No te pierdas la Semana de los Arroces en el restaurante alcoyano Lolo

Son ya 25 años que Juan Manuel Alonso, más conocido como «Lolo», lleva organizando su ya famosa Semana de los Arroces. Se trata de un evento gastronómico que se ha convertido en todo un acontecimiento social en Alcoy y comarca. «Llevamos realizando estas jornadas a lo largo de 25 años de forma ininterrumpida, sin fallar un solo año; creo que muy pocos pueden presumir de algo así. Por tanto, no es de extrañar que haya mucha gente que me pare y me pregunte por las fechas exactas de cuándo voy a realizar las jornadas, para encajarlas en sus agendas», explica orgulloso Lolo.





En esta ocasión, la XV edición de la Semana de los Arroces se celebrará desde el lunes 6 de marzo hasta el viernes 10 marzo. Si en años anteriores se servían dos tipos de arroces diario, uno de carne y otro de pescado, para esta ocasión, y como novedad, «hemos realizado una selección de los cinco arroces que más éxito han tenido a lo largo de estos 25 años y ofreceremos uno cada día», indica Lolo.



En este sentido, cabe señalar que los arroces elegidos para servir durante estas jornadas son el arroz con raya, ajitos tiernos y cigalitas; arroz de langostinos y vieiras con all i oli al coral de cigala; arroz a banda con sepia, alcachofas y gamba roja; arroz con centolla de las rías con tropezones y, por último, el muy apreciado por los clientes arroz de rape, bogavante y galera.







Y todos los días, previamente al arroz, se ofrecerá ibéricos de bellota «Joselito», quesos artesanos y salazones variados junto a un toque de marisco hervido, aperitivo de mercado y cerveza Heineken.



Y para finalizar, los postres más solicitados, justo antes del café. Para culminar las jornadas, nada como una sobremesa con gin tonics y combinados de ron de marcas afamadas como Martin Miller´s, Master´s, Matusalem y ron Barceló.



El éxito está asegurado. «El año pasado hicimos más de 1.200 servicios, que supone más de 200 servicios cada día. Y este año llevamos la misma tónica». El mérito de esta acogida por parte del público se fundamenta en varios pilares: cocina tradicional y de mercado con una cuidada selección de ingredientes, la privilegiada ubicación del restaurante Lolo, a las faldas de La Serreta, en plena naturaleza y próxima al parque natural de la Font Roja, y sobre todo, el carisma y la energía que desprende Lolo, muy conocido y querido en la capital de l´Alcoià. «Pero también, hay que moverse mucho y dar a conocer en los medios este evento», puntualiza este profesional que lleva 37 años en la hostelería.





El menú día a día

Lunes, 6 de marzo: Arroz con raya, ajitos tiernos y cigalitas

Martes, 7 de marzo: Arroz de langostinos y vieiras con ali-oli al coral de cigala

Miércoles, 8 de marzo: Arroz a banda con sepia, alcachofitas y gamba roja

Jueves, 9 de marzo: Arroz con centolla de las rías con tropezones

Viernes, 10 de marzo: arroz de rape, bogavante y galeras



Todos los días: Ibérico de bellota «Joselito», quesos artesanos, salazones variado, toque de marisco hervido, aperitivo de mercado y cerveza Heineken.



Sobremesa: Martin Miller´s , Matusalem, Master´s y Ron Barceló