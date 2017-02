Centro Dermatológico Estético ofrece a sus pacientes la tecnología más puntera en remodelación corporal

Dra. Eva Garrigós. Unidad de Medicina Estética. Centro Dermatológico Estético. Alicante

Los tratamientos de remodelación corporal están a la orden del día. Mantener la figura y la tonificación corporal son metas que las personas nos proponemos con frecuencia y más cuando se aproxima la primavera y empezamos a retirar prendas de abrigo, dejando a la vista nuestra silueta y con ella, la celulitis, piel de naranja, flacidez€ etc.



En Centro Dermatológico Estético contamos con la ventaja de poder realizar una amplia combinación de tratamientos en la remodelación corporal. En numerosas ocasiones los hemos detallado, entre otros, Cyclone, el sistema LPG endermologie, plataformas vibratorias, etc. Hoy sin embargo, centramos nuestra atención en dos tecnologías punteras, para poder ofrecérselas a nuestros pacientes y con posibilidad de combinación con otros de los tratamientos restantes de los que disponemos. Hablamos de UltraShape Power y VelaShape III. La forma de trabajar de estas técnicas es única y exclusiva, y aunque ambas se emplean en el tratamiento de la remodelación corporal, cada una de ellas actúa de forma diferente sobre los tejidos ofreciendo resultados espectaculares en un número reducido de sesiones.



UltraShape Power es un tratamiento empleado para eliminar la grasa, la remodelación corporal y la mejora de la figura. Trabaja mediante impulsos específicos de ultrasonidos para eliminar las células adiposas de forma selectiva e inmediata y de forma mecánica (no térmica). El tratamiento reduce el contorno de forma apreciable y duradera. Es un método no invasivo y no requiere anestesia ni sedación para su realización. Además de destruir las células grasa. Los resultados del tratamiento varían de un paciente a otro, pero como media se reducen 4 cm de contorno en 3 sesiones. Se puede aplicar en abdomen, muslos (cartucheras) y costados, y los resultados son duraderos en el tiempo.

VelaShape III moldea la figura, reduce la flacidez y celulitis. Es un tratamiento no invasivo que combina tres tipos diferentes de tecnología para conseguir remodelar la figura: infrarrojos, radiofrecuencia bipolar y manipulación mecánica de los tejidos mediante vacumterapia (Succión). Se obtiene una reducción de la piel flácida y el volumen en las zonas tratadas (abdomen, brazos, muslos€).Favorece la circulación y el drenaje linfático, consiguiendo que la piel adquiera una buena estructura. Los pacientes experimentan una reducción media de 1 a 3 centímetros visibles en algunos casos a partir de la primera sesión.







En definitiva, conseguir un contorno ideal es posible con la ayuda de la tecnología adecuada. La base de un cuerpo diez radica en mantener una dieta equilibrada sumado a la realización de ejercicio físico moderado de forma regular.

Tanto UltraShape Power como VelaShape III son métodos de ayuda para conseguir la remodelación corporal adecuada y mantenerla en el tiempo. Si le surgen dudas, en Centro Dermatológico Estético los médicos al cargo de la Unidad de Medicina Estética estaremos encantados de informarles y de valorar su caso de forma personalizada antes de comenzar con los tratamientos.



Recuerde, que además de esta tecnología, también disponemos de muchos otros aparatos con posibilidad de combinación terapéutica según el caso individual de cada paciente, para poder garantizarles como siempre los mejores cuidados, de manos de los profesionales mejor formados y con la tecnología más vanguardista para la salud de su piel.