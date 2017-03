Atento a estos consejos si vas a comprar un vehículo de ocasión

Comprar un coche de ocasión no es una decisión fácil puesto que la inversión necesaria para adquirirlo es significativa. De esta forma, nuestra elección dependerá en gran parte del presupuesto del que dispongamos y del tipo de automóvil que deseemos, más aún si se trata de coches de alta gama, como por ejemplo Jaguar o Land Rover.



Es importante que tengamos en cuenta diversos factores de los que dependerá que nuestro nuevo vehículo de ocasión o Km0 tenga las mismas prestaciones y garantías que uno nuevo. Desde el Departamento Comercial del concesionario Mundicar de Alicante nos aconsejan varios aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo de ocasión de alta gama.



1. Tenemos que considerar que no es lo mismo comprar nuestro vehículo en un concesionario oficial que comprarlo a un tercero donde no vamos a tener las mismas garantías ni tendremos dónde acudir en caso de algún problema. No es lo mismo que el vehículo tenga un propietario particular, a que sea de renting, de importación, o que se venda en un concesionario oficial. Por lo que debemos elegir correctamente su procedencia.

2. Revisar el exterior de vehículo para comprobar que no hay golpes, así como fijarse en los cristales, los cuales deben ser los que vienen de fábrica y los distinguirás porque están numerados.

3. Observar si tiene piezas repintadas como paragolpes, limpiaparabrisas, etc... ya que nos dará pistas y podremos preguntar sobre las posibles reparaciones.







4. Comprobar que las puertas están perfectamente ajustadas y cierran bien, ya que en caso contrario ha podido tener golpes y no estar debidamente reparado.

5. Con la música apagada y prestando la máxima atención, debemos oír el motor, ruidos y cualquier anomalía que podamos detectar, puesto que muchas veces nos pondrán la música para no detectar posibles fallos.

6. Probar en carretera el sistema de frenado, ya que si el coche se desvía en recta cuando frenamos es debido a que tiene problemas de dirección.

7. El desgaste de tapicerías y volante es importante ya que nos indicará si equivale a los Km o a los años de antigüedad.

8. Comprobar neumáticos, ver deformaciones y estado, de forma que podremos ver si desgasta igual o tiene problemas de dirección.

9. El libro de mantenimiento es muy importante, ya que nos ofrece mucha información, como si se han hecho las revisiones pertinentes por la casa o ha tenido garantías asociadas, así como los km reales del vehículo.

10. Repasar la documentación y que ésta se corresponda al vehículo que tenemos ante nosotros.



Por último, es importante destacar que siempre hay que pedir un contrato de lo que nos van a vender, incluyendo un año de garantía mínimo, así como de todo lo que nos han comentado en el proceso de venta. De esta forma evitaremos llevaremos sorpresas de última hora y solo tendremos que preocuparnos de disfrutar de nuestro Jaguar.