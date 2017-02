Prepara tu cuerpo para el buen tiempo

Poco falta para la llegada del buen tiempo y con ello comenzar a dejar al descubierto piernas, brazos...y aquellas partes de nuestro cuerpo que no se suelen apreciar demasiado durante los meses invernales. Muchas veces es en ese momento cuando nos fijamos en que hemos acumulado cierta cantidad de grasa en alguna parte del cuerpo y que hemos cogido algún kilo de más. Tenemos claro que las dietas milagrosas de última hora no producen los resultados deseados ni a medio ni a largo plazo. El ejercicio constante y una dieta equilibrada son la clave de una bonita figura, pero si además lo complementamos con tratamientos especializados para la eliminación de grasa y la reducción de celulitis los resultados se verán triplicados. También nos gusta mostrar una piel limpia, sin pelos ni granitos, y para ello aplicamos la última tecnología en fotodepilación.





Son muchos los centros de estética y salud que cada vez se especializan más en este tipo de tratamientos adelgazantes, y Alicante cuenta con una gran variedad, entre la que os sugerimos algunos de ellos. Basados en terapias y productos naturales, los tratamientos se personalizan en base a las necesidades de cada persona, acorde a sus hábitos alimenticios, su estado de salud o la edad. Pero no dejamos atrás las últimas tecnologías, como la cavitación, presoterapia o ultrasonidos.





No te preocupes si no observas resultados después de la primera sesión, ya que es a medio plazo cuando comprobarás su eficacia, justo a tiempo para lucir el cuerpo que deseas.





Rambla 6: Desde 1985, este centro de "Estética y Salud Natural" ubicado en Sant Joan d´Alacant, presta una atención cercana y profesional a cada uno de sus clientes, dándoles un trato de excelencia. Este centro multidisciplinar nos ofrece de forma integral tratamientos de Acupuntura, Naturopatía, y Estética facial y Corporal totalmente personalizados. Tal y como nos comenta la gerente del centro, Elena Teruel, "no existe un tratamiento estrella o de moda en nuestro centro, existen tratamientos eficaces, personalizados, adaptados a las necesidades actuales del cliente, que irán modificándose según evolucionan los resultados".





En Rambla 6 cuentan con una amplia tecnología con resultados demostrados, que te ayudarán a perder esos kilos de más de forma sana y natural, con tratamientos globales o localizados, según tu necesidad. La prioridad del equipo que forma Rambla 6, es el cliente, y trabajarán a tu lado para que cumplas tus objetivos. Puedes pedir una primera cita informativa, gratuita y sin compromiso, en la que se realizará un primer contacto para conocer y valorar tus necesidades, pudiendo llegar a la conclusión del tratamiento recomendado y su protocolo de aplicación.





Estación 7: Este centro de Estética y Ayurveda, con 23 años de experiencia en Alicante, está profundamente especializado, gracias a la dilatada experiencia de su propietaria, Mari Carmen Trujillos, en mejorar tu cuerpo y tu salud, tanto a nivel físico como mental. Estación 7 no es un centro de estética al uso, puesto que lo que le diferencia respecto a las clínicas convencionales de belleza y adelgazamiento es la aplicación de terapias y productos naturales provenientes de la India, conocida como Terapia Ayurveda. Su fin es la búsqueda del equilibrio entre cuerpo y mente y se presenta como una alternativa a los centros de estética que conocemos a menudo.





Con unos precios muy asequibles, en Estación 7 obtendrás unos resultados a medio plazo pero efectivos puesto que las esencias y productos naturales utilizados en la terapia harán efecto dependiendo de la grasa acumulada de cada persona y en qué zona esté localizada. Desde luego, que vivirás una experiencia de lo más agradable y relajante.





Inés Terrón: El Centro de Belleza Inés Terrón se encuentra en constante evolución y adaptándose a las necesidades de sus clientas. Por ello, potencia los tratamientos globales, es decir, que en una misma sesión emplea tanto las últimas tecnologías como los tratamientos manuales, llevando a cabo una sinergia entre ambos. En primer lugar se elabora un estudio personalizado, donde se especifica la edad de la clienta, si ha realizado dietas o no, el tipo de grasa que tiene en el cuerpo... En segundo lugar, un análisis sobre las medidas y peso, y finalmente, con todo el diagnóstico previo, se expone el presupuesto a la clienta.





Inés Terrón, tras una dilatada carrera de éxitos profesionales, asegura que "si no se trabaja de forma global combinando el trabajo manual con la aparología de última generación, la cual sirve para el calentamiento muscular en la electroestimulación, eliminación de depósitos grasos con la cavitación y reducción de grasa y reafirmación del tejido con la radiofrecuencia, los resultados no son los adecuados, y no sirve para nada todo lo invertido". Es por ello que todas sus sesiones son totalmente personalizadas para lo que cada paciente necesita, combinando los tratamientos para obtener el mejor resultado. Éstos los aplicará en función de la grasa, de forma que si está localizada en una parte del cuerpo el tratamiento será de 7 sesiones de una hora cada una por 335€; sin embargo, si la grasa está por todo el cuerpo el tratamiento será por 450€ de dos horas cada sesión.





El Centro de Belleza Inés Terrón tiene un lema, y es "vivir más pero vivir mejor". Por ello dispone además de un dietista especializado, que elaborará una dieta y un seguimiento individualizado, y un biólogo genetista, que realiza análisis genéticos para averiguar las carencias nutricionales del cliente y concluir qué es lo que le hace engordar de su dieta para eliminarlo y qué nutrientes debe aportar a ella.





Armonie Concept: Aúnan el uso de las últimas tecnologías y tratamientos de vanguardia con las técnicas ancestrales de masaje. Así en el campo de los tratamientos de adelgazamientos ofrecen Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU), entendida como una nueva tecnología que se perfila actualmente como una de las más eficientes en aplicaciones médico-estéticas para el tensado cutáneo y el tratamiento no quirúrgico de la flaccidez facial. Las ventajas de este sistema son la pérdida entre 2-3cm con solamente un tratamiento y entre 5-8cm con tres tratamientos. Es una tecnología no invasiva, sin tiempo de inactividad requerido que reduce las células de grasa mientras que los vasos sanguíneos y nervios permanecen ilesos.









Por otro lado destaca Criolipólisis Neocrio, a través del cual podemos decir adiós a la grasa localizada. Es un tratamiento indoloro no invasivo cuyos resultados son perceptibles desde la primera sesión. Consistente en un frío que adelgaza.



Presoterapia se utiliza para la reducción, eliminación o prevención de grasas mediante la activación del drenaje linfático, reactiva el sistema circulatorio, aumenta la oxigenación del cuerpo, estimula el sistema inmunológico y tonifica los músculos. Puede tratar todo el cuerpo, especialmente abdomen, piernas y brazos. Con este tratamiento se mejora los procesos de eliminación de toxinas, y a su vez la oxigenación de los tejidos, de esta manera actúa compensando inconvenientes de la vida sedentaria moderna.





Body Shap es el tratamiento anticelulítico que combina técnicas de radiofrecuencia bipolar, infrarrojos, vacío y masaje. El resultado es espectacular desde la primera sesión.





Por último, la Maderoterapia emplea instrumentos de madera de diferentes tamaños y formas, diseñados para adaptarse anatómicamente al cuerpo y estimular las diferentes capas del tejido. Esta técnica ofrece grandes beneficios terapéuticos, anticelulíticos, reafirmantes, antienvejecimiento y relajantes. Es un método natural que trata la celulitis, tonifica el tejido, moldea el cuerpo, levanta los glúteos y ejerce un efecto relajante excepcional.





Terciopelos: La fotodepilación es un término que abarca a los sistemas más populares de depilación actual tanto al láser como a la luz pulsada. Ambos sistemas son efectivos si la maquinaria cumple con la normativa y son aparatos eficaces. En los últimos años hemos visto como han ido abriendo y cerrando centros dedicados a la fotodepilación y se ha ido despreciando y devaluando el tratamiento en sí mismo.



A nadie nos gusta que jueguen con nuestro tiempo ni con nuestro dinero, de ahí la importancia de ponernos en manos solamente de quien nos garantice los resultados y nos optimice el tratamiento adaptándolo a nuestras necesidades.

En Terciopelos, ubicada en San Juan, contamos con Láser y Luz pulsada de la marca Deka con tecnología alemana y nuestros aparatos están revisados constantemente por la propia marca. De este modo podemos garantizar el resultado del tratamiento y reducir al mínimo el número de sesiones.



Ahora es el momento de invertir en uno mismo y en comodidad. Dentro de nada llega la primavera y apetece lucir una piel limpia, sin pelos ni granitos.

En Terciopelos puedes decirle adiós al pelo en las piernas por tan solo 45 euros por sesión.