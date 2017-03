Ahora, la alimentación ecológica al alcance de todos en Alicante

Better Pan, para los enamorados del pan saludable; el de verdad



Better Pan es un pequeño obrador artesano, situado muy cerca del Centro Comercial Gran Vía de Alicante, en el que encontrarás un pan realmente de calidad debido a sus ingredientes ecológicos. Se elabora pan y repostería con ingredientes naturales procedentes de la agricultura ecológica, obteniendo productos de un alto valor nutritivo. Las harinas utilizadas son ecológicas y molturadas a la piedra y no se hace uso en ningún momento de conservantes ni aditivos químicos.



Los panes de Better Pan están hechos con amor, sin prisas, formados a mano, utilizando masa madre de cultivo y con fermentaciones largas, lo que les aporta un gran sabor y aroma además de larga conservación. La masa madre de cultivo está formada por levaduras salvajes, que otorgan una serie de ventajas nutricionales a sus panes, ya que degrada el gluten, permite la asimilación de los nutrientes y baja su índice glucémico.



Tratan de devolver al pan al lugar que se merece, el de un alimento sencillo y bueno, sin pretensiones pero muy importante en nuestra alimentación. En Better Pan hacen pan de verdad, con olor y sabor al pan de siempre.



Pásate por Better Pan, en la Plaza del Alcalde Agatángelo Soler 4 en Alicante, y descubre el sabor del verdadero pan, o llama al 966 59 26 70 para más información.



Ecomercat, productos que representan el respeto hacia la naturaleza



La gran mayoría de lo que vende Ecomercat son productos que cultivan en su propio huerto, situado en la partida de Vallongas de Elche, aunque también comercializan con otros agricultores. En su tienda, ubicada en la Avinguda de Illice, 36 de Torrellano-Elx, podrás encontrar tanto alimentación ecológica, con una enorme variedad de fruta y verdura fresca, así como cosmética, higiene personal y productos de limpieza naturales, todos ellos caracterizados por ser productos cercanos, locales y de nuestra tierra.

Ecomercat, cuyo objetivo es ayudar a cuidar y mejorar el medio ambiente y la vida de las personas, dispone de especialistas que te asesorarán sobre cualquier dudas que tengas a la hora de adquirir un producto, además de contar con la experiencia de terapeutas profesionales que ofrecen terapias personalizadas, como Biorresonancia, terapia de Flores de Bach, dietista nutricionista y masajes terapéuticos.

En Ecomercat podrás comprar legumbres a granel, y también dispone de panadería propia y repostería 100% artesanal. Una buena forma de darle al paladar algún capricho mientras te cuidas con ingredientes naturales.

Para solicitar más información sobre sus productos, horarios o cualquier otra cuestión puedes llamar al 965 68 00 98 o enviar un correo electrónico: info@ecomercat.es