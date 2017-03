Las necesidades de los pacientes como eje central en los Hospitales Torrevieja y Vinalopó

¿Qué espera un paciente del equipo que dirige su hospital o centro de salud? Como mínimo, que conozca sus necesidades y que las tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones. Ésta es la máxima en el día a día de la doctora Eva Baró y los doctores Rafael Carrasco, Hipólito Caro y David Salinas, quienes conforman el equipo de Dirección Médica de los Departamentos de Salud de Torrevieja y Vinalopó.



La doctora Baró es nefróloga. Acumula más de 10 años en la organización y cuenta con una dilatada trayectoria profesional con experiencia tanto en la atención clínica como en gestión. «Más allá del cargo, mi reto como directora médica es el de garantizar que lo que hacemos, lo hacemos pensando en el paciente. Creo en el trabajo en equipo, en la medicina bien hecha y estoy convencida de que el paciente percibe el buen hacer de nuestros profesionales».



«Dime qué necesitas para atender mejor a tu paciente» es como entiendo nuestra responsabilidad, explica el doctor Rafael Carrasco, médico especialista en Medicina Intensiva. «Somos los responsables de dotar a nuestros médicos de herramientas que les permitan ser mejores en su trabajo, y que repercutan en beneficio del paciente». En ocasiones la solución es fácil, otras veces es más compleja, «pero intentamos siempre dar respuesta, trabajar mano a mano, pisar el terreno y prestar el apoyo necesario».



«A los directivos de hoy se les exige un extra», asegura el doctor David Salinas, que no ha dejado de lado su labor clínica al ocupar su puesto como gestor. «Mantener mi actividad como anestesiólogo, me permite conocer las particularidades del equipo, del trabajo, y compartir información de primera mano». Una información que es tan importante como el análisis de datos relacionados con las intervenciones, reingresos, complejidad, mortalidad, eficiencia, etc. «El sistema informático nos facilita todos los datos, nosotros ponemos el lado humano».



El doctor Hipólito Caro dirige el área de Atención Primaria, la puerta de su despacho siempre está abierta, aunque es de los que prefiere gestionar en distancias cortas y por eso recorre todos y cada uno de los centros de salud en los que trabaja su equipo. «Los médicos de primaria son quienes establecen ese vínculo de confianza entre el paciente y la organización, y mi reto no es más que reforzar ese vínculo, conectando a los profesionales de primaria con los de hospital y procurando que la comunicación en todos los niveles sea perfecta».



Proyectos satisfactorios



«Principalmente me siento orgullosa de la atención integral, inmediata y absolutamente organizada que estamos ofreciendo a todos nuestros pacientes, pero especialmente a los oncológicos y renales», indica la doctora Baró. «Son pacientes que requieren una asistencia muy específica, que exige una sensibilidad especial, y ver la actitud proactiva de nuestros profesionales y su compromiso con los pacientes me produce mucha satisfacción». «Como nefróloga, es un orgullo haber podido diseñar personalmente el servicio antes de que los hospitales abrieran sus puertas y elegir al equipo de profesionales que hoy ofrece una asistencia global que muchos pacientes no tenían». «Es habitual que en determinadas zonas, los pacientes acudan a diálisis a un centro privado y que su médico de familia no mantenga comunicación con el nefrólogo que le atiende, «en nuestros hospitales esto es inconcebible y esto es una excelente noticia para el paciente».



Para el doctor Rafael Carrasco, «sin duda, me produce especial satisfacción saber que ante un problema de salud grave el paciente está en buenas manos. Contamos con una cartera de servicios propia de grandes hospitales con servicios como Hemodinámica que atiende de forma inmediata, y con amplias garantías, a pacientes con infarto de miocardio. Cirugía cardiaca, servicio de referencia, que asume la más compleja patología del corazón, excepto el trasplante. O Radiología intervencionista, que con técnicas muy específicas no disponibles en otros centros, evita a determinados pacientes someterse a una cirugía mayor en quirófano, reduciendo complicaciones y mejorando su recuperación. Como médico intensivista me siento orgulloso del área del corazón que tenemos, pero también de los excelentes resultados de nuestra Unidad de Cuidados Intensivos, que cuenta con un alto nivel de supervivencia, con indicadores de calidad y seguridad que nos colocan a la cabeza del sistema nacional de salud». Todo ello, explica, es fruto del trabajo de los profesionales, que se esfuerzan por humanizar la asistencia al máximo nivel para conseguir resultados excepcionales.



Por su parte, el doctor Hipólito Caro afirma que «poder decir que existe de verdad continuidad asistencial, es decir, que el paciente puede acudir a su médico de familia, requerir asistencia hospitalaria, volver a su centro de salud, siempre de forma coordinada, con una comunicación real, un seguimiento compartido y una colaboración máxima entre profesionales». Cada vez son más los médicos de hospital que visitan los centros de salud para pasar consulta. Sin duda es una forma de acercar su especialidad a los ciudadanos, siendo más accesibles y resolutivos «porque lo importante no es el lugar, sino la atención que se presta al paciente».



Y el doctor David Salinas dice sentirse «orgulloso de pertenecer a una organización que tiene como único objetivo mejorar la salud de la población. Contamos con medios, tanto a nivel material como profesional, de primer nivel, y esto repercute en la salud de los pacientes». «Es muy satisfactorio ver que existe una cultura de mejora continua, de búsqueda de la calidad, poniendo siempre las necesidades de los pacientes como eje central».







Dirección Médica de los Departamentos de Salud de Torrevieja y Vinalopó

Estudió Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó su residencia en la Fundació Puigvert. Nefróloga en diferentes Unidades de Trasplante Renal. Es Máster en Nutrición clínica por la UAB y Master en Dirección de Organizaciones sanitarias. En 2006 se incorporó al Hospital de Torrevieja y en 2010 al Hospital del Vinalopó como Jefa de Servicio de Nefrología. Es Directora médica desde 2016.

Dr. Rafael Carrasco:

Estudió en la facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Residencia en el Hospital General Universitario de Alicante. Es Doctor en Medicina CUM LAUDE por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tras desarrollar su labor en diferentes centros, en 2010 se incorporó al Hospital del Vinalopó como Jefe de Servicio de Medicina Intensiva. Actualmente es Director Médico.



Dr. David Salinas:

Estudió en la facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Realizó período de residencia como especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. En 2010 se incorporó a la plantilla del Hospital del Vinalopó. En 2013 es nombrado Jefe del Servicio de Anestesia del Hospital de Torrevieja. Actualmente es Director Médico.



Dr. Hipólito Caro:

Estudió en la facultad de Medicina de la Universidad de Granada, donde se formó como médico de familia. Ha desarrollado su labor como médico en Atención Primaria desde 1983 y también como facultativo en Urgencias. Durante más de 15 años ocupó el cargo de coordinador médico de diferentes centros de salud. Desde 2006 es Director Médico de Atención Primaria.