La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche crea la Escuela de Salud

Esta Escuela de Salud beneficiará a la formación y sensibilización en hábitos de vida saludables que los estudiantes de Enfermería realizarán entre pacientes reales y personas sanas.

Mejorar la calidad de vida de las personas desde las perspectivas de la prevención y la promoción de la salud es el objetivo con el arranca la Escuela de Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que tiene como fundamento el fomento de estilos de vida saludables en la población mediante la prevención de enfermedades y problemas de salud y la promoción de hábitos saludables.

Se trata de una iniciativa pionera en los estudios universitarios de Enfermería en la Comunidad Valenciana, ya que los alumnos de esta titulación podrán aplicar sus conocimientos teóricos con pacientes reales, especialmente jóvenes y personas mayores, a través de talleres de promoción de hábitos saludables que se desarrollan en colegios, institutos, asociaciones de pacientes o centros sociales. «Está dirigido desde un punto de vista de la prevención primaria, es decir, ya no vamos únicamente a hospitales, a centros de salud, sino que también trabajamos con la población sana», asegura Arantxa Cámara, una coordinadora de la Escuela de Salud en la UCH-CEU en Elche.

En este sentido, incide la coordinadora, la iniciativa ofrece a los estudiantes «la oportunidad de poder interactuar con las personas en entornos diferentes a los de un hospital, propiciando que puedan detectar una patología y trabajar sobre estilos de vida positivos. La Escuela permite trabajar en ese sentido: en la prevención y la promoción».

Para ello, según Ricardo Martín, también coordinador de la Escuela, esta modalidad, conocida como Enfermería Comunitaria, se llevará a cabo con sesiones de prevención de caídas, envejecimiento activo y cuidados básicos a personas dependientes, «destinado a aquellas familias con personas dependientes a su cargo para enseñarles actuaciones básicas en el cuidado de personas dependientes como las posturas, la higiene dental o el aseo personal, así como talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)».

De este modo, explica Ricardo Martín, «desde la Universidad Cardenal Herrera CEU vamos a acercar el conocimiento que tenemos a la población y vamos a ayudar a desarrollar una labor que en general desde la Enfermería se ha desarrollado poco, ya que hoy en día se tiende a satisfacer la demanda de la población con una enfermedad ya detectada, dejando un poco de lado la promoción y prevención».

Las intervenciones comunitarias que los alumnos realizan van acompañadas siempre de un profesor de Enfermería. Tanto en su preparación como en su puesta a pie de calle. «Se pueden clasificar según sea la entidad con la que nos asociamos para llegar a la población: Asociaciones de enfermos y familiares, Ayuntamientos para acceder a los Colegios de Primaria, y a los centros sociales, entre otros», destacan los coordinadores de la Escuela.

La puesta en marcha de esta iniciativa se justifica, según Marina Leal, vicedecana de Enfermería del UCH-CEU, porque «el envejecimiento poblacional y la cronicidad y paciente experto han motivado un cambio de paradigma del cuidado al paradigma de salud. Los profesionales sanitarios no deben limitarse a cuidar, si no educar y participar en el proceso de la salud del individuo, pero permitiendo que sea el propio ciudadano el que tome sus decisiones, una vez que ha sido informado y se le facilitan los elementos de comprensión y de actuación adecuados».





Enfermería Comunitaria, una salida profesional de futuro

La UCH-CEU en Elche desarrolla desde hace años diversas iniciativas en esta modalidad

La puesta en marcha este curso de la Escuela de Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera es la culminación de todas las actividades que la Universidad lleva promoviendo desde hace años dentro del campo de la Enfermería Comunitaria Al respecto, Ricardo Martín recuerda que antes de este curso «teníamos iniciativas más aisladas y no tan programadas como ahora», al tiempo que destaca de ellas que «siempre han sido un éxito porque en todos los lugares a los que hemos ido hemos recibido cartas de agradecimiento».

Por ello, con la puesta en marcha de la Escuela de Salud y la puesta en valor de la práctica de la Enfermería Comunitaria «los alumnos van a realizar unas prácticas diferentes a las más comunes de hospital y aprenderán que los enfermeros tienen muchas más competencias». Competencias relacionadas con la promoción y la prevención de la salud que, a buen seguro, suponen una buena oportunidad para el futuro laboral de los estudiantes.

Al respecto, la coordinadora de la Escuela de Salud Arantxa Cámara explica que «lo que hacen nuestros estudiantes es algo que en un futuro puede solicitarles una empresa, un ayuntamiento o incluso puede ser la excusa para que ellos mismos creen su propia empresa especializada en la promoción de la salud. Les estamos capacitando en un área que les va a venir muy bien para su futuro laboral», asevera. De la misma opinión es Ricardo Martín. «En el futuro cercano es muy probable que los ayuntamientos tengan y soliciten enfermeros que hagan promoción de la salud a lo largo de todo el año en su población», recalca, al tiempo que destaca la necesidad de que estas actividades se hagan durante todo el año y no de forma puntual.

Para la vicedecana de Enfermería de la UCH-CEU, Marina Leal, la Escuela de Salud también va a permitir a los estudiantes de Enfermería optar a una nueva salida profesional: «Con este proyecto, el alumno no solo proyecta su futuro profesional desde el punto de vista de la enfermería clínica, sino que sale preparado para potenciar la figura del enfermero en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad. Salen más capacitados en materia de comunicación e intervención directa con la sociedad».

Ricardo Martín. Coordinador de la Escuela de Salud

«La educación en salud es esencial para mejorar la calidad de vida»

¿Cómo surge la idea de esta Escuela de Salud?

Nace por la necesidad que existe en nuestrade desarrollar unas competencias como la educación y la promoción de la salud entre la. No sólo hay que cuidar al paciente enfermo, sino que hay que intentar dar calidad de vida a las personas.A día de hoy, la promoción de lase promociona sobre todo desde los centros de salud. Sin embargo, por la cantidad de trabajo que hay y elque existe creo que no se está desarrollando lo suficiente ni tampoco se está promocionando la importante labor que tienen los enfermeros en este campo. Por ello, desde nuestra Universidad hemos pensado que había que crear actividades para que nuestros estudiantes pudieran aprender a promocionar la salud entre la población.Muchísimo. Pongo un ejemplo: La. Nosotros estamos reivindicando, y de hecho en la Región de Murcia ya se va a poner un enfermero en todos los colegios, la figura de la enfermera escolar para hacer la promoción de la salud en la. Nosotros ya hemos llevado a nuestros estudiantes a los colegios para hacer promoción de la salud, por lo que seguro que en su futuro les va a servir. Pero también se han acercado al resto de la población. Elde la sociedad es otro factor importante en este ámbito, ya que hay que añadir vida a los años y no años a la vida. Añadir. Y para ello es esencial educar en mantener la salud entre la población para mejorar la calidad de vida. Toda esta práctica que van a protagonizar nuestros alumnos en lales ayudará muchísimo.Muy buena. Ésta es una. Es troncal y obligatoria. Lo positivo que vemos es que los alumnos llevan el conocimiento de laa la población, beneficiándose mutuamente. Laha sido tan positiva que estamos abrumados. La sociedad ha visto el beneficio de esta labor que hasta ahora no habíamos mostrado. Es positivo tanto para los alumnos como para la población y la Universidad.Arantxa Cámara. Coordinadora de la Escuela de Salud

«Nuestro objetivo es llegar a la máxima población posible»



En primer lugar nos podemos en contacto con el profesional o con la entidad responsable a la que acudimos como son, por ejemplo, los directores de los centros escolares, concejales, jefes de estudio,... Ellos son los que nos informan sobre el tema del que quieren que, ya que son quienes mejor conocen a su población y sus necesidades. En función de esto nos adaptamos y preparamos, ya que las peticiones son muy diversas. De hecho, en las últimas semanas hemos realizado en centros detanto intervenciones relacionadas con primeros auxilios como con información relacionada conde transmisión sexual.

¿Cómo son las primeras impresiones que tienen de esta nueva asignatura vuestros estudiantes?

Muy buenas. El desarrollo de la Escuela de Salud es un proyecto, buena una realidad ya, de este año que permite al alumno poner en práctica todos los conocimientos que en Segundo y Tercero de Grado obtienen dentro del aula. Cuando el estudiante se pone en contacto con la población sana es cuando también puede conocer nuevos campos de actuación. Aprenden lo que es salir a la calle y practicar Enfermería Comunitaria, haciendo prevención y promoción de la salud.

¿Qué papel juega el contacto humano en esta Escuela de Salud?

Es fundamental. Y los alumnos lo ven como algo muy positivo, ya que adquieren una visión diferente y se dan cuenta de que hay más campos de actuación de los que inicialmente se puede pensar. El punto humano de la escuela es lo que más destacaría, ya que trabajan con población en la que pueden incidir para que tenga más calidad de vida a través de talleres de primeros auxilios, prevención de caídas, envejecimiento activo,? Que nuestros alumnos tengan este contacto humano y lo disfruten, que se queden con las anécdotas y aprendan del aspecto social, es algo fundamental. Y también que la población perciba a los enfermeros como profesionales cercanos.

¿Os habéis marcado un objetivo con la Escuela de Salud?

Nuestro objetivo es llegar a la máxima población posible y que no sea algo aislado. La idea es que el proyecto continúe y si algún ayuntamiento o asociación ha contado con nosotros en un momento dado queremos mantener esta relación. Queremos ser una activo en salud y no una cosa puntual. El objetivo es calar en la sociedad y ayudarla a vivir con más calidad de vida.