Un embarazo viable es posible gracias al Programa de Garantía de Embarazo del Instituto Bernabeu

En una sociedad en la que todo se puede adquirir, apostar por un tratamiento de reproducción asistida cuando no hay una seguridad de que se logre el objetivo supone desazón e incertidumbre. "Es como comprar una caja sin tener la certeza de que dentro hay algo", explican gráficamente desde el Instituto Bernabeu, que durante tres décadas ha atendido 46.400 pacientes de 63 países. Someterse a un tratamiento de fecundación in vitro (FIV) no siempre supone tener un final feliz. "Por eso desde el Instituto Bernabeu diseñamos un programa de compromiso 100% con el resultado. Y de esta forma damos tranquilidad y seguridad a las parejas de que conseguirán ser padres", añaden.



El compromiso con los pacientes hizo que de forma casi natural el centro referente en medicina reproductiva diera un paso adelante dando a luz hace tres años su Programa de Garantía de Embarazo. El Instituto Bernabeu fue pionero en ofrecer este Programa que supone el compromiso total con los pacientes y una confianza absoluta en la calidad del servicio que se presta y en el trabajo bien hecho que supone asegurar el embarazo o en caso contrario devolver el importe abonado.



El objetivo de este Programa es ofrecer tranquilidad a quien desea tener un hijo y sabe que el resultado es incierto. Someterse a un tratamiento de reproducción asistida supone una gran carga emocional para la mujer. Ofrece a los pacientes sosiego para afrontar y conseguir el deseo que, en muchos casos, se ha truncado anteriormente. La clínica asume un riesgo porque confía en sus buenos resultados y la calidad de los tratamientos que aplica, siempre a la vanguardia.



Hace tres años Instituto Bernabeu fue pionero en la creación del Programa de Garantía de Embarazo para aquellas personas que recurren a un tratamiento de reproducción asistida para ser padres. Y hoy se ha afianzado y tiene una alta consideración porque supone eliminar el riesgo económico de someterse a tratamientos que en la mayoría de los casos requieren de muchas y muy sofisticadas pruebas.



El compromiso de la Garantía de Embarazo supone la devolución del importe pagado de no conseguir un embarazo evolutivo. La paciente que se acoge a este programa tiene a su disposición una completa gama de servicios y pruebas médicas que le ayudarán a lograr un embarazo viable con la tranquilidad de poder desarrollar sus tratamientos durante 18 meses. Cuenta con todos los controles ecográficos, analíticas, revisiones y pruebas necesarias y con estudios exhaustivos que incluyen entre otros cariotipos, tests de compatibilidad genética (TCG) en el embrión que permite descartar más de 600 enfermedades hereditarias y estudio de posibles mutaciones del cromosoma X-frágil entre otras pruebas.



El centro alicantino de medicina reproductiva cuenta con un equipo humano de alta especialización formado por ginecólogos, embriólogos, biólogos, genetistas, endrocrinólogos y la tecnología más avanzada, con laboratorios especializados.

Para el paciente, la tranquilidad es saber que el Instituto Bernabeu cuenta con criterios de buena praxis certificados y acreditados por la norma ISO 9001:2008, SEP stamp, EFQM y SEP internacional. Para la clínica el objetivo es lograr que la pareja logre su deseo y no sufra por ello porque tiene el 100% de garantía de alcanzarlo.