La unión de la arquitectura y el diseño en la nueva colección de Roche Bobois

En cada una de sus 250 tiendas repartidas por todo el mundo, una de ellas en Alicante, Roche Bobois ofrece colecciones originales, una fabricación exclusivamente europea con un alto nivel de personalización. Muebles diseñados en colaboración con diseñadores de renombre, como Christophe Delcourt o Stephen Burks, y grandes casas de moda, entre las que destaca Jean Paul Gaultier o Christian Lacroix Maison. Y ahora es el momento para el prestigioso diseñador y arquitecto francés Jean Nouvel, quien ha firmado con Roche Bobois una nueva colección, basada en la esencia de las formas.



Esta colaboración es única y demuestra la estrecha relación entre la arquitectura y el diseño. Así, Nicolas Roche, Director de las colecciones, afirma que "hacía tiempo que quería trabajar con algún arquitecto para colecciones de muebles, quería saber cómo reaccionaría una persona normalmente habituada a manipular materias y volúmenes y se encontrara frente a preguntas de tipologías y de funcionalidad de objetos que utilizamos a menudo. Y entonces aposté por esa aproximidad minimalista de Jean Nouvel que podría converger con el espíritu Roche Bobois". Por su parte, Jean Nouvel confiesa haberse sentido fascinado "por la mirada y la experiencia de esta empresa francesa, que ha adquirido una gran implantación y reconocimiento internacional".





Nouvel, quien no se define como un diseñador, sino como, ha creado para Roche Bobois una mesa y aparador-columna lacados , creaciones a la vez misteriosas y evidentes cuyas formas esculpen y reflejan el espacio que las envuelve. Según él mismo relata, "lacon plato giratorio simboliza la abundancia y el descubrimiento de la cocina china, que no cesa de renovarse. Durante mis viajes a China, siempre me sorprende ver que estas mesas festivas y de ceremonia, tratándose de un plato de cristal o mármol, colocado sobre un mecanismo giratorio en el centro, pero, mágico o excepcional. Así que exploré lo que sería una mesa, cuya parte giratoria es más colorida".

Desde la casa francesa han quedado realmente encantados con el resultado final del trabajo realizado por Nouvel. Por ejemplo la Columna "es un objeto desconocido para la mayoría: un aparador cilíndrico inédito, a la vez que misterioso e innovador, abstracto, casi cósmico", exclama asombrado Roche. El director de las colecciones asegura que en este comienzo de año, la colección de Roche Bobois está marcada por lo inesperado, tomando otros senderos. Y para lograrlo han contado con Jean Nouvel, pero también con "creaciones originales sin llegar a ser contradictorias, singulares sin estar fuera de tono", afirma Roche, quien añade que siguen estando "en la línea de lo positivo, de la suavidad y en ese juego a la vez gráfico y visual".





El nuevo rumbo de Roche Bobois en 2017



En la nueva colección 2017 de Roche Bobois se une elde la biblioteca Légend , diseñada por Christophe Delcourt, con la, lo que supone una doble mirada que reflejan dos de las. Por un lado, la biblioteca Légend representa un icono para Roche Bobois, que, por otro lado, exploracon nuevas creaciones bajo la firma de Jean Nouvel. "Este ejercicio de estilo permite a Roche Bobois expresar el acercamiento de la mesa y del orden", afirma, Presidente de dirección.

A lo largo del primer trimestre de 2017 se abrirá la primera tienda en Tokyo, en el barrio tan apreciado de Ayoma. De la misma forma, "hay varios proyectos en curso en China y en Corea del Sur, en el que un tercer Showroom abrirá sus puertas este año", aclara Bonan. Desde hace más de medio siglo, y en paralelo a una posición de liderazgo en Francia, Roche Bobois se posiciona internacionalmente, estando presentes en más de 55 países.