un gran esfuerzo para los desfiles, por lo que estoy seguro que será un año que recordaremos.

¿Qué novedades hay en esta edición?

Se conmemora el centenario del Himno y hemos querido centrar la celebración en hoy, el Día de los Músicos. Vamos a congregar a una veintena de músicos que dirigieron en algún momento el Himno, y todos ellos acompañarán a José Antonio Llinares en el recorrido hasta la bandeja. A lo largo del trayecto que recorren las bandas se repartirán octavillas con una breve historia sobre Gonzalo Barrachina y la letra del Himno. También tendremos un detalle con los músicos, a quienes se les entregará un portapartituras conmemorativo.

¿Se mantiene el dispositivo de seguridad del año pasado?

Sí, el año pasado se amplió y en esta ocasión se mantiene. Este aspecto es muy importante para velar por la seguridad de la ciudad y de la gente local y foránea.

Este año Alcoy ha tenido, quizá, uno de los carteles más polémicos...

Considero que la polémica con este elemento de las Fiestas la tendremos siempre. No hay un sistema perfecto y creo que es una batalla muy estéril. Si la ciudadanía lo considera, puede criticar, pero siempre con respeto y sin faltar.



Se continúa avanzando en la integración de la mujer...

Más que avances yo diría normalización. A día de hoy cinco filaes van a participar en la Diana. Al final, la sensación es de plena normalidad, aunque sí es cierto que este año es en el que más pasos se han dado. Creo que la Asociación de San Jorge y su junta directiva ha sido muy valiente por estudiar opciones y, finalmente, es el mundo de la Fiesta el que ha hablado y ha modificado en su propia ordenanza esos puntos donde había discriminación.

¿Cómo van los preparativos de última hora?

Está siendo una vorágine para las brigadas municipales. Se ha criticado mucho que empezasen a montar la enramada y el castillo a mediados de febrero, pero de no ser así no hubiese dado tiempo. Hay mucho trabajo a última hora.

Un deseo para estos días...

Que disfrutemos todos de las Fiestas de Moros y Cristianos en armonía y felices.