Oftalmar apuesta por la oftalmología orientada al beneficio del paciente

Aída Navarro es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Hernández de Elche, Máster Universitario en Investigación Médica y Quirúgica por la UMH y Fellow of European Board Ophthalmology realizado en París (Examen de excelencia en Oftalmología a nivel Europeo). Esta excelente profesional de la Oftalmología entra a formar parte del equipo de Oftalmar, un equipo que proporciona un servicio médico de calidad, honesto y orientado al beneficio del paciente.



¿Cómo te encuentras en este nuevo equipo?

Desde el primer día me he sentido muy bien acogida por todos los compañeros. El equipo está formado por profesionales altamente cualificados que no sólo realizan su trabajo de forma excelente, sino que además contribuyen a que yo pueda realizar mi labor en las mejores condiciones, repercutiendo en una mejor atención global al paciente.



¿Cuál es tu principal especialidad dentro del campo de la Oftalmología ya que ésta abarca muchas áreas? ¿Cuál de ellas vas a desarrollar en Oftalmar?

Aunque he recibido una formación muy amplia, en los últimos años he enfocado mi trabajo al segmento posterior del ojo, principalmente la retina médica, y en Oftalmar desarrollaré mi actividad en esta subespecialidad, liderada por la Dra. Mª Luisa Ramón. La retina médica actualmente abarca patologías muy prevalentes en nuestro medio, como la retinopatía diabética y la degeneración macular asociada a la edad. Todas ellas pueden producir pérdida de visión irreversible si no se diagnostican a tiempo. Además, me interesan áreas menos conocidas como la inflamación intraocular y la neuro-oftalmología, todas ellas con una gran relación con enfermedades sistémicas. Por otro lado, en Oftalmar también realizaré cirugía intraocular, principalmente cirugía de la catarata.



En tu labor asistencial, ¿qué es lo que más te llena a nivel personal?

Sin duda, ayudar a mis pacientes en todo lo posible y que se encuentren satisfechos con el trato recibido. Una de las cosas que más valoro de Oftalmar es que no sólo tengo a mano las mejores herramientas diagnósticas y los tratamientos más novedosos, sino que además dispongo de tiempo suficiente para que los pacientes entiendan su patología y que puedan consultarme todas las dudas en la misma visita.





Aída Navarro en Oftalmar



Tengo entendido que también te gusta dedicar parte de tu tiempo a la investigación, ¿qué te aporta?

Efectivamente. Se trata de una parte de la medicina a menudo relegada a un segundo plano por la alta demanda asistencial, sin embargo es imprescindible para conseguir mejoras tanto a nivel diagnóstico como terapéutico, especialmente dentro de la oftalmología, que tanto ha avanzado en los últimos años gracias a la investigación. Me siento afortunada por estar dentro de un equipo muy implicado en este tema y en el que puedo contribuir para así aportar un punto de calidad en la asistencia de nuestros pacientes.



¿Cuáles son los últimos avances oftalmológicos que más te han impactado? ¿Qué contribución te gustaría realizar a los mismos en el futuro?

Los avances en diagnóstico por imagen, como la angio-OCT de la que disponemos en Oftalmar, y las novedades en tratamientos intraoculares específicos. Son herramientas de las que hace pocos años no disponíamos, que avanzan a una velocidad increíble, y gracias a las cuales muchos pacientes han podido recuperar visión o enlentecer la progresión de su enfermedad, mientras que hasta hace poco no podíamos darles ninguna solución. El futuro está en la investigación, y me encantaría poder contribuir en ese aspecto, sin dejar de lado la parte asistencial.



¿Qué significa para tí ser parte de Oftalmar?

Significa formar parte de un gran equipo, en el que todos trabajamos con un mismo objetivo: ofrecer a nuestros pacientes la mejor asistencia, y que ésta sea, además, de calidad.