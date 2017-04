Los cargos festeros, cuatro sueños cumplidos en Alcoy

Luis Sanus, Fidel Mestre, Gabriel Barrachina y José Javier Bernabeu son este año los capitanes y alféreces de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. A continuación nos cuentan cada uno de ellos como están viviendo este año tan especial.

Luis Sanus. Capitán Cristiano de la Filà Almogávares

«El apoyo de familia y amigos me animó a vivir un sueño»

De profundas raíces festeras, Luis Sanus ha vivido desde que nació ligado a la tradición alcoyana, ha pasado por varias filaes y desde hace 22 años diseña trajes y boatos. En 2008 fue el autor del cartel y el creador del traje de Sant Jordiet, «el único que ha tenido la Filà Almogávares», a la que pertenece desde hace casi 18 años.

¿Cómo surgió la idea de ser capitán?

Como diseñador he trabajado 22 años ayudando a cumplir el sueño de muchos festeros y es una idea que me iba rondando, vivir la Fiesta desde un cargo, los preparativos. Con el apoyo primero de mi familia y después de mis amigos y de la Filà decidí echar adelante y vivir el sueño.

Viviendo en Alicante, ¿cómo ha compaginado los preparativos con su día a día?

Haciendo muchos kilómetros. Durante todo el año he subido tres veces por semana y desde Semana Santa estamos instalados en Alcoy.

¿Qué verá el público?

Verá quiénes fueron lo almogávares, cómo vivieron, cómo lucharon, es un boato que se divide en cuatro cuadros que reflejan la historia.



¿Es un diseño propio?

Sí. Yo he diseñado todos los trajes del cargo y el boato, menos la escuadra de negros.

¿Cómo ha sido el último año?

Trepidante, con muchas actividades culturales.

¿En qué acto disfrutará más?

A mí me gustan todos, pero la Entrada será algo espectacular, ¡un momento tremendo!









Fidel Mestre. Capitán Moro de la Filà Chanos

«Mi hijo fue el Al-Azraq joven y yo el mayor y respetable»

Chano de toda la vida. Así se define Fidel Mestre después de cumplir 54 años como miembro de la Filà y haber ocupado diferentes cargos. Durante su dilatada trayectoria ha sido Gloriero en tres ocasiones, ha participado en dos escuadras de negros y, a día de hoy, «soy fester de honor por la Asociación de San Jorge», destaca.

El año pasado su hijo fue alférez y ahora usted capitán.

Sí, por eso el argumento el año pasado fue la representación de Al-Azraq joven y guerrero que se exilió a Granada y en esta ocasión será su vuelta después de 17 años y de ser reclamado por sus vasallos. Vuelve con su corte a morir a su pueblo.

¿Cómo está viviendo la experiencia?

Pues tengo el problema de que mi mujer falleció y eso quita mucho la ilusión. Pero hay que aguantarse y apechugar.

¿Cómo se decidió a dar el paso?

Hace 14 años con el anterior capitán me quedé con la ilusión. Con tiempo y previo consentimiento de mi familia, lo solicité a la Filà.

Estéticamente, ¿tiene relación su boato con el de su hijo?

No tiene nada que ver. Mi hijo era Al-Azraq joven y luchador y yo seré un señor mayor, respetable, pero no guerrero.

Como capitán, ¿qué acto cree que le gustará más?

No lo sé, los he hecho todos y todos me gustan. Supongo que la Entrada debe ser muy emocionante, aunque sé que pasaré un rato malo (por la falta de su mujer). Disparar me gusta mucho y creo que este año disfrutaré más.











Gabriel Barrachina. Alférez Cristianos de la Filà Navarros

«Todo el boato tiene un sentido, no hay nada que no corresponda»

Un amigo le llevó a la Filà Navarros hace 25 años y desde hace 14 que hizo de caballero, acompañando a su amigo Jorge Espí cuando fue capitán, ha estado ahorrando para poder ser alférez.

¿Qué verá el público?

Un boato muy navarro y auténtico. Mi obsesión por coger referencias de Navarra me ha costado entre dos y tres viajes. Todo el boato tiene un sentido, no hay nada que no corresponda, y habrá tres momentos diferentes, uno más religioso, otro más mágico, otro totalmente guerrero.



¿Cómo está viviendo el cargo?

Muy intensamente. A tope porque la idea del boato es mía y le ha dado forma mi amigo el diseñador Michel Abiètar. Este año hemos tenido millones de actos y, la verdad, todos los cargos hemos estado muy a gusto, lo que ha facilitado mucho el poder disfrutar al máximo.

¿Quién le acompañará estos días?

En la carroza irá mi mujer con mi hija Núria, otra con nueve damas, en otra mi hijo Jordi y yo y en otra diez caballeros.

Los últimos preparativos son los más intensos.

La verdad es que desde el día que se descubrió el cartel tengo cierto nervio, ya parece que la cosa pica (sonríe). Esta última semana me he dedicado a ir cerrando cosas y ahora ya está todo listo para empezar a disfrutar de esta experiencia tan impresionante.











José Javier Bernabeu. Alférez Moro de la Filà Verdes

«Será un boato corto, ya que al ser el último del día la gente está cansada»

A punto de cumplir las bodas de oro en la Filà Verdes, José Javier Bernabeu ha ostentado todo tipo de cargos en ella, ha sido 8 año mayoral y durante cuatro estuvo en la directiva del Casal.

¿Siempre quiso ostentar un cargo?

Yo no lo tenía previsto, pero mis hijos me han insistido mucho y han ido convenciéndome. Además la Filà no tenía alférez y también me animó.

¿Con qué sorprenderá en la Entrada?

Aquí está todo inventado (bromea). Será un boato corto, porque es el último del día y la gente ya está cansada. Desde luego, esperamos que le guste mucho a todo el mundo.

¿Quién le acompañará?

Prácticamente toda la familia..., mi hija, mi hijo, que estará en la escuadra de negros, mi yerno, mis cuñados, mis nietos... Todos menos mi mujer. Ella me ha apoyado y animado, pero prefiere verlo todo, disfrutar del momento desde fuera.

Seguro que hay algún momento que le haga especial ilusión de las Fiestas de Moros y Cristianos.

Bueno, todos me gustan. La Entrada es el primer acto y el más multitudinario, pero la Procesión de Día de San Jorge por la mañana es quizás la que más me gusta. Otro acto en el que disfruto mucho es el disparo y, aunque me hubiese encantado participar, por motivos de salud no podré y lo hará mi yerno en mi lugar.