Elimina la celulitis con las técnicas más innovadoras

Ahora que han pasado las navidades, la puesta a punto del cuerpo se convierte en uno de los propósito para el año nuevo. Hoy en día existen multitud de tratamientos corporales que hacen más fácil esta complicada tarea, pero sin olvidar que estos procedimientos sólo son coadyuvantes de una dieta equilibrada cada día y ejercicio físico moderado y paulatino durante todo el año.



Centro Dermatológico Estético, ofrece a sus pacientes un amplio abanico de posibilidades a la hora de realizar tratamientos faciales, corporales y nutricionales. Empezando por lo más básico, conseguir una remodelación corporal adecuada después de haber ganado unos kilitos, se basa, sin duda, en una dieta equilibrada. Establecer una pauta alimentaria apropiada y seguirla estrictamente, hará que el resto de tratamientos corporales ofrezcan un mejor resultado. Ultra Shape Power, Vela Shape Power III, Thermalipo, Thermabeauty, LPG Endermologie y Cyclone son la más amplia y excelente plataforma tecnológica del mercado a disposición de los pacientes, y en combinación con otros tratamientos como la mesoterapia corporal, presoterapia y radiofrecuencias corporales trabajan de forma sobresaliente la eliminación de grasa, celulitis, flacidez, adiposidad localizada y remodelación corporal en general. A la hora de remodelar el óvalo facial y mejorar la elasticidad del cuello, la opción más adecuada es el tratamiento con Profound, una radiofrecuencia profunda que estimula la producción interna de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Toda la tecnología de Centro Dermatológico Estético se considera de uso exclusivamente médico, garantizando de esta forma un tratamiento adecuado y personalizado a cada tipo de piel.



Y por supuesto, no debemos olvidar algo que lucimos diariamente y que siempre llevamos a la vista, nuestro rostro, al que también debemos aplicar tratamientos para mantenerlo en las mejores condiciones acordes a la edad y tipo de piel de cada paciente. Empezando por los pacientes más jóvenes, Centro Dermatológico Estético dispone de tratamientos innovadores y alternativos a los convencionales para el acné y sus marcas. Kleresca es una terapia que combina un gel fotoconversor con luces biofotonicas para la eliminación de acné activo y sus cicatrices residuales. Su uso debe ser supervisado por personal médico cualificado y ofrece resultados muy esperanzadores para los pacientes que sufren esta patología. Y en lo que a tratamientos estéticos faciales se refiere, también una alta gama de productos para terapias de rejuvenecimiento facial, como puede ser el peeling de luminosidad donde una suave mezcla de ácidos ligeros, vitaminas y aditivos hidratantes, aportan frescor y luminosidad a la piel y la dejan perfectamente hidratada. También podemos hacer mención en cuanto a hidratación a los tratamientos de mesoterapia bien con vitaminas o con ácido hialurónico, incluso la combinación de ambos.



Para arrugas de expresión, el tratamiento por excelencia es el Botox. Con pequeñas infiltraciones de toxina botulínica, se produce una relajación reversible de los músculos donde se inyecta, reduciendo de este modo la arruga de expresión. El profesional a cargo de la Unidad de Medicina Estética, le indicará en qué casos y zonas está indicado y lo aplicará a las dosis adecuadas de manera que el resultado se observa prácticamente de inmediato, devolviendo luminosidad al rostro y rejuveneciendo la mirada.



Y también, como no, hacer mención a una técnica que ha supuesto un boom a nivel médico, no sólo en cuestiones estéticas, sino en muchas otras ramas de la medicina actual. Hablamos del Plasma Rico en Plaquetas, que actúa como un potente regenerador de tejidos, en este caso a nivel cutáneo mediante la liberación de factores de crecimiento presentes en el plasma y cuya aplicación a nivel intradérmico mejora visiblemente la calidad de la piel.

En resumen, Centro Dermatológico Estético siempre ha ofrecido multitud de posibilidades a la hora de realizar tratamientos médico-estéticos. Actualmente invierte en tecnología puntera para poder brindar a sus pacientes no sólo el mejor seguimiento por parte de los más formados profesionales, sino también los tratamientos más completos y novedosos del mercado. Siempre intentando ofrecer los precios más ajustados y un amplio abanico de posibilidades en nutrición, tratamientos corporales y faciales en general.