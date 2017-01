Pon solución a la disfunción eréctil con las ondas de choque de MSV Grupo Médico

Leonardo Lomanto. Médico General, Sexólogo MSV Grupo Médico, Valencia.

La sexualidad está presente a lo largo de nuestra vida desde el mismo momento que nacemos y entramos en contacto con nuestros padres, continuamente cambia de formas y en nuestra etapa adulta el "sexo" es una de las expresiones de la sexualidad con mayor repercusión en todos los campos de nuestra vida. En la actualidad, cada vez se estudia y conoce más a fondo sobre nuestra expresión sexual, es común hablar del tema en reuniones, cenas, bares, etc. Con total naturalidad, sin embargo, cuando se presenta algún problema con respecto al sexo la mayoría de personas tienden a no comentarlo, buscar consejo o pedir ayuda profesional.



¿Porque es importante tratar la disfunción eréctil?

Es muy importante, pues habitualmente el problema no suele corregirse por sí solo, y por el contrario tiende a empeorar. Además, suele causar problemas emocionales como ansiedad o depresión y repercutir en la vida laboral, social y de pareja, de forma negativa.



¿Cuál es la causa de la disfunción eréctil?

Existen varios factores relacionados o que aumentan el riesgo de padecer una disfunción eréctil, como son los factores psicológicos (nerviosismo o tensión en la actividad sexual, estrés, miedo al fracaso y la ansiedad generalizada); entre los factores físicos encontramos la edad, diabetes, hipertensión arterial, patología cardiovascular, enfermedad neurológica, cirugía pélvica, enfermedad endocrina, trauma, tabaquismo, ciertos tipos de medicamentos, alcoholismo y toxicomanías.



¿Es cierto que la disfunción eréctil solo ocurre a personas mayores?

No, habitualmente se tiende a relacionar la edad con esta condición, sin embargo, la disfunción eréctil puede ocurrir a lo largo de la vida y a cualquier edad dependiendo de la causa, pero es muy cierto que es mucho más frecuente en personas de mayor edad.



Según estudios médicos, más de la mitad de los hombres mayores de 40 años presentan algún grado de disfunción eréctil, y según la Organización Mundial de la Salud 1 de cada 5 hombres que mantiene relaciones sexuales, padecen o han padecido alguna vez problemas para mantener la erección en las relaciones sexuales.



¿Que son las ondas de choque extracorpóreas?

Las ondas de choque son ondas acústicas con un pico de energía extremadamente alto que sirven para provocar efectos biológicos microscópicos intersticiales y extracelulares, que incluyen la regeneración de tejidos, con ello mejoran la circulación sanguínea, estimulan la generación de nuevos vasos sanguíneos, producen relajación muscular y eliminan puntos dolorosos.



¿Es útil la terapia con ondas de choque extracorpóreas en la disfunción eréctil?

Actualmente la terapia de ondas de choque extracorpóreas se presenta como unpara la disfunción eréctil, en recientes estudios se ha demostrado que tienen unsobre la erección en los hombres que responden a los medicamentos orales PDE5Is (viagra, cialis y levitra), por otra parte, hay datos preliminares que muestran mejoría en la hemodinamia del pene y la función endotelial, así como la puntuación de dominio IIEF-EF (Cuesionario internacional del indice de funcionalidad eréctil) en pacientes con disfunción eréctil grave que no responden a los PDE5Is.de este tratamiento, junto con su potencial de rehabilitación, lo convierten en una nueva opción terapéutica atractiva para los hombres con disfunción eréctil.En la actualización de la Guías de la Asociación Europea de Urología de 2013 se incluyen como unapara tratar la disfunción eréctil sin efectos adversos.Aunque se desconoce exactamente el mecanismo de acción por el que mejora la erección, se sabe que los efectos beneficiosos parecen estar mediados por el reclutamiento endógeno de células madre mesenquimales y por la liberación de neurotrasmisores como la sustancia P, un. Por una parte, la liberación de sustancia P por las ondas de choque tiene un. Por otra parte, dilata los vasos sanguíneos,y contribuye a la formación de nuevos tejidos. El NO (óxido nítrico) también tiene un efecto vasodilatador y desempeña un papel importante en la angiogénesis (creación de nuevos vasos sanguíneos), todo esto hace que aumente el flujo de sangre en los cuerpos cavernosos y como consecuencia mejore la erección.Las ondas de choquey son aplicadas directamente sobre el pene. No produce ningún tipo de reacción sobre el pene niLa terapia de ondas de choque sirve además para tratar, mejorando el dolor, la erección y la curvatura, actuando sobre la placa de fibrótica y sobre el tejido eréctil.